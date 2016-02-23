Бабушкины истории. Деревенская ведьма

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:18

Крокозябла Просмотров: 1 227 Комментарии: 18 +29 Сегодня, 11:18 by

Каждые летние каникулы я и две мои двоюродные сестренки отдыхали у бабушки в деревне. С самого утра пропадали то на котловане, купаясь до одурения, то гоняли на велосипедах, падая и сдирая локти с коленками, то помогали бабуле на огороде и заднем дворе, горланя при этом песни. А вечерами, после бани, любили прогуляться по деревне перед сном. Улиц в деревне всего шесть, однако по одной из них бабуля нам строго-настрого запрещала ходить вечерами. Потому что на этой улице жила Надька. Кто такая Надька? Это местная ведьма.Сколько лет было Надьке - никто точно не знал. На вид - лет 60-65, немного полновата, всегда облачена в черную юбку, плотные колготки (даже летом), мужская клетчатая рубашка, серая шерстяная жилетка и черный платок на голове.Только бабушка говорит, что эта Надька приехала в деревню лет 40 назад и выглядела точно так же. Жила одна, без мужа и детей, содержала огород, держала коровенку да курей с десяток. С виду - обычная пенсионерка. Только вот боялись ее люди деревенские. Поговаривали, что знается она с нечистым, да и колдовством промышляет.Бывало, всю деревню ливни заливают: огороды в болота превращаются, грядки размывает, овощи гнить начинают. А у нее в огороде порядок: овощи растут ровными рядками - и следа от непогоды нет!То куры у соседей ни с того ни с сего дохнуть начинают, скотина болеет, коровы перестают молоко давать. Да и сами деревенские порой замечали, что, бывает, идет эта Надька по дороге, потом подойдет к одному из дворов, стоит и бормочет что-то. Поначалу хозяева думали, что стесняется во двор зайти, выходили на крыльцо, здоровались, звали пройти, а она переставала бормотать, усмехалась и уходила. А буквально на следующий день в этом доме то скотина дохла, то здоровые хозяева с ног от хворей всяких валились. Когда ходила в сельский магазин, то возвращалась с покупками, а продавщица денег от нее не получала. Будто под гипнозом выкладывала товар на прилавок. Вот тогда-то и поползли слухи, что поселилась в деревне самая настоящая ведьма.Все ее боялись, ибо никто не знал, к какому дому она сегодня пойдет и начнет бормотать. Бабушка рассказывала, что она и к нашему двору подходила. Встала у калитки, смотрит не моргая во двор и что-то нашептывает. Бабуля говорит, что в этот момент просто какая-то сила непреодолимая толкала выйти во двор и позвать Надьку в дом. Хорошо, что детей в тот момент дома не оказалось. Бабушка через силу вышла на крыльцо, однако звать ведьму в дом не стала, а начала молиться и просить у Бога помощи. Так, говорит, у Надьки аж лицо перекосило от злости, и она уже не бормотала, а шипела какую-то дрянь. У бабушки подкосились ноги, и она просто упала на крыльцо, но все равно продолжала неистово молиться. Ведьма перестала шипеть, рассмеялась, будто ворона старая каркала, и пошла прочь.А на следующее утро у бабушки жутко распухла рука. Бабуля говорит, что болела так, что она аж вокруг дома бегала и рыдала от боли. И снова молилась, чтобы с рукой все в порядке было.И вот ночью кожа на руке лопнула, и оттуда с гноем полез целый комок... "живых волос" (паразиты такие). Свидетелем того действа были мой папа, дядя, тетя и мой ныне покойный дедушка, Царствие ему небесное. Кошмар длился минут 20, пока вся мерзость не выползла из-под кожи. После этого боль сразу ушла. Бабушка залила руку самогоном, еще раз помолилась и, как рассказывал папа, просто рухнула без сил на кровать и уснула. Проспала около суток.С тех пор у бабушки на калитке висит небольшая иконка под навесиком.Да и сами мы, девчата, испытали на себе ее ведьминские способности. Возвращаюсь к началу повествования, где бабушка запретила ходить вечером по Надькиной улице. Мы же не послушались первый раз. Стало интересно, а правда ли она ведьма или это только страшилки для детей? Поперлись мы, значит, прямиком на эту улицу. Идем, смеемся, дурачимся. И чем ближе подходили к Надькиному дому, тем темнее становилось, хотя улицу освещали фонари. Начал дуть холодный ветер, деревья качались и как-то неприятно шелестели. Мы уже не хихикали, а просто молча старались побыстрее пройти мимо ведьминого дома, в котором не горел свет. Как вдруг из ее двора нам под ноги с громким гавканьем выскочила небольшая собака. Мы заверещали как сумасшедшие и со всех ног понеслись подальше от этого жуткого места. И слышалось мне, будто нам вслед хрипло кто-то смеялся. Уже дома оказалось, что этот смех слышала не только я, но и сестренки. С тех пор ходили по этой улице только днем и то с молитвой.А в ноябре этого года ведьма померла. Бабушка говорит, что болела ведьма сильно, кричала, крик слышали все соседи, но к дому подойти боялись. И вот в один из дней во всей деревне начали выть собаки. Причем выли с утра до следующего утра. Кошки прятались в подпол, куры не неслись в этот день, скотина была встревожена. Кто-то сказал, что надо потолок разобрать, так как душа (или что там у ведьмы имеется) не может выйти, и Надька от этого страдает. Однако добровольцев соваться в ведьмин дом не было. Тогда несколько мужиков привели местного глухонемого мужика-казаха по имени Аргазэ. Каким-то образом объяснили ему, что сделать нужно, дали денег. Он-то и слазил на крышу и прорубил дыру. И в тот же момент крики ведьмы прекратились.Сельсовет где-то нашел ее родственников (или не родственников), которые и схоронили ее. Крышу подлатали и выставили дом на продажу. Однако покупатели, когда приезжают смотреть дом, не могут даже переступить порог. Что-то их отталкивает. Может, Надька околдовала свой дом? И теперь он стоит холодный и пустой, смотря на улицу черными глазницами окон. Может, ждет новую хозяйку?

Ключевые слова: Деревня ведьма болезни проклятья авторская история

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