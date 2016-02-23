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Истории из жизни

Бабушкины истории. Деревенская ведьма

Каждые летние каникулы я и две мои двоюродные сестренки отдыхали у бабушки в деревне. С самого утра пропадали то на котловане, купаясь до одурения, то гоняли на велосипедах, падая и сдирая локти с коленками, то помогали бабуле на огороде и заднем дворе, горланя при этом песни. А вечерами, после бани, любили прогуляться по деревне перед сном. Улиц в деревне всего шесть, однако по одной из них бабуля нам строго-настрого запрещала ходить вечерами. Потому что на этой улице жила Надька. Кто такая Надька? Это местная ведьма.

Сколько лет было Надьке - никто точно не знал. На вид - лет 60-65, немного полновата, всегда облачена в черную юбку, плотные колготки (даже летом), мужская клетчатая рубашка, серая шерстяная жилетка и черный платок на голове.
Только бабушка говорит, что эта Надька приехала в деревню лет 40 назад и выглядела точно так же. Жила одна, без мужа и детей, содержала огород, держала коровенку да курей с десяток. С виду - обычная пенсионерка. Только вот боялись ее люди деревенские. Поговаривали, что знается она с нечистым, да и колдовством промышляет.

Бывало, всю деревню ливни заливают: огороды в болота превращаются, грядки размывает, овощи гнить начинают. А у нее в огороде порядок: овощи растут ровными рядками - и следа от непогоды нет!
То куры у соседей ни с того ни с сего дохнуть начинают, скотина болеет, коровы перестают молоко давать. Да и сами деревенские порой замечали, что, бывает, идет эта Надька по дороге, потом подойдет к одному из дворов, стоит и бормочет что-то. Поначалу хозяева думали, что стесняется во двор зайти, выходили на крыльцо, здоровались, звали пройти, а она переставала бормотать, усмехалась и уходила. А буквально на следующий день в этом доме то скотина дохла, то здоровые хозяева с ног от хворей всяких валились. Когда ходила в сельский магазин, то возвращалась с покупками, а продавщица денег от нее не получала. Будто под гипнозом выкладывала товар на прилавок. Вот тогда-то и поползли слухи, что поселилась в деревне самая настоящая ведьма.

Все ее боялись, ибо никто не знал, к какому дому она сегодня пойдет и начнет бормотать. Бабушка рассказывала, что она и к нашему двору подходила. Встала у калитки, смотрит не моргая во двор и что-то нашептывает. Бабуля говорит, что в этот момент просто какая-то сила непреодолимая толкала выйти во двор и позвать Надьку в дом. Хорошо, что детей в тот момент дома не оказалось. Бабушка через силу вышла на крыльцо, однако звать ведьму в дом не стала, а начала молиться и просить у Бога помощи. Так, говорит, у Надьки аж лицо перекосило от злости, и она уже не бормотала, а шипела какую-то дрянь. У бабушки подкосились ноги, и она просто упала на крыльцо, но все равно продолжала неистово молиться. Ведьма перестала шипеть, рассмеялась, будто ворона старая каркала, и пошла прочь.

А на следующее утро у бабушки жутко распухла рука. Бабуля говорит, что болела так, что она аж вокруг дома бегала и рыдала от боли. И снова молилась, чтобы с рукой все в порядке было.
И вот ночью кожа на руке лопнула, и оттуда с гноем полез целый комок... "живых волос" (паразиты такие). Свидетелем того действа были мой папа, дядя, тетя и мой ныне покойный дедушка, Царствие ему небесное. Кошмар длился минут 20, пока вся мерзость не выползла из-под кожи. После этого боль сразу ушла. Бабушка залила руку самогоном, еще раз помолилась и, как рассказывал папа, просто рухнула без сил на кровать и уснула. Проспала около суток.
С тех пор у бабушки на калитке висит небольшая иконка под навесиком.

