Домашний Google

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:18

Юляся Просмотров: 696 Комментарии: 5 +12 Сегодня, 11:18 by

История простая, даже, возможно, полезная. Я не умею красиво писать, рассказываю как есть.Я все теряю, особенно кольца. Положу где-то и забуду, а потом с глазами по пять рублей и факелом в одном месте летаю по квартире - ищу свое добро.Так вот, снова перерыв всю квартиру, вспоминаю историю подружки. Она сказала, что если что-то теряешь, то надо говорить три раза: "Дарю Надежде Павловне Кахановой (название потерянного предмета)". И тогда вещь найдется.Я повторила ее слова, поискала минут двадцать, дошла до точки отчаяния и полезла перерывать ящик с детскими игрушками... и вот он, родименький, - лежит на самом дне ящика. Ребенок ещё маленький был и залезть туда никак не смог бы. Как он оказался там, даже предположить не могу.Второй случай.Я купила очередной перстень-булыжничек на море и, убираясь дома, не могу найти его. Все перерыла, а это же всего-навсего номер отеля.Говорю заветные слова, проходит минут сорок. Стук в дверь, я ее открываю, а на полу лежит пакет, а в пакете перстень.Кто такая Надежда Павловна - я не знаю, но пользы от нее много. Особой мистики-то вроде и нет, но прикольно.

Ключевые слова: Перстень кольцо помощница пропажа поиски авторская история

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