Стук в окно

Mornal Просмотров: 900 Комментарии: 13 +20 Вчера, 17:42 by

Привет, друзья. Пишу сюда впервые, и, надеюсь, больше не придётся. История не сказать, чтобы захватывающая, но для меня необъяснимая. От знакомых её не скрывала никогда, но, когда делюсь, то надо мной или подшучивают или посмеиваются. Не верят люди в мистику. А я наоборот всегда любила всё мистическое и "ужасы" были моим любимым жанром в кино, а после того случая как отрезало. Знаете, как бывает, по телевизору ведь всё кажется таким ненастоящим. "Это ж выдумки", - думается. А потом вон оно как, и объяснений не находится, и взгляды пересматриваешь. В общем, к сути.Это случилось в 15 или 14 году, не помню, честно. Было лето, я была одна дома, муж на сборах в другом краю страны. Время около 3-х часов ночи. Как сейчас помню, что я сидела на полу и что-то там разбирала, то ли папку с документами перебирала, то ли что-то еще, в общем, бумажки.Тут стоить отступить и рассказать о планировке квартиры. Новостройка, первый этаж, но высокий цоколь. То есть, фактически, первый этаж находится на уровне второго этажа обычного дома. Под окном и балконом ничего нет, никаких карнизов, выступов, за что можно было бы зацепиться. То есть, чтобы достать до окна хотя бы рукой, нужно как минимум одному взрослому человеку встать на плечи другому взрослому человеку.В общем, как вы уже догадались, я, до этого спокойно сидящая, подпрыгиваю от стука в окно. Шторы закрыты, в комнате горит свет, на улице темно, и выглядывать смысла нет, т.к. я понимаю, что ничего там не увижу. Успокаиваю себя, что мне показалось. Притихла и сижу вслушиваюсь. Никаких шебуршаний, шорохов, поскрипываний камешков под окном не слышу. И снова стук. Продолжительный. Это не звук постукивания палкой, не звук кинутого камешка, это звук именно стука костяшками пальцев по пластиковому окну. Такой ни с чем не спутаешь. Я подпрыгиваю и на цыпочках бегу на кухню, свет там не включен, и я знаю, что могу выйти на лоджию, она застеклена теми же пластиковыми окнами закрытыми изнутри, и выходит она туда же, куда окно зала. То есть я могу потихоньку прокрасться на балкон, и, чтобы не спугнуть шутников, увидеть кто это делает. А там уже и прикрикнуть на них.Всё это происходит под настойчивый стук в окно. Я тихонько выхожу на балкон, выглядываю в окно и никого не вижу. А стук стих только секунду назад. Секунду! Открытая площадка, никаких, напомню, выступов и карнизов, спрятаться некуда, а стукача нет. Я в смятении выхожу с балкона (он застеклён пластиковыми окнами, которые все до единого закрыты и не открывались), захожу на кухню, закрываю балконную дверь, успеваю дойти до выключателя, кладу на него руку, чтобы включить свет и слышу стук !!! уже в балконную дверь! В саму дверь! При том, что балконные окна нафиг закрыты! Я не смогла оглянуться. Сил хватило только добежать до ванной, включить свет, закрыться изнутри, сесть в самый дальний угол и позвонить мужу. Я рыдала от страха, он в трубку подбирал различные правдоподобные теории, но выйти я смогла только около пяти утра, когда стало светать.Не знаю, что это было, буду благодарна, если подскажете, или предположите что-либо. Или может такое было не только у меня.

Ключевые слова: Стук окно ночь балкон

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