Да и сами мы, девчата, испытали на себе ее ведьминские способности. Возвращаюсь к началу повествования, где бабушка запретила ходить вечером по Надькиной улице. Мы же не послушались первый раз. Стало интересно, а правда ли она ведьма или это только страшилки для детей? Поперлись мы, значит, прямиком на эту улицу. Идем, смеемся, дурачимся. И чем ближе подходили к Надькиному дому, тем темнее становилось, хотя улицу освещали фонари. Начал дуть холодный ветер, деревья качались и как-то неприятно шелестели. Мы уже не хихикали, а просто молча старались побыстрее пройти мимо ведьминого дома, в котором не горел свет. Как вдруг из ее двора нам под ноги с громким гавканьем выскочила небольшая собака. Мы заверещали как сумасшедшие и со всех ног понеслись подальше от этого жуткого места. И слышалось мне, будто нам вслед хрипло кто-то смеялся. Уже дома оказалось, что этот смех слышала не только я, но и сестренки. С тех пор ходили по этой улице только днем и то с молитвой.

А в ноябре этого года ведьма померла. Бабушка говорит, что болела ведьма сильно, кричала, крик слышали все соседи, но к дому подойти боялись. И вот в один из дней во всей деревне начали выть собаки. Причем выли с утра до следующего утра. Кошки прятались в подпол, куры не неслись в этот день, скотина была встревожена. Кто-то сказал, что надо потолок разобрать, так как душа (или что там у ведьмы имеется) не может выйти, и Надька от этого страдает. Однако добровольцев соваться в ведьмин дом не было. Тогда несколько мужиков привели местного глухонемого мужика-казаха по имени Аргазэ. Каким-то образом объяснили ему, что сделать нужно, дали денег. Он-то и слазил на крышу и прорубил дыру. И в тот же момент крики ведьмы прекратились.

Сельсовет где-то нашел ее родственников (или не родственников), которые и схоронили ее. Крышу подлатали и выставили дом на продажу. Однако покупатели, когда приезжают смотреть дом, не могут даже переступить порог. Что-то их отталкивает. Может, Надька околдовала свой дом? И теперь он стоит холодный и пустой, смотря на улицу черными глазницами окон. Может, ждет новую хозяйку?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:18
Сегодня, 11:18 by КрокозяблаПросмотров: 1 227Комментарии: 18
+29

Ключевые слова: Деревня ведьма болезни проклятья авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 11:19
+5
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3031|0)
Публикаций: 309
Комментариев: 1 786
Какая жесть, особенно с рукой Вашей бабушки. Вот "повезло" рядом Вам и Вашей бабушке с такой мерзопакостью жить.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 11:44
+5
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 915
Шикарная история, какой сильной и зловредной ведьмой эта Надежда была. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#3 написал: Kimm
Сегодня, 12:20
+5
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 15
Не дай Бог встретиться с такими людьми как эта Надька. А жить по соседству с такими вообще постоянный страх. Молодец ваша бабушка, молилась Богу, а ведьма то надеялась, что она прибежит к ней, колдовство с руки снять, но ваша бабушка выстояла с Божьей помощью. Если бы было больше таких людей как ваша бабушка, то ведьмы были бы почти бессильны.
Зарегистрирован: 3.01.2018
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:27
+4
Группа: Журналисты
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Публикаций: 399
Комментариев: 1 711
Скорее всего ждёт дом новую хозяйку ведьму. История супер! +++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
#5 написал: Arhip
Сегодня, 13:33
+3
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Репутация: (324|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 447
Живые волосы - жуть жуткая. А казах как - жив остался?
Зарегистрирован: 29.08.2017
 
#6 написал: Крокозябла
Сегодня, 13:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (165|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 297
Цитата: Arhip
Живые волосы - жуть жуткая. А казах как - жив остался?

Живехонек!!! Водочку глушит с утра до вечера. Видать, на него не действует.
Зарегистрирован: 26.07.2017
#7 написал: Red Scorpion
Сегодня, 14:03
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2526|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 264
... История понравилась. Да, очень повезло бабушке, что жива осталась, могла бы ее ведьма и до могилы довести. А рука наверное - правая, пострадала, та, которой она молилась, вот и на эту руку погань
ведьма и прилепила, в отместку за то, что черное дело сорвала.
Да и самогон (животворящий) помог в лечении )))) Правильно , что никто не пошел в дом к умирающей ведьме, иначе свой дар ( или проклятие свое) предала колдовка пришедшему.
А что казаху то будет, у него своя религия , соответственно и колдун по его вере должен быть))))
Крокозябла, лови плюс!

