Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Бабушкины видения. Часть 2

Итак, утром раздается звонок от бабушки. Она вполне а здравом уме и твердой памяти у меня, но это не первый случай видений в квартире, где она проживает.
Еще одна история есть на этом сайте, и, кстати, в прошлый раз это была плохая весть - умер бабушкин хороший знакомый.

Утром бабушка моя, как обычно, встала рано, позавтракала, сделала домашние дела и прилегла на диван.
Вдруг слышит, что где-то совсем рядом странные звуки (как она мне изображала - это было похоже на неприятное "ве-ви-ве-ви"), кто-то издавал громкие звуки прямо рядом с кроватью - пытался бабушку как бы разбудить, привлечь внимание.
Она открыла глаза и в углу кровати увидела голову старика. Голова его была без тела, он смотрел на нее и издавал эти звуки (история действительно реальная, бабушке ничего не приснилось, и она его видела).
Она тут же вскочила, начала махать на него рукой, крестить себя и угол кровати и кричать: "Уходи, уходи отсюда!". Башка спешно ретировалась, то бишь - просто пропала.

Вот что это было на этот раз? Мог ли это быть домовой. Может, надо было спросить - к худу или к добру? Или это какая-то очередная сущность принесла весть, как это было в прошлый раз? Тогда была тетка в белом халате с рваной клеенкой, это было весной, а теперь старик. Чего ждать?
Честно говоря, моя дочь иногда ночует у бабушки, спит в этой комнате и постоянно говорит, что ей там страшно и плохо спится. Жду ваших мнений.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:48
Сегодня, 14:47 by GlazurinetПросмотров: 512Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Бабушка видения звуки старик голова авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 15:37
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (934|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 965
Голова старика в кровати уже страх неимоверный, а уж издающая такие ехидные звуки вообще ужас. Может и предупреждение какое +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#2 написал: грустное_облачко
Сегодня, 15:53
+4
Группа: Посетители
Репутация: (56|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 67
Наверное в этой комнате есть что-то вроде портала. Раз и дочка ощущает.

Мне этот звук на сирену похожий. Типа скорой помощи / пожарной. Может и предупреждение...

Плюс
Зарегистрирован: 30.10.2016
#3 написал: Talisha
Сегодня, 16:04
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1178|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 433
Скорее всегов комнате есть дыра, проход, откуда они и появляются
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 16:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (457|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 134
в прошлый раз и мужик у вашей бабушки был в капюшоне и говорил что она чего-то не доделала.
тетка с клеёнкой в дырочку - не факт, что предзнаменователь смерти близкого друга (прям за уши ну никак не притянешь). ну да ладно - не появлялась больше и на том спасибо!
голова старика - мож и домовой. мож и нужно было спросить
мож приснилось
мож нех какой
тут сложно что-то сказать однозначное. думаю много предположений еще напишут фосторовцы
Здоровья всем Бабушкам!
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#5 написал: Glazurinet
Сегодня, 17:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 6
Цитата: Pmariam
в прошлый раз и мужик у вашей бабушки был в капюшоне и говорил что она чего-то не доделала.
тетка с клеёнкой в дырочку - не факт, что предзнаменователь смерти близкого друга (прям за уши ну никак не притянешь). ну да ладно - не появлялась больше и на том спасибо!
голова старика - мож и домовой. мож и нужно было спросить
мож приснилось
мож нех какой
тут сложно что-то сказать однозначное. думаю много предположений еще напишут фосторовцы
Здоровья всем Бабушкам!


Да, мужик в капюшоне был, но это жнец смерти однозначно, после него она в больницу при смерти попала, но вот эти тетки, старики, что это такое... Завтра пойду за крещенской водой, все там оболью.
Кстати, женщина какая-то часто потом ей снилась во снах, то в комнате в буфете ковырялась и протягивала бабушке 2 пустых красивых бокала, то улыбалась ей, стоя в дверном проеме, но это были именно сны, бабушка все же отличает, когда спит и это сон, и когда она их видит в реале.
Зарегистрирован: 25.07.2015
#6 написал: AlphaOme
Сегодня, 19:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 33
Бабушка задремала.В таком состоянии много, что может приключится, привидеться.Из другого пространства сущность показалась, да еще с "озвучкой".У меня такое бывало.Однажды такая противная " башка" ухмылялась : один в один парнишка с сачком из фильма "Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен" (если кто помнит- он постоянно ко всем приставал с вопросом "А чей-то вы тут делаете?" ).Пришлось тапком кинуть,что бы оно исчезло.
Так что верю -сама подобное видела.
Зарегистрирован: 2.04.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.