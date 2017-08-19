Тайны старого шкафа

Lynx Просмотров: 268 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 01:23 by

Я довольно долго стояла на крыльце, не решаясь войти в дом. Мне было три года, когда впервые переступила этот порог — приехала с родителями к папиной маме. Потом каждое лето проводила у бабушки Раи, а в пятнадцать гостить перестала, ведь для подростка маленький сонный городок — слишком скучное место. Бабушкин дом, стоявший на самой окраине, был старым и совсем деревенским — снаружи и внутри.Отперев дверь, я вошла внутрь, осмотрелась по сторонам и снова почувствовала себя трехлетней девочкой. Здесь с тех пор ничего не изменилось! В большей комнате - печка, круглый стол под зеленой скатертью, синие фаянсовые рыбки за стеклом допотопного серванта, на стене — старинная икона под «крыльями» рушника…Все так близко, так знакомо: и предметы, и запахи, и звуки. Кажется, сейчас бабушка Рая войдет в комнату и поставит передо мной миску с малиной или рассыпчатым творогом. Но не войдет и не поставит — ее сегодня похоронили… Поминали в местном кафе, после чего родители уехали домой в N., звали меня с собой, однако я решила на пару дней остаться в бабулином доме. То есть уже в моем — несколько лет назад она оформила на меня дарственную. …Постояв еще некоторое время посреди гостиной, вошла в дальнюю комнатку. Здесь тоже все было по-прежнему: на кровати пирамида из подушек, накрытых тюлевым покрывальцем, в углу — огромный старый шкаф, который бабушка называла шифоньером. Этого шкафа я почему-то побаивалась и, играя с родней в прятки, выбирала другие укромные местечки.Фильм «Хроники Нарнии» вышел, когда я уже была взрослой, и книги этой я в детстве не читала, однако у меня все время было ощущение, что этот шкаф — не просто предмет мебели. В нем ощущалось нечто мистическое, а потому пугающее. Мне было семь, когда любопытство пересилило страх. Неожиданно в глубине вспыхнули огоньки. Я завопила от ужаса и бросилась прочь!Бабушка Рая ушла в магазин, а я, проскользнув в маленькую комнату, осторожно приоткрыла скрипучую дверцу. Изнутри потянуло чем-то сладко-медовым — так пахнут луговые травы в июле. Кроме этого чужеродного запаха, ничего особенного не обнаружила: на плечиках висели платья и кофты, в ящиках (я не удержалась и заглянула в них) лежала нужная и ненужная мелочевка.Вдруг в темной глубине шкафа ярко вспыхнули два зеленых огонька. Завопив от ужаса, я выскочила из дома и на крыльце чуть не сбила с ног бабулю.— Лена, деточка, что случилось? - не на шутку всполошилась та.— Там… там… в твоем шкафу какие-то страшные огоньки.— Ну, пойдем, посмотрим… Напугавшие светящиеся точки оказались… глазами кошки.— Маруся почему-то любит здесь спать, — объяснила старушка. - Сколько раз ее гоняла, даже хворостиной била, но научилась, мерзавка, лапой дверцу открывать. Стоит мне отвернуться, а она шмыг — и уже устроилась.— Ой, а ей там не страшно? — вырвалось.Бабушка как-то странно взглянула на меня, но ничего не ответила, только пожала плечами. Но с того дня стала запирать шифоньер — то ли от непослушной кошки, то ли от меня. Мистическая аура старинного шкафа не только не погасла, но сделалась ярче. Как известно, запретный плод сладок, и я в бабулино отсутствие облазила весь дом в поисках заветного ключа, однако так его и не нашла.…Сейчас мне уже не семь, а двадцать четыре, в чудеса давно не верю, тем не менее, когда взялась за латунную ручку, по спине пробежал холодок. Потянула на себя - дверца распахнулась. Видно, бабушка Рая перестала ее запирать, ведь Маруся давно умерла, а мы с бабулей последние десять лет общались в основном по телефону.И снова повеяло знакомым ароматом. Странно… В шкафах стариков обычно пахнет затхлостью и нафталином, а не только что сорванными луговыми цветами…Спать, как в детстве, легла на печи в зале, а проснувшись утром, решила провести детальную ревизию в бабушкином доме.Шкаф, как я уже говорила, был огромным, и на то, чтобы разобрать все вещи, ушел целый день. Среди разного хлама обнаружила несколько очень красивых винтажных платьев, оказавшихся мне впору (наверное, бабуля щеголяла в них в начале пятидесятых), а еще — жестяную коробочку от монпансье. Сняла крышку, и в нос прямо-таки ударил тот самый медовый запах, которым пропах весь шифоньер. В коробочке лежало нечто в количестве пяти штук, завернутое, как в конфетные фантики, в кусочки пожелтевшей бумаги. Развернула одну. Внутри действительно оказалась конфета — леденец мутно-зеленоватого цвета. То ли от старости приобрел такой оттенок, то ли бабушка сама его сварила из травяного сиропа.В следующую секунду я сделала то, что вряд ли бы совершил здравомыслящий человек — сунула конфету в рот. Она оказалась очень вкусной и растаяла на языке гораздо быстрее, чем обычный леденец. Меня тут же стало клонить ко сну. Так неудержимо, что упала на кровать и, буквально утонув в перине, моментально уснула. Мне приснилась бабушка Рая.— Леночка, не выходи за Антона, — сказала она. — Он лишь притворяется хорошим, а на самом деле плохой человек. Через полгода ты встретишь парня по имени Костя, он и есть твоя судьба. И дом этот не продавай, будете сюда своих дочек на лето привозить…P. S. В этом году близняшкам Оле и Юле исполнилось два года, и Костик в июне привез меня с девочками на нашу фазенду. Я — абсолютно счастливая женщина, но понимаю, что жизнь полосатая, и периодически в ней будут возникать проблемы. И тогда стану «связываться» с бабулей, которая обязательно даст мудрый совет.Во всяком случае, еще четыре «звонка» у меня есть.

Ключевые слова: Бабушка воспоминания леденцы шкаф страх детство вещий сон

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