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Истории из жизни

Ворота

Случилось все в 2000 году, летом. Мне по роду своей деятельности пришлось приобрести газовый пистолет. Как объяснило мне мое начальство, это нужно было для моей же собственной самообороны. Купить-то я купила. Только до сих пор не могу понять, от кого с его помощью нужно обороняться. За эти годы на мою неземную красоту вроде никто и не думал покушаться. Ну, да ладно. История не об этом.

Пострелять мне уж дюже хотелось из нового приобретения. Аж распирало. Но не будешь же палить посреди большого города. А в первые же выходные после этого знаменательного события посчастливилось мне поехать на дачу к моей сестре. Там у ее дочери юбилей случился - 20 лет. Мы это дело хорошо отметили в узком семейном кругу с мужьями. Хорошо так отметили, весело. Я, естественно, похвасталась покупкой. Оказалось, что у мужа сестры тоже какая-то "волына" имеется. И решили мы пойти в лес пострелять. Это только по пьянке мы могли такое придумать, потому что время уже было часа два ночи. Лес находился за деревней, на расстоянии - полкилометра по шоссе.
Мы благополучно отстрелялись, получили массу удовольствия.

Когда шли обратно, я увидела неприметную грунтовую дорогу, уходящую вправо от шоссе. Оказалось, что эта дорога ведет на местное кладбище. Тут у меня в одном месте засвербило. Ну, не могла я мимо никак пройти. Приспичило мне туда свернуть. Как ни странно, но идея всем понравилась, и мы дружной шаблой из пяти взрослых тетенек и дяденек дружно отправились на погост. Я еще смеялась, что по дороге, если что, будем отстреливаться.

Мы прошли по дороге метров 500 и уткнулись в ворота. Широкие такие, двустворчатые ворота. И они были наглухо закрыты. Мы уже было расстроились, что не попадем внутрь, но вдруг узрели сбоку маленькую калитку. В нее мы дружно и просочились. Кладбище было старым, на нем уже давно никого не хоронили. Прогулявшись по главной аллее, мы ничего интересного не обнаружили. Вот жутко, конечно, было: ночь, темень, тишина, полное безветрие. Только где-то вдалеке в деревне собаки лаяли, да изредка по шоссе проносилась запоздалая машина.

То, что случилось дальше, я даже вспоминать боюсь. Когда мы дошли обратно до ворот - они были открыты настежь. Причем обе створки были развернуты до упора. Мы остановились как вкопанные и минуты две молча на них глазели. Я сразу покрепче сжала в руке свой новый пистолет и сняла его с предохранителя, в душе твердо решив, что живой не дамся. Но рядом не было никого.

После этого кто-то из нас высказал дельную мысль. Он предложил закрыть ворота и убраться оттуда побыстрее. Что мы благополучно и сделали. Бегом, конечно, не бежали, но лично я шла и оглядывалась. Казалось, что в спину нам кто-то смотрит и сейчас неожиданно набросится сзади.

Кто открыл эти ворота, мы так и не поняли. Ветра в ту ночь не было вообще. Сами они открыться тоже не могли, так как были очень старые, ржавые и дико скрипучие. Мужики, когда их закрывали, приложили немало усилий. Я могу, конечно, предположить, что кто-то спрятался в кустах и открыл их с целью напугать нашу честную компанию. Но вряд ли это бы ему удалось сделать так бесшумно, что мы совсем ничего не заметили и не услышали. Да и, чтоб напугать, можно придумать массу других, более впечатляющих способов.

Что бы это ни было, но мне было очень не по себе. Очень. И туда я больше не пойду.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:30
Причина: Авторская история
Вчера, 18:30 by Баба КлаваПросмотров: 1 648Комментарии: 18
+23

Ключевые слова: Ночь компания кладбище жут пистолет стрельба ворота авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 18:31
+5
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 279
Комментариев: 1 730
Ну, теперича мы знам, что "волына" у нашей Клавы имеется. С ней нам никакой полтергейст не страшен)))
Плюс)))
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: conjure one
Вчера, 18:48
+11
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Комментариев: 1 731
Енто покойники ворота расхлебенели - выпроваживали таким образом непрошеных гостей) rage Хорошо, что не покусали) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:05
+5
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Комментариев: 1 800
Цитата: conjure one
Енто покойники ворота расхлебенели - выпроваживали таким образом непрошеных гостей) rage Хорошо, что не покусали) +++

