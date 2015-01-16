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Истории из жизни

Домашний Google

История простая, даже, возможно, полезная. Я не умею красиво писать, рассказываю как есть.

Я все теряю, особенно кольца. Положу где-то и забуду, а потом с глазами по пять рублей и факелом в одном месте летаю по квартире - ищу свое добро.
Так вот, снова перерыв всю квартиру, вспоминаю историю подружки. Она сказала, что если что-то теряешь, то надо говорить три раза: "Дарю Надежде Павловне Кахановой (название потерянного предмета)". И тогда вещь найдется.
Я повторила ее слова, поискала минут двадцать, дошла до точки отчаяния и полезла перерывать ящик с детскими игрушками... и вот он, родименький, - лежит на самом дне ящика. Ребенок ещё маленький был и залезть туда никак не смог бы. Как он оказался там, даже предположить не могу.

Второй случай.
Я купила очередной перстень-булыжничек на море и, убираясь дома, не могу найти его. Все перерыла, а это же всего-навсего номер отеля.
Говорю заветные слова, проходит минут сорок. Стук в дверь, я ее открываю, а на полу лежит пакет, а в пакете перстень.

Кто такая Надежда Павловна - я не знаю, но пользы от нее много. Особой мистики-то вроде и нет, но прикольно.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:18
Сегодня, 11:18 by ЮлясяПросмотров: 696Комментарии: 5
+12

Ключевые слова: Перстень кольцо помощница пропажа поиски авторская история

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Комментарии

#1 написал: amazonka
Сегодня, 11:44
+4
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 87
интересно +
но про пакет с кольцом за дверью не особо верится )
А у подружки спросить, кто такая Надежда Павловна не пробовали?
Я бы даже если давно не общалась с человеком, после такого нашла бы как связаться и спросила кто это ))))
Зарегистрирован: 16.01.2015
#2 написал: Blackmaiden
Сегодня, 12:03
+8
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 125
Цитата: amazonka
интересно +
но про пакет с кольцом за дверью не особо верится )
А у подружки спросить, кто такая Надежда Павловна не пробовали?
Я бы даже если давно не общалась с человеком, после такого нашла бы как связаться и спросила кто это ))))

Гугл выдал, что Надежда Павловна обладала даром возвращать людям вещи. Жила лет 100 назад.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 12:09
+2
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 965
Повеселило) Плюс за историю, нужно попробовать))
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 14:20
+2
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Комментариев: 1 134
читала на этом сайте тоже про ФИО, к кому обращаться надо при поиске вещи. но не помню какое именно ФИО было.
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#5 написал: Talisha
Сегодня, 16:14
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Публикаций: 44
Комментариев: 2 433
Пробовала как-то, но увы. Видимо, вещь не дома потерялась. А ещё есть слово-пароль, если надо найти что-то, просто мысленно или вслух говоришь: "обрести"! С вещами, которые дома, срабатывает - находятся в считаные минуты. Иногда в причудливых местах:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
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