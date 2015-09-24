Цена скупости

Lynx Просмотров: 509 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 14:07 by

Не знаю, байка ли это или всё произошло на самом деле, но в детали случившегося у нас в деревне вдаваться никто не хочет. Всё произошло лет 15 тому назад, когда я была совсем маленькая.Жили в паре домов от нас дед с бабкой, лет за 70 им было. Всю жизнь они прожили в криках и ругани, но чтобы разойтись - да об этом и мысли не было.Дед Костя был настоящим старым ворчуном, которому всё всегда не нравилось. Бабка Зина была ещё той штучкой, в наше время её бы назвали немного «летящей», за что порой от деда и получала, а если и взбредёт ей что в голову, то оттуда уже не вытащить. Так они и жили - всю жизнь друг с другом как кошка с собакой.А в тот год крики стояли у них во дворе каждый день, бабка с годами до своего добра жадная стала, как говорится, на деньгах спала, а сама в отрепьях ходила, всё на что-то экономила. А если дед Костя копейку лишнюю потратит или у «разливайки» замечен будет, то все понимали, что вечером скандал - поспать нормально никому не удастся.В один из вечеров и случилась самое страшное, обыкновенную ругань оборвал бабкин вскрик и плач. Сбежалась толпа. У деда инфаркт. Скорая до наших мест долго добирается, а подвыпивший фельдшер лишь констатировал смерть и приказал ждать «03».Прошли похороны, поминки. На могилку крест поставили временный. А бабке наказали памятник подыскать хороший - у продавцов возле кладбища. А там всё вывесками обвешено: «Памятники. Недорого», да только ведь цены у них вовсе не дешёвые, а порой и просто завышенные.Вот и решила бабка подешевле памятник найти, мамка моя в тот момент вызвалась повозить её по городу, выбрать подешевле.Мамка моя так мучилась 2 недели, они объездили весь округ в поисках памятника подешевле, но даже те, которые отдавали за бесценок, она не брала, ворчала и злилась, что дорого слишком.В конце концов бабка стала всем заявлять, что дед её и под крестом будет себя неплохо чувствовать. На неодобрение окружающих она лишь отводила глаза и наливалась злостью.На 40 дней памяти у бабки Зины остановилось сердце. Прошли похороны, всей деревней тогда скинулись на большой двойной памятник.Можно было забыть обо всём, но не прошло и пары дней, как у соседей, которые участвовали в организации похорон, раздался звонок. Звонил охранник местного кладбища и говорил о каких-то вандалах и мародёрах, которые надругались над памятником.Я сама не видела, но говорят, что бабкина часть памятника треснула и отвалилась. Народ сразу заговорил, что это дед её забрал за собой, а выдержать её могилу рядом не может.Ещё несколько раз памятник на могиле восстанавливали, но всё напрасно. Тогда народ не на шутку стал задумываться о том, что порой не стоит зажимать копейки, даже если они последние.

Ключевые слова: Бабка дед скупость ругань смерть похороны памятник

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