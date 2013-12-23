Гадали ли вы когда-нибудь на блюдце? Да, и предсказания часто сбывались. Да, но из предсказанного почти ничего не сбылось. Нет, не гадал(а) ни разу, но знаю, как это делать. Нет, не гадал(а), даже не знаю, как это делается. Нет и не буду, гадания это грех. Нет, не гадал(а), так как боюсь.



Спрашивайте! Духи отвечают

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 20:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ernesta Просмотров: 139 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 20:04 by

Поздравляю всех с наступившим Новым годом и наступающим старым Новым годом. Желаю всех благ и побольше захватывающих историй в новом году.Ни для кого не секрет, что сейчас самое время для гаданий, небо открыто и готово делиться информацией. Ну, а я открываю тему гаданий в своей новой истории.У русского народа самый излюбленный магический предмет - это блюдечко. С голубой каёмочкой или нет, но факт остаётся фактом. Вот о гадании при помощи оного я и хочу рассказать пару историй.Моя мама училась в институте, а летом вместе со своей подругой ездила работать вожатой в пионерлагерь. Вот именно там и произошла одна неприятная история.У подруги моей мамы, Натальи, пропала вещь интимного пользования, извиняюсь за подробности, бюстгалтер. Может это и не было бы так ужасно, но дело в том, что бюстгалтер был немецкого производства. Тогда, в начале семидесятых, это было настоящей роскошью и чудом. Плюс ко всему это был подарок. Родной дядька подруги был каким-то большим военным чином и вот из очередной поездки в Германию и привёз эту роскошь племяннице, вернее жена дядьки. Подруга выла белугой перетрясая всё вокруг уже в сотый раз, но толку не было. И тут моей маме пришла в голову умная мысль - спросить у блюдечка. Блюдце из столовой притащили, круг с буквами нарисовали и стали гадать.В комнате жило четыре вожатых: мама, её подруга и ещё одна девочка уже сидели за столом, положив руки на блюдце, а четвёртая стала отказываться, мол, не верит она и всё это враки. Но из комнаты не ушла, осталась смотреть. Не помню уж кого там вызывали, но блюдечко на вопрос "Кто украл?" показало две буквы - С.Л. А потом плавно поехало к краю стола, выехало за поле нарисованного круга и упёрлось прямо в ту девочку, что гадать не хотела. Повисла пауза, а потом та начала орать и поносить брехливое блюдце всеми словами. Но на Наталью, мамину подругу, откровения блюдца подействовали иначе. Она вскочила и кинулась к вещам С.Л., кстати С.Л. - это Светка Лабудина, на неё блюдце-то показало. Наташа схватила чемодан из под Светкиной кровати, вытряхнула разом всё содержимое. И, вот оно, чудо! Бюстгалтер нашёлся.Вторая история про любовь.Мамина подруга, всё та же Наталья, влюбилась. Наверное, это была первая любовь, потому как от таких сильных чувств она таяла "прямо на глазах". Объект любви знаков внимания не проявлял, но Наталья считала, что он просто стесняется и поэтому скрывает свои чувства. Мама пыталась доказать обратное, да куда там. Так бы и мучилась Наталья, не вспомни она про блюдце. Стали гадать и почему-то вызвали какого-то немецкого писателя. Вопрос задали на русском языке, а ответ - извольте на немецком, которого никто из девчонок, разумеется, не знал. Выглядело это так:- Как Петя относится к Наташе?- Зэр шлехт.Надеясь получить более понятный ответ, мама с подругой загоняли блюдце до такой степени, что оно треснуло и развалилось ровно на две части, ну или его грохнул злобный немецкий писатель. Хорошо, что мой дед, то есть мамин отец, пришёл с работы домой, вот он-то после войны отлично знал немецкий язык. Оказалось, на немецком "зэр шлехт" означает "очень плохо".Так оно всё и оказалось. Вскоре Петя женился на другой девице.На самом деле, подобных историй у меня пруд-пруди, но эти уже вошли в разряд семейных преданий, оттого и дороги моему сердцу.

Ключевые слова: Гадание блюдце вопрос ответ любовь авторская история

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