Встреча с солдатом из XVIII века

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 15:40

Причина: Стилистика автора сохранена

Капитан 1 ранга Просмотров: 724 Комментарии: 17 +20 Вчера, 15:40 by

Эту историю мне недавно рассказал мой дядя. Из дальнейшего повествования читатель поймёт, что этот случай не произошёл непосредственно с ним, но в тот момент он был рядом со своим товарищем. Далее пишу от первого лица.Несколько лет назад в один из августовских дней мы пошли с приятелем на охоту. Местом охоты выбрали лес и берег Рефтинского водохранилища в районе базы "Чайка" (Свердловская область, недалеко от города Асбест - при. авт.). Приехали туда, накачали лодку, переправились на левый берег реки Большой Рефт. Так как утки начинают активно летать в сумерках, мы половили немного рыбы, сварили уху, пообедали, а потом пошли в лес в надежде подстрелить рябчика или глухаря, решив ближе к наступлению темноты пойти на берег за водоплавающей птицей.Наступил летний вечер, солнце уже склонилось к закату. Походив по окрестностям, дичи мы не встретили и решили идти ближе к водоёму. Я шёл немного впереди, а мой приятель сзади и чуть в стороне. В одном месте я остановился, увидев рябчика, и начал целиться. Вдруг откуда-то справа послышался хруст ветвей и чьи-то шаги, которые спугнули птицу. Затем раздался чей-то голос. Слов я не разобрал, но подумал, что это рыбаки кого-то зовут. Окликнул своего приятеля - не откликается. Ещё раз окликнул - тишина. Ну, да ладно, думаю. Не в первый раз он тут охотится, заблудиться не может. Шаги, кстати, чуть от меня отдалились, а вскоре прекратились совсем. Постояв немного, я собрался двинуться, но вдруг совсем рядом грянул выстрел, и в нескольких метрах от меня упала ветка!Опомнившись от шока, я крикнул, тут же послышался голос приятеля. Сориентировавшись по голосу, я быстро отыскал своего спутника - расстояние до него оказалось совсем небольшим. Тот трясся, а глаза были полны ужаса. "Ты же меня чуть не застрелил!" - набросился я на него. Он в ответ молчит. Через пару минут он наконец обрёл дар речи: "ОН хотел меня заколоть!". "Да кто?"- спрашиваю я. И тут приятель, отдышавшись, рассказал такое, от чего мне тоже стало жутко."Когда ты ушёл вперёд, я немного задержался на одном месте, а потом потерял тебя из виду. Начал тебя звать, ты не отвечаешь. Тогда я решил пойти на берег. Иду я, периодически тебя окликаю, но голоса твоего не слышу. И тут вдруг вижу - прямо ко мне идёт солдат в военной форме примерно XVIII века. Я остановился, он тоже остановился и начал пристально меня разглядывать. Мне стало как-то не по себе, и я решил уходить. Но как только я сделал шаг, солдат тут же двинулся в мою сторону. Мне пришлось остановиться. А солдат тем временем снял с плеча своё ружьё. Я начал тебя звать, но ты не откликнулся. Пришлось и мне снять с плеча своё ружьё. Тогда солдат пошёл на меня со штыком наперевес. По его лицу было понятно, что он меня хочет заколоть. Я немедленно выстрелил в солдата. Дальше ничего не помню".Как оказалось, я находился совсем недалеко от приятеля, но по совершенно непонятным причинам не услышал его, хотя расстояние между нами было очень небольшим. И, судя по звукам шагов, солдат (если это были его шаги) прошёл совсем рядом со мной, но, к счастью, мы друг друга не заметили. Я сначала подумал, что приятель принял за солдата пень или дерево, но конкретно в том месте нет ни пня, ни бурелома. Да и отличить пень от солдата на расстоянии 10-15 метров не сможет разве что слепой.Отдышавшись, мы вышли на берег. Просидели ночь у костра, забыв об охоте и рыбалке, а наутро собрались домой. Что это было - никто из нас так и не понял.От себя я добавлю, что с приятелем своего дяди знаком лично. Человек он адекватный, галлюцинациями не страдает, пригрезиться ему солдат просто не мог. Кроме того, поскольку я являюсь любителем истории, то решил почитать, что же происходило в 18-19 веке в окрестностях тогда ещё несуществующего города Асбест. Прочитав несколько статей краеведов, я выяснил, что данная территория в середине XVIII века относилась к Режевской лесной даче. Здесь происходила вырубка леса, а также было развито углежжение для нужд Режевского завода. Более того, в 1759 году на реке Большой Рефт у устья речки Серебрянка (как раз относительно недалеко от того места, где охотники встретились с солдатом) было выбрано место для строительства железоделательного завода графа Воронцова, но до постройки дело не дошло. Допускаю, что разведку местности наравне с крепостными крестьянами могли делать и солдаты. Если так, то встретившийся солдат мог быть хрономиражом. Либо, учитывая, что дядя слышал шаги, которые вполне могли принадлежать этому солдату, можно предположить, что охотникам довелось столкнуться с гостем из прошлого, который на короткое время переместился в будущее и затем исчез.

Ключевые слова: Солдат винтовка охота хрономираж лес штык авторская история

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