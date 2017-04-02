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Истории из жизни

Встреча с солдатом из XVIII века

Эту историю мне недавно рассказал мой дядя. Из дальнейшего повествования читатель поймёт, что этот случай не произошёл непосредственно с ним, но в тот момент он был рядом со своим товарищем. Далее пишу от первого лица.

Несколько лет назад в один из августовских дней мы пошли с приятелем на охоту. Местом охоты выбрали лес и берег Рефтинского водохранилища в районе базы "Чайка" (Свердловская область, недалеко от города Асбест - при. авт.). Приехали туда, накачали лодку, переправились на левый берег реки Большой Рефт. Так как утки начинают активно летать в сумерках, мы половили немного рыбы, сварили уху, пообедали, а потом пошли в лес в надежде подстрелить рябчика или глухаря, решив ближе к наступлению темноты пойти на берег за водоплавающей птицей.

Наступил летний вечер, солнце уже склонилось к закату. Походив по окрестностям, дичи мы не встретили и решили идти ближе к водоёму. Я шёл немного впереди, а мой приятель сзади и чуть в стороне. В одном месте я остановился, увидев рябчика, и начал целиться. Вдруг откуда-то справа послышался хруст ветвей и чьи-то шаги, которые спугнули птицу. Затем раздался чей-то голос. Слов я не разобрал, но подумал, что это рыбаки кого-то зовут. Окликнул своего приятеля - не откликается. Ещё раз окликнул - тишина. Ну, да ладно, думаю. Не в первый раз он тут охотится, заблудиться не может. Шаги, кстати, чуть от меня отдалились, а вскоре прекратились совсем. Постояв немного, я собрался двинуться, но вдруг совсем рядом грянул выстрел, и в нескольких метрах от меня упала ветка!

Опомнившись от шока, я крикнул, тут же послышался голос приятеля. Сориентировавшись по голосу, я быстро отыскал своего спутника - расстояние до него оказалось совсем небольшим. Тот трясся, а глаза были полны ужаса. "Ты же меня чуть не застрелил!" - набросился я на него. Он в ответ молчит. Через пару минут он наконец обрёл дар речи: "ОН хотел меня заколоть!". "Да кто?"- спрашиваю я. И тут приятель, отдышавшись, рассказал такое, от чего мне тоже стало жутко.

"Когда ты ушёл вперёд, я немного задержался на одном месте, а потом потерял тебя из виду. Начал тебя звать, ты не отвечаешь. Тогда я решил пойти на берег. Иду я, периодически тебя окликаю, но голоса твоего не слышу. И тут вдруг вижу - прямо ко мне идёт солдат в военной форме примерно XVIII века. Я остановился, он тоже остановился и начал пристально меня разглядывать. Мне стало как-то не по себе, и я решил уходить. Но как только я сделал шаг, солдат тут же двинулся в мою сторону. Мне пришлось остановиться. А солдат тем временем снял с плеча своё ружьё. Я начал тебя звать, но ты не откликнулся. Пришлось и мне снять с плеча своё ружьё. Тогда солдат пошёл на меня со штыком наперевес. По его лицу было понятно, что он меня хочет заколоть. Я немедленно выстрелил в солдата. Дальше ничего не помню".

Как оказалось, я находился совсем недалеко от приятеля, но по совершенно непонятным причинам не услышал его, хотя расстояние между нами было очень небольшим. И, судя по звукам шагов, солдат (если это были его шаги) прошёл совсем рядом со мной, но, к счастью, мы друг друга не заметили. Я сначала подумал, что приятель принял за солдата пень или дерево, но конкретно в том месте нет ни пня, ни бурелома. Да и отличить пень от солдата на расстоянии 10-15 метров не сможет разве что слепой.
Отдышавшись, мы вышли на берег. Просидели ночь у костра, забыв об охоте и рыбалке, а наутро собрались домой. Что это было - никто из нас так и не понял.

От себя я добавлю, что с приятелем своего дяди знаком лично. Человек он адекватный, галлюцинациями не страдает, пригрезиться ему солдат просто не мог. Кроме того, поскольку я являюсь любителем истории, то решил почитать, что же происходило в 18-19 веке в окрестностях тогда ещё несуществующего города Асбест. Прочитав несколько статей краеведов, я выяснил, что данная территория в середине XVIII века относилась к Режевской лесной даче. Здесь происходила вырубка леса, а также было развито углежжение для нужд Режевского завода. Более того, в 1759 году на реке Большой Рефт у устья речки Серебрянка (как раз относительно недалеко от того места, где охотники встретились с солдатом) было выбрано место для строительства железоделательного завода графа Воронцова, но до постройки дело не дошло. Допускаю, что разведку местности наравне с крепостными крестьянами могли делать и солдаты. Если так, то встретившийся солдат мог быть хрономиражом. Либо, учитывая, что дядя слышал шаги, которые вполне могли принадлежать этому солдату, можно предположить, что охотникам довелось столкнуться с гостем из прошлого, который на короткое время переместился в будущее и затем исчез.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 15:40
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 15:40 by Капитан 1 рангаПросмотров: 724Комментарии: 17
+20

Ключевые слова: Солдат винтовка охота хрономираж лес штык авторская история

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Комментарии

#1 написал: AlphaOme
Вчера, 16:16
+3
Группа: Посетители
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Публикаций: 2
Комментариев: 38
А может реконструктор неадекватный шатался по лесам?Хотя вряд ли.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#2 написал: Капитан 1 ранга
Вчера, 16:33
+3
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 84
Комментариев: 215
Цитата: AlphaOme
А может реконструктор неадекватный шатался по лесам?Хотя вряд ли.