И не показались во всей красе)))
Я подозреваю «Кладбищенского Сторожа».
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#4 написал: Tigger power
Вчера, 19:14
+8
Группа: Комментаторы
Репутация: (817|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 832
Ой бабуль, как только мое воображение мне тебя не рисовало, но теперь у меня в голове образ Лары Крофт стоит и не уходит, с пистиком в одной руке и придушенным упырем в другой))
Это наверное хозяин кладбища намекал вам слегка, что нефиг шляться туточки))) Плюс, очень страшно если представить
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#5 написал: Летяга
Вчера, 20:32
+5
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Репутация: (8651|-3)
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Комментариев: 6 420
Вот, нормальная история из жизни. Вроде, подумаешь, ворота открытые, что, никогда не видели?
И только рассказчику ведомо, могли ли они незаметно открыться в тех конкретных условиях, или не могли.
Жутковато.
+++++
ЗЫ Пострелять в лесу из газового пистолета - это святое. Надо же знать, на что он способен, на что можно расчитывать. Только к ветру надо очень внимательно присмотреться, а то случаются конфузы))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#6 написал: LudaM
Вчера, 21:04
+5
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Публикаций: 5
Комментариев: 362
Может ворота другие были ?
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#7 написал: Sibiryak
Вчера, 21:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 13
Компания из пятерых дядь и теть решили прогуляться по кладбищу )) Обычно такие идеи подросткам в голову приходят. Взрослые дяди и тёти, да еще и в нетрезвом состоянии могли бы и поинтереснее занятие придумать ... )) ну вы поняли ) Хотя скорее всего автор про это просто умалчивает ! :)

Но история вцелом неплохая, плюсую
Зарегистрирован: 20.09.2017
#8 написал: Баба Клава
Вчера, 21:47
+4
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Репутация: (2404|-2)
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Комментариев: 1 926
Цитата: Sibiryak
ну вы поняли

Не поняли. Поясните плиз.
Цитата: LudaM
Может ворота другие были ?

Не. Других ворот там нет, вход один, с другой стороны лес на многие километры.
Цитата: conjure one
Енто покойники ворота расхлебенели - выпроваживали таким образом непрошеных гостей) rage Хорошо, что не покусали) +++

Вот была у меня такая мысля. Я живенько так представила себе в тот момент покойничков, стройными рядами выстроившихся вдоль дороги по которой мы шастали, только невидимых нам почему то. И так мне не по себе стало, что тогда очень домой захотелося, очередной стакан навернуть да под одеяльце спрятаться.Хошь не хошь, а небольшие поминки устроить той ночью нам пришлось.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#9 написал: Космонасть
Вчера, 23:30
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Публикаций: 0
Комментариев: 468
Бабуля, да вы та еще искательница приключений) компания что надо)) отдохнули супер))) и мне не чуждо иногда желание залезть туда,куда не следует, сначала себя одёргиваю,-мол,взрослая же тётка, а потом думаю-да какого лешего? Взрослая, а не 80-летняя. Поэтому хочется куда-то залезть- лезте! Второго шанса может и не быть!))
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#10 написал: Maxim80
Вчера, 23:45
+1
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Репутация: (178|0)
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Комментариев: 265
Насчёт истории-а мистика то где? А вот насчёт ствола-с ентим делом нужно быть поакуратней...Случаев было немало-когда "горе стрелок" желая поразвлечся получал пулю в пузо,либо перо под ребро...-Спички детям не игрушка!
Зарегистрирован: 14.04.2017
#11 написал: Arhip
Сегодня, 01:13
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Репутация: (257|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 411
газовый пистолет отстой еще тот. Если только попугать кого. И то мушку заранее спилить, а то вдруг кто не из пугливых попадется
Зарегистрирован: 29.08.2017
 
#12 написал: Cottonmouth
Сегодня, 02:32
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Вспомнила сразу жаргон из 90-х?(волына)
Кто открыл ворота....может хозяин кладбища 45
Зарегистрирован: 17.04.2013
  
