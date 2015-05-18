Мой дед ISDEAD

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Тот самый Галаперидол Просмотров: 106 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 09:01 by

К мистике у меня отношение нейтральное, если кто-то шуршит на кухне в час ночи, и живу я один - это значит, что этот кто-то огребет, ведь это моя кухня... Но бывают вещи, которым нельзя дать в голову и их невозможно увидеть, обычно в таких случаях все проходят стадию " принятие".Был когда-то у меня дед, дед жил в СПб.Дед славился тем, что мог наволять кому угодно, лишь бы все было по справедливости... Не скажу, что я его не любил, он мне был больше скорее как очень строгий отец на протяжении двадцати лет, чем как дед.Но был у моего деда один недуг - дед был страшно психованный, мог взорваться от любой раздражающей фигни, и тогда ножи летели в стены, стол летел на пол, камни в окна... И все в этом духе. Например, ждёт он пока кто-то оденется и уже начинает закипать... И не дай бог ты чутка медленно что-то делаешь - тебе кранты.Собственно, это и есть ключевой момент данного повествования. На мой взгляд, конечно же.Это был апрель 2014, дед умер от инсульта в лобной доле, врачи диагностировали гангрену, ведь помимо инсульта был диабет. В общем, кончился дед, и мы поспешно рванули в СПб организовать похороны. Пробегая мимо тонкостей это дела, настал день Х, и деда надо было везти на кладбен, дабы придать земле. Вот тут-то и случилось самое интересное.Пояснение! На тот момент мы жили в однушке, там же были и все родственники на тот момент и в этой квартире, напротив входа в кухню стояла стойка для цветов, она была ввинчена в потолок, а другим концом упиралась в пол, так и стояла лет 5, пережила даже буйного кота и не упала.Но в тот день все было иначе. В день Х, в час Х, когда вот-вот надо выезжать, все начинают мешкать: то цветы на кухне забыли, то платок на столе, то окно не закрыто. И так миллион причин, по которым все толпились у кухни. В один момент, когда "вот уже выходим, но нет, опять что-то забыли", стойка срывается с места и просто хорошенько всех окатывает собой, землёй и цветами. В квартире на секунду повисла неловкая тишина, все резко переглянулись и поняли, что кто-то начинает психовать... Да-да, прямо оттуда - сверху.В итоге похороны пошли нормально, все помянули деда добрым словом уже после, и на том тот день закончился.

Ключевые слова: Дед смерть похороны авторская история

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