Честь имею,
Я:)))
Зарегистрирован: 28.11.2012
#8 написал: ZelD
Сегодня, 14:11
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 148
Раньше такие дома сжигали вместе с мертвой ведьмой, все равно в нем жизни никому не будет. А пепел от нее нужно по ветру развеять.
Зарегистрирован: 17.02.2017
#9 написал: грустное_облачко
Сегодня, 14:41
+1
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Комментариев: 59
Огромный плюс!! Обожаю Ваши истории!! :)
Зарегистрирован: 30.10.2016
#10 написал: Pmariam
Сегодня, 16:34
+2
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Комментариев: 1 094
Цитата: ZelD
Раньше такие дома сжигали вместе с мертвой ведьмой, все равно в нем жизни никому не будет. А пепел от нее нужно по ветру развеять.

раньше это когда? и где? - это для моего ликбеза

проволосы - брррррррррррррррр... я в этот момент жевала
пришлось применить все свои таланты, чтобы заблокировать нарисовывавшуюся картину
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#11 написал: conjure one
Сегодня, 17:45
+2
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История понравилась. Самое удивительное, как в руке появились "живые волосы". Это вроде как речной паразит. Наверное, ведьма на самом деле была очень сильная, раз смогла такое произвести. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#12 написал: Баба Клава
Сегодня, 17:50
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Комментариев: 2 030
Цитата: conjure one
История понравилась. Самое удивительное, как в руке появились "живые волосы". Это вроде как речной паразит. Наверное, ведьма на самом деле была очень сильная, раз смогла такое произвести. +++

Тогда получается что ведьма та, Надька, бабушку спасла, от гельминтоза избавила, волосы же вышли. Можбыть они там уже давно жили.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#13 написал: Tigger power
Сегодня, 17:55
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Цитата: Баба Клава
ведьма та, Надька, бабушку спасла, от гельминтоза избавила

Вот те на! на коров значит и скотину мор могла слать, а на бабку каких-то гельминтов не могла, это значит из реки она подцепила. Нет уж, Надежда это ушлая в руку ей гельминтов подсадила, и ухмылялась потом. А спасли бабушку молитвы!
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#14 написал: Баба Клава
Сегодня, 17:59
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Комментариев: 2 030
Цитата: Tigger power
Вот те на! на коров значит и скотину мор могла слать, а на бабку каких-то гельминтов не могла,

Слушай, я вообще бояться что то начинаю. Ежели ведьмы глистов заселить могут то и беременность нежелательную им тоже наверно как два пальца об асфальт.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#15 написал: Tigger power
Сегодня, 18:03
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Комментариев: 1 915
Цитата: Баба Клава
беременность нежелательную им тоже наверно как два пальца об асфальт.

Не бойся бабуля, мы тебе если чего подмогнем, воспитаем, так сказать, общими усилиями. Но на всякий случай с ведьмами не конфликтуй уж))
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#16 написал: Юляся
Сегодня, 18:06
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Комментариев: 70
Не верю.......как то слишком с червями в руке
Да и зачем ведьме даже злой ходить по всем дворам и наговоры делать?Хотя не отрицаю, что тауое может быть
Да и погодой она вряд ли повелевать умела
У страха глаза велики, думаю из пещинки построили замок
А эти шатания шизофрению напоминают
А орала, потому что подселенец не давал умереть, и обычно делают переклад точнее “дар” свой скидывают кому то, что бы умереть спокойно
Зарегистрирован: 6.05.2011
#17 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:37
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Цитата: Баба Клава
Цитата: Tigger power
Вот те на! на коров значит и скотину мор могла слать, а на бабку каких-то гельминтов не могла,

Слушай, я вообще бояться что то начинаю. Ежели ведьмы глистов заселить могут то и беременность нежелательную им тоже наверно как два пальца об асфальт.

Тссс! Тише, бабуля. А то всякие курвы начнут на ведьм сваливать свою "внезапную" беременность. А колдовка, бедолага ни сном, ни духом
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#18 написал: Минди
Сегодня, 18:57
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Комментариев: 675
Ужас какой! Про руку вобще жесть yaaah Жаль, нет великой инквизиции на этих надек! Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
  
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