Стирая историю

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:19

Причина: Стилистика автора сохранена

Ричард Б. Просмотров: 544 Комментарии: 7 +16 Сегодня, 16:19 by

Никто из вас, скорее всего, не поверит в эту историю. Я и сам в нее почти не верю. Но порой некоторые рассказы оставляют такой отпечаток в памяти, что хочется поведать их миру. А о памяти как раз речь и пойдет, но не о моей.В 2000-х семья Максима жила в пригороде. Детство у него было ничем не примечательным. Со сверстниками он почти не общался и вел образ жизни типичного пай-мальчика. Главное место в жизни парня занимали бабушка и дедушка, которые проживали с ним в одном доме. Дедушка обучал мальчика типичным мальчишеским забавам прошлого столетия, практически заменив ему друзей, а бабушка тешила Максима байками из ее молодости. Отец с матерью работали далеко и приезжали домой лишь под самую ночь, поэтому с сыном почти не общались. Даже выходные были заняты у них делами до темноты.Но была одна вещь, которая сближала всю семью. Телевизор. Наступала ночь, вся семья собиралась в гостиной, совмещенной с кухней, и они смотрели телевизор, попутно обсуждая происходящее на экране и в их жизни. Это сейчас многие назовут этот предмет «зомби-ящик», но для Максима он был счастливой частью жизни. Столько хороших фильмов он видел в кругу семьи, столько нового он узнал, столько смеха и радости телевизор доставлял ему в те годы. И, благодаря телевизору, Максим следил за событиями в мире, одно из которых заставит вас усомниться в действительности происходящего.Это началось то ли в 2004, то ли в 2005 году. Максиму тогда было лет 13-14. Первый канал внезапно объявил о начале осуществления российской космической программы полета на Марс. Она не была связана с посадкой на саму планету, лишь полет туда и обратно. Путешествие туда должно было занять чуть меньше года. Были подобраны пять человек экипажа. Месяц в новостях мелькала информация о процессе подготовки, а затем транслировался и сам вылет. Каждую неделю выходили обращение экипажа о состоянии полета… отрывками правда, в составе общих новостей. И тема путешествия на Марс продолжалась полгода. Следующая информация о данном полете должна была выйти по достижению планеты. Должна была, но...За пару месяцев после тех событий Максим совершенно потерял интерес к ним. А за пару лет даже и забыл совсем. Но в 2010 году наткнулся на свой старый альбом с рисунками, три из которых были посвящены тому полету. И любопытство взяло верх. Максиму захотелось узнать, чем все-таки все тогда закончилось. Вот только никто не помнил ту экспедицию. Ни родители, ни бабушка (дедушки к тому моменту уже не было в живых), ни приобретенные за последующие годы друзья… Даже вы, дорогие читатели, скорее всего, не помните их. Потому что для всех они никогда не происходили. Для всех, кроме Максима.Вместе со своим другом Геннадием, который все-таки не отнесся к словам товарища скептически, они решили узнать все детали. Ни Интернет, ни опрос очевидцев не дали ничего. Экспедиция на Марс существовала лишь в планах, а экспериментальные полеты в те годы не проводились. Лишь крупицы воспоминаний некоторых людей с форумов намекали о том, что что-то в этих событиях было не чисто.Не ищи здесь великого приключения, читатель. Для двух взрослых людей из этой истории поиск несуществующего события был лишь забавой. Через месяц Геннадий уже увлекся совсем другими делами, да и интерес Максима стал потихоньку угасать. А спустя полгода Геннадия призвали в армию.Я бы не писал этой истории, если бы не одно «но». Максима Фелина, о котором шла речь, никогда не существовало. Все это мне рассказал Гена, который по возвращению из армии обнаружил, что его друг пропал. Причем не только из города, но и из памяти людей. Семья Максима никогда не жила там, никто никогда с ней не общался, но Геннадий упорно утверждал, что Фелин был. В Интернете пропало все. Его аккаунты, сообщения… абсолютно все. Гена долго не мог смириться с потерей друга, а потом однажды просто замолк и прекратил упоминать о нем совсем. Испугался, что и он может исчезнуть однажды так же, как и Максим.Как-то, просматривая с ним наши совместные фотографии тех лет, он остановился на той, где мы в компании за общим столом празднуем его день рождения. Его взгляд сразу стал грустным, будто смешанным с тоской. Гена провел пальцем по снимку и указал на место рядом с ним, которое по неизвестной мне причине было пустым, и сказал:- А здесь тогда сидел Максим…И стал листать альбом дальше.

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