#13 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 05:36
+5
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Комментариев: 5 414
Странно конечно, кстати думаю, что тех кто находился на погосте легче было бы напугать открыв ворота со скрипом и скрежетом. Жутковатая ситуация. Нам инструктор рассказывал, что взяв в руки даже газовый пистолет, человек неосознано изменит маршрут на более опасный. Кто-то, или что-то избавил вашу компанию от неосторожности из-за излишней самоуверенности. ПЛЮС
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#14 написал: Sibiryak
Сегодня, 06:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 13
Цитата: Sibiryak
Компания из пятерых дядь и теть решили прогуляться по кладбищу )) Обычно такие идеи подросткам в голову приходят. Взрослые дяди и тёти, да еще и в нетрезвом состоянии могли бы и поинтереснее занятие придумать ... )) ну вы поняли ) Хотя скорее всего автор про это просто умалчивает ! :)

Но история вцелом неплохая, плюсую

Ну типо, эту же самую историю, только в другом контексте, Бабуля может опубликовать на каком-нибудь портале эротического направления, с названием типо " Классно отдохнула на даче" ))) Понятно же чем пьяные дяди и тёти занимаются вдали от дома ) Но это я так, шучу конечно, без обид
Зарегистрирован: 20.09.2017
#15 написал: Баба Клава
Сегодня, 08:48
+4
Группа: Авторы
Репутация: (2404|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 926
Цитата: Sibiryak
Ну типо, эту же самую историю, только в другом контексте, Бабуля может опубликовать на каком-нибудь портале эротического направления, с названием типо " Классно отдохнула на даче" ))) Понятно же чем пьяные дяди и тёти занимаются вдали от дома ) Но это я так, шучу конечно, без обид

А чем пьяные дяди и тёти занимаются вдали от дома? После многих лет брака кстати. Поясните, я правда не понимаю.

Цитата: Arhip
газовый пистолет отстой еще тот. Если только попугать кого. И то мушку заранее спилить, а то вдруг кто не из пугливых попадется

Отстой да еще и какой! Тяжеленный, громоздкий, страшный, под макарыча. Сама б такой никогда не купила, да и не нужен он мне был. На работе денег дали, модель назвали, пришлось ехать покупать. Я как уволилась сразу его в ментовку сдала, надоело психиаторам и наркологам деньги таскать, разрешения на ношение все платные.
Вот у мужа сестры хорошенький, он и сейчас где то на даче у них валяется. Он импортный, маленький, удобный. Хотя тоже нафиг нужен.

Цитата: Серебряная пуля
Нам инструктор рассказывал, что взяв в руки даже газовый пистолет, человек неосознано изменит маршрут на более опасный.

Вот это правильно. Мне однажды очень хотелось кондуктору в трамвае башку прострелить. Я с ночи домой ехала, трамвай маршрут изменил, только пассажиров об этом предупредить забыли. Не вывески, ни устных объявлений. Завезли фиг знает куда. Мы помню всем трамваем вышли и целую большую остановку в 20 градусный мороз пешком обратно пёрлись, потом минут 30 следующего трамвая ждали. Я кстати в тот день узнала много новых матных слов.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#16 написал: Talisha
Сегодня, 09:51
+3
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Публикаций: 44
Комментариев: 2 387
А мне о криминале подумалось. Приехали молодчики с несанкционированным трупом, чтоб прикопать, как раз туда, где уже не хоронят, чтоб без свидетелей. Открыли, вошли, но обратно ещё не вышли. Пистолет, как и любое оружие, притягивает криминал.
И какой кайф стрелять из газового пистолета? Пневматический - понятно, но облако газа - сомнительное удовольствие...даже в лесу
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#17 написал: Gostiya
Сегодня, 13:44
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Комментариев: 55
А я ничего про стрельбу не поняла. Как стрелять в два часа ночи в лесу, не видно же ничего?
Зарегистрирован: 26.08.2016
#18 написал: Лесная ведьма
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Публикаций: 0
Комментариев: 47
Жутковато стало, я дома сижу, чай пью и истории читаю...В общем, зашла история)
Зарегистрирован: 14.10.2016
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