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Истории из жизни

Стук в окно

Привет, друзья. Пишу сюда впервые, и, надеюсь, больше не придётся. История не сказать, чтобы захватывающая, но для меня необъяснимая. От знакомых её не скрывала никогда, но, когда делюсь, то надо мной или подшучивают или посмеиваются. Не верят люди в мистику. А я наоборот всегда любила всё мистическое и "ужасы" были моим любимым жанром в кино, а после того случая как отрезало. Знаете, как бывает, по телевизору ведь всё кажется таким ненастоящим. "Это ж выдумки", - думается. А потом вон оно как, и объяснений не находится, и взгляды пересматриваешь. В общем, к сути.
Это случилось в 15 или 14 году, не помню, честно. Было лето, я была одна дома, муж на сборах в другом краю страны. Время около 3-х часов ночи. Как сейчас помню, что я сидела на полу и что-то там разбирала, то ли папку с документами перебирала, то ли что-то еще, в общем, бумажки.
Тут стоить отступить и рассказать о планировке квартиры. Новостройка, первый этаж, но высокий цоколь. То есть, фактически, первый этаж находится на уровне второго этажа обычного дома. Под окном и балконом ничего нет, никаких карнизов, выступов, за что можно было бы зацепиться. То есть, чтобы достать до окна хотя бы рукой, нужно как минимум одному взрослому человеку встать на плечи другому взрослому человеку.
В общем, как вы уже догадались, я, до этого спокойно сидящая, подпрыгиваю от стука в окно. Шторы закрыты, в комнате горит свет, на улице темно, и выглядывать смысла нет, т.к. я понимаю, что ничего там не увижу. Успокаиваю себя, что мне показалось. Притихла и сижу вслушиваюсь. Никаких шебуршаний, шорохов, поскрипываний камешков под окном не слышу. И снова стук. Продолжительный. Это не звук постукивания палкой, не звук кинутого камешка, это звук именно стука костяшками пальцев по пластиковому окну. Такой ни с чем не спутаешь. Я подпрыгиваю и на цыпочках бегу на кухню, свет там не включен, и я знаю, что могу выйти на лоджию, она застеклена теми же пластиковыми окнами закрытыми изнутри, и выходит она туда же, куда окно зала. То есть я могу потихоньку прокрасться на балкон, и, чтобы не спугнуть шутников, увидеть кто это делает. А там уже и прикрикнуть на них.
Всё это происходит под настойчивый стук в окно. Я тихонько выхожу на балкон, выглядываю в окно и никого не вижу. А стук стих только секунду назад. Секунду! Открытая площадка, никаких, напомню, выступов и карнизов, спрятаться некуда, а стукача нет. Я в смятении выхожу с балкона (он застеклён пластиковыми окнами, которые все до единого закрыты и не открывались), захожу на кухню, закрываю балконную дверь, успеваю дойти до выключателя, кладу на него руку, чтобы включить свет и слышу стук !!! уже в балконную дверь! В саму дверь! При том, что балконные окна нафиг закрыты! Я не смогла оглянуться. Сил хватило только добежать до ванной, включить свет, закрыться изнутри, сесть в самый дальний угол и позвонить мужу. Я рыдала от страха, он в трубку подбирал различные правдоподобные теории, но выйти я смогла только около пяти утра, когда стало светать.
Не знаю, что это было, буду благодарна, если подскажете, или предположите что-либо. Или может такое было не только у меня.
Вчера, 17:42 by MornalПросмотров: 900Комментарии: 13
+20

Ключевые слова: Стук окно ночь балкон

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 17:49
+5
Группа: Модераторы
Репутация: (8959|-3)
Публикаций: 324
Комментариев: 6 513
От знакомых её не скрывала никогда, но, когда делюсь, то надо мной или подшучивают или посмеиваются. Не верят люди в мистику.