Это точно невозможно, потому что район довольно труднодоступный и реконструкций там точно не проводят.
Зарегистрирован: 4.09.2011
  
#3 написал: Капитан 1 ранга
Вчера, 16:47
+2
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 84
Комментариев: 215
Да и реконструировать особо нечего - каких-то крупных боёв или очень значительных событий в этом районе официальная история не зафиксировала.
Зарегистрирован: 4.09.2011
  
#4 написал: Lynx
Вчера, 16:52
+4
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 1 823
Цитата: Капитан 1 ранга
Да и реконструировать особо нечего - каких-то крупных боёв или очень значительных событий в этом районе официальная история не зафиксировала.


Необязательно реконструкция связана с тем районом, о котором и идет событие реконструкции. Часто выбирают местность, более удобную, ну и ту, в которой данное мероприятие проводить разрешат.
В Свердловской области очень мало реконструкторов, в основном копатели - но они, знамо, в областях, где велись крупные бои. Я знаю, потому что с Екб, и эта тема мне близка.
Скорее, хрономираж, а может, неупокоенный. Тогда, вот именно в рубеж падения Царской империи и становления Советской власти, много, кто по лесам шнырял, сколько лесов выжгли, скольких людей поубивали.
Все возможно.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:59
+3
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Шаги были слышны, значит не хрономираж. Скорее всего кусочек прошлого. Совмещение реальностей, или не знаю как сказать

Если уж люди, якобы могут, во времена горгонопсов и скутазовров «провалится», и вернутся обратно.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#6 написал: Lynx
Вчера, 17:01
+4
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 313
Комментариев: 1 823
Цитата: зелёное яблочко
Шаги были слышны, значит не хрономираж. Скорее всего кусочек прошлого. Совмещение реальностей, или не знаю как сказать

Если уж люди, якобы могут, во времена горгонопсов и скутазовров «провалится», и вернутся обратно.


Тогда было бы очень прикольно, если бы эта странность отразилась в архивах, мол, записи солдата, что видел чужого, а тот внезапно исчез))) Поди, в какой-нибудь семье байка от прапрадеда ходит, может, уже и тут есть sweat_smile
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#7 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:19
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Комментариев: 2 048
Цитата: Lynx
Тогда было бы очень прикольно, если бы эта странность отразилась в архивах, мол, записи солдата, что видел чужого, а

А вдруг секретные архивы есть?
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#8 написал: Капитан 1 ранга
Вчера, 17:23
+2
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Публикаций: 84
Комментариев: 215
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Lynx
Тогда было бы очень прикольно, если бы эта странность отразилась в архивах, мол, записи солдата, что видел чужого, а

А вдруг секретные архивы есть?

Об этом нам неизвестно.
Зарегистрирован: 4.09.2011
  
#9 написал: kusi
Вчера, 17:33
+4
Группа: V.I.P.
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Комментариев: 6 654
Интересная история) +++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#10 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:37
+3
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Комментариев: 3 001
Цитата: Lynx
Все возможно.

Согласен!!!!!!!! blush ++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
              
#11 написал: Баба Клава
Вчера, 17:54
+3
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Комментариев: 2 067
Побольше б таких историй. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#12 написал: Tigger power
Вчера, 18:03
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Я тоже голосую за совмещение реальностей, хрономираж бы никого не увидел и заколоть бы не пытался) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#13 написал: Ksenya078
Вчера, 19:06
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Жаль, что солдат неприветливым оказался, а так бы, поговорили бы о чем-нибудь интересном, а он за ружье взялся. Интересно было бы пообщаться. Я верю в историю, плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#14 написал: Black Bagira
Вчера, 19:34
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Цитата: Ksenya078
Жаль, что солдат неприветливым оказался, а так бы, поговорили бы о чем-нибудь интересном, а он за ружье взялся. Интересно было бы пообщаться. Я верю в историю, плюсище+++

Ну, папиросками б обменялись, покурили...))
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#15 написал: conjure one
Вчера, 19:53
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Комментариев: 1 810
Интересно, что за мысли были в голове у солдата из восемнадцатого века, когда он увидел охотника из двадцать первого. Плюс за историю.
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#16 написал: Летяга
Вчера, 19:58
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Лично я не отличу мундир 18 века от мундира века 19. Но я историей сама не очень интересуюсь, только отдельными "аспектами". Что это было - предположить не могу. Хрономиражи вроде пассивны, на них только смотреть можно. Пусть будет соприкосновение реальностей)) Жаль, "контактёр" с той стороны агрессивным оказался.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#17 написал: Tigger power
Вчера, 20:07
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Публикаций: 1
Комментариев: 2 056
Цитата: conjure one
Интересно, что за мысли были в голове у солдата из восемнадцатого века, когда он увидел охотника из двадцать первого

"Вот чертовщина, привидится же, но заколоть нужно, на всякий случай"
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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