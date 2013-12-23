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Истории из жизни

Смерть папы

Появилось желание написать историю, рада кому понравилась предыдущая публикация.
Снова начну издалека. 1992 год. Умер мой дядя в возрасте 29 лет, его убила жена, выстрелив из охотничьего ружья. По старым традициям похоронная процессия до кладбища. Впереди бортовая машина с гробом и венками. За машиной близкие, соседи, сослуживцы пешком. Во время похорон мой папа произносит фразу "все здесь будем".
1994 год. Вся наша семья обовшивела, ничем не могли избавиться от этой напасти. Кто-то даже говорил, что вши появляются к смерти близкого. Верить в это не хотелось. Вскоре умер мой папа, он попал в аварию, ему тоже было 29 лет. И вши исчезли сами собой.
1995 год. У папы на могиле установили памятник с фотокерамикой, ограду, столик, лавочку. Мы с мамой пришли проверить как все установлено. Сели за столик, накрапывал мелкий дождик. Засобирались домой, вдруг мама говорит, посмотри, что там у папы на лице. Подходим ближе и видим, что со шарма на виски у папы, т.е. с керамики, стекает розовая струйка. Мама её вытерла. И сразу подул сильный ветер и упала только что установленная скамейка. Теперь всегда, когда прихожу к папе, вспоминаю этот случай.
Сегодня, 21:10 by ПлюшечкаПросмотров: 230Комментарии: 2
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Ключевые слова: Кладбище вши смерть кровь на фото

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:15
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Примету про вшей никогда не слышала
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#2 написал: Сделано_в_СССР
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