Нравится мне у людей такой подход: показалось, ветер, ветка, камешек, самолёт... Даже когда сами в упор смотрят - не верят, "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда", или как-то похоже. Не дай бог потревожить привычную Картину Мира!
Я не знаю, что это было, но плюс поставила))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:02
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (349|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 013
А мне рассказали историю, как ночью во все окна и двери долбили так, что всё тряслось. Этаж, конечно, первый. И это мой дом родной! И похоже, что было к худу
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: Tigger power
Вчера, 18:03
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (978|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 009
Очень страшно, над таким грех подшучивать и смеяться, что за друзья пошли?) Я не знаю кто или что это, могу только предположить, что может неспокойный дух который мыкается и уйти не может или не хочет и так развлекается. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#4 написал: Pmariam
Вчера, 18:04
+5
Группа: Посетители
Репутация: (483|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 162
стук в балконную дверь при закрытых окнах на балкон - действительно страшно.
никто не знает, кто стучит и звонит по ночам. одним словом - нечисть..........
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#5 написал: ScarlettMarie
Вчера, 18:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 71
Ух! Жуткая история! Однозначно плюсую!
Зарегистрирован: 9.11.2017
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:52
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (888|0)
Публикаций: 405
Комментариев: 2 612
И что в такой ситуации сказать.....кроме как барабашки на ум ничего не идёт, но это не он явно. Стучал, кого называют "к худу" ....заблудился так сказать во времени, пытался войти , а зачем ...увы не сказал. smirk ++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
             
#7 написал: змей горыныч
Вчера, 19:24
-1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 81
птицы это были , кошка шальная,
Зарегистрирован: 26.04.2015
#8 написал: conjure one
Вчера, 21:30
+5
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3927|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 797
Три часа ночи - самое подходящее время для ночных стукачей. Мне тоже в окно седьмого этажа стучали и также около трех часов ночи. Я успокоил себя, что это птица, и продолжил спать дальше. За историю плюс, потому как она этого заслуживает. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#9 написал: Лесная ведьма
Вчера, 21:52
+3
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 60
Этим летом у родителей в деревне была и ночью проснулась от того, как кто- то стучал в окно, тихонечко так, как будто украдкой. Думала первый раз мне приснилось, потом через минуту этот стук повторился. Опять тихий. Тут - то я очень сильно испугалась. Побежала будить родителей. Папа вышел - никого. Но у них частный дом и мог постучать кто угодно. Но менее страшно от этого не становится. А у автора еще и в балконную дверь стучали - этот вообще жесть. Я бы тоже закрылась в ванной. Кстати, реакция такая правдоподобная, а не то, что у некоторых - после таких стуков они еще идут на звук с дубиной и орут " кто здесь ", а потом еще и спать спокойно идут...
Зарегистрирован: 14.10.2016
#10 написал: Sveta-00785
Вчера, 22:31
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 5
Комментариев: 366
Страшно, конечно, говорять когда стучат в окно выглядывать нельзя ночью. А вообще спать нужно в 3 ночи ,а не бумажки перебирать. Нечистая ищет себе полуночников , вот и к вам заглянула. А может домовой предупредил о чем то, ни чего в последствии не случалось.?
Зарегистрирован: 26.12.2014
 
#11 написал: Arhip
Вчера, 23:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (381|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 478
Жуткая история. Плюс. Кто или что это было даже предположить не могу. Судя по всему ЭТО нацелилось именно на автора, так как сперва в комнату стучало, а когда автор на балконе побывал - начало стучать уже на балконе
Зарегистрирован: 29.08.2017
 
#12 написал: Black Bagira
Вчера, 23:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (472|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 832
Очень страшно... Автор, а больше это не повторялось? Только один раз было?Я вот тоже то 2, то в 3 только спать и ложусь, вот и сейчас время к двум приближается 407
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#13 написал: Баба Клава
Вчера, 23:45
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2514|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 045
Стук в окно глубокой ночью испытала и я на себе, ещё в детстве. До сих пор помню те ощущения и тот ужас, это не передать словами. Только я в отличие от остальных кое-кого видела за окном тогда. Тоже рассказывала и родственникам и друзьям, а они не верили, ржали надо мной и уверяли что мне всё приснилось. А я не спала в тот момент, от слова совсем. С тех пор предпочитаю эту историю никому не рассказывать. Так что автору плюс, хорошая история.
P.S. Ведьмушка, ты давай там поаккуратней в деревне то своей, в окна не высовывайся особо, а то малоль чего? Топор то под кровать клади на ночь, лишним не будет, ну или дубину побольше. Ежели нападенье случится какое, то ктож заместо тебя, окаянная, мои бессмертные творения критиковать будет? friends
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
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