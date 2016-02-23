Ворота

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:30

Причина: Авторская история

Баба Клава Просмотров: 1 648 Комментарии: 18 +23 Вчера, 18:30 by

Случилось все в 2000 году, летом. Мне по роду своей деятельности пришлось приобрести газовый пистолет. Как объяснило мне мое начальство, это нужно было для моей же собственной самообороны. Купить-то я купила. Только до сих пор не могу понять, от кого с его помощью нужно обороняться. За эти годы на мою неземную красоту вроде никто и не думал покушаться. Ну, да ладно. История не об этом.Пострелять мне уж дюже хотелось из нового приобретения. Аж распирало. Но не будешь же палить посреди большого города. А в первые же выходные после этого знаменательного события посчастливилось мне поехать на дачу к моей сестре. Там у ее дочери юбилей случился - 20 лет. Мы это дело хорошо отметили в узком семейном кругу с мужьями. Хорошо так отметили, весело. Я, естественно, похвасталась покупкой. Оказалось, что у мужа сестры тоже какая-то "волына" имеется. И решили мы пойти в лес пострелять. Это только по пьянке мы могли такое придумать, потому что время уже было часа два ночи. Лес находился за деревней, на расстоянии - полкилометра по шоссе.Мы благополучно отстрелялись, получили массу удовольствия.Когда шли обратно, я увидела неприметную грунтовую дорогу, уходящую вправо от шоссе. Оказалось, что эта дорога ведет на местное кладбище. Тут у меня в одном месте засвербило. Ну, не могла я мимо никак пройти. Приспичило мне туда свернуть. Как ни странно, но идея всем понравилась, и мы дружной шаблой из пяти взрослых тетенек и дяденек дружно отправились на погост. Я еще смеялась, что по дороге, если что, будем отстреливаться.Мы прошли по дороге метров 500 и уткнулись в ворота. Широкие такие, двустворчатые ворота. И они были наглухо закрыты. Мы уже было расстроились, что не попадем внутрь, но вдруг узрели сбоку маленькую калитку. В нее мы дружно и просочились. Кладбище было старым, на нем уже давно никого не хоронили. Прогулявшись по главной аллее, мы ничего интересного не обнаружили. Вот жутко, конечно, было: ночь, темень, тишина, полное безветрие. Только где-то вдалеке в деревне собаки лаяли, да изредка по шоссе проносилась запоздалая машина.То, что случилось дальше, я даже вспоминать боюсь. Когда мы дошли обратно до ворот - они были открыты настежь. Причем обе створки были развернуты до упора. Мы остановились как вкопанные и минуты две молча на них глазели. Я сразу покрепче сжала в руке свой новый пистолет и сняла его с предохранителя, в душе твердо решив, что живой не дамся. Но рядом не было никого.После этого кто-то из нас высказал дельную мысль. Он предложил закрыть ворота и убраться оттуда побыстрее. Что мы благополучно и сделали. Бегом, конечно, не бежали, но лично я шла и оглядывалась. Казалось, что в спину нам кто-то смотрит и сейчас неожиданно набросится сзади.Кто открыл эти ворота, мы так и не поняли. Ветра в ту ночь не было вообще. Сами они открыться тоже не могли, так как были очень старые, ржавые и дико скрипучие. Мужики, когда их закрывали, приложили немало усилий. Я могу, конечно, предположить, что кто-то спрятался в кустах и открыл их с целью напугать нашу честную компанию. Но вряд ли это бы ему удалось сделать так бесшумно, что мы совсем ничего не заметили и не услышали. Да и, чтоб напугать, можно придумать массу других, более впечатляющих способов.Что бы это ни было, но мне было очень не по себе. Очень. И туда я больше не пойду.

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