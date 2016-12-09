Бабушкины видения. Часть 2

Бабушкины видения. Часть 2Итак, утром раздается звонок от бабушки. Она вполне а здравом уме и твердой памяти у меня, но это не первый случай видений в квартире, где она проживает.
Еще одна история есть на этом сайте, и, кстати, в прошлый раз это была плохая весть - умер бабушкин хороший знакомый.
Утром бабушка моя, как обычно, встала рано, позавтракала, сделала домашние дела и прилегла на диван.
Вдруг слышит, что где-то совсем рядом странные звуки (как она мне изображала - это было похоже на неприятное "ве-ви-ве-ви"), кто-то издавал громкие звуки прямо рядом с кроватью - пытался бабушку как бы разбудить, привлечь внимание.
Она открыла глаза и в углу кровати увидела голову старика. Голова его была без тела, он смотрел на нее и издавал эти звуки (история действительно реальная, бабушке ничего не приснилось, и она его видела).
Она тут же вскочила, начала махать на него рукой, крестить себя и угол кровати и кричать: "Уходи, уходи отсюда!". Башка спешно ретировалась, то бишь - просто пропала.
Вот что это было на этот раз? Мог ли это быть домовой. Может, надо было спросить - к худу или к добру? Или это какая-то очередная сущность принесла весть, как это было в прошлый раз? Тогда была тетка в белом халате с рваной клеенкой, это было весной, а теперь старик. Чего ждать?
Честно говоря, моя дочь иногда ночует у бабушки, спит в этой комнате и постоянно говорит, что ей там страшно и плохо спится. Жду ваших мнений.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:48
Сегодня, 14:47 by GlazurinetПросмотров: 512Комментарии: 6
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