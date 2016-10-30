Справедливость "на районе"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:01

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Живу я в одном из спальных районов Твери. У нас 2 вида "спальников": те, что заканчиваются полем, и те, что заканчиваются лесом. Вот у нас, например, лес.И вот, гуляя пару недель назад с собакой в лесу, я подслушала такую историю от любителей "отдохнуть" в лесной чаще с бутылочкой. Далее от первого лица, но с моими ремарками. Итак, 2 мужичка с бутылкой алкоголя в лесу.- Мамку мою помнишь? Два года как преставилась, земля ей пухом.- Дааа, царствие ей Небесное.- А вот и нет! Нет ей никакого царствия небесного. Или ты не слыхал, как она еще при жизни говорила: "С кем бы договориться, чтоб после смерти мразям всяким мстить?" Она, понимаешь ли, хотела после смерти стать злым духом, который бы наказывал тех, кто обижает слабых.(Примечание подслушавшей: реально жила в соседнем доме такая странная бабуля, которая частенько по поводу и без (в очереди в магазине или просто по случаю вежливого соседского обмена репликами о погоде и квартплате) говорила эти слова про злого духа. И вот не стало ее - возраст, слабое сердце).- Но по-моему ее желание сбылось! Помнишь, семейка жила в 24-м доме, на 9 этаже. Они собачку свою из окна выкинули. Чего-то важное собачка им погрызла. Чего через два дня происходит? В аварию попали на ровном месте. Почти вся семья - инвалиды. Жена и старшая дочка - "овощи" на всю жизнь, муж - хромой на обе ноги. Только младший сынишка более-менее в норме. И то, органы опеки забрали в детдом - спроси их, почему, етишкина мать!Шапкиных сынка помнишь? (Прим. я-то помню. Тот еще отморозок был). Чего с ним стало? Ходили слухи, что девку малолетнюю снасильничать в подъезде в другом районе пытался, да помешал ему кто-то. А теперь с ним чего? Теперь он в дурке! Кто видал, говорят, бегал по лесу и орал, как оглашенный, что за ним черти гонятся (прим. да, лично из окна видела, как бегал и что-то орал, но не слышала, что именно. Пил постоянно, может, "белочка" пришла).А детишки эти шибанутые, что под прошлый Новый год собак петардами закидывали? А? Половина этих мальцов в одном подъезде со мной живет. Один позвоночник сломал. Инвалид на всю жизнь. Второй ослеп. Вот просто на ровном месте. Лёг спать здоровым, а проснулся слепым, и оба глаза как бельмы, а третьему ногу ампутировали - болезнь какая-то у него нашлась (прим. да, слышала про это. Мальчик, что сломал позвоночник, по слухам на районе, неудачно прыгнул через несколько ступенек, спускаясь по лестнице, ослепший мальчик неизвестно от чего ослеп, но шумихи на эту тему было много. Да, есть паренек, которому ампутировали ногу, родители говорят, что нога внезапно начала очень сильно болеть и усыхать, и единственное, к чему пришел консилиум (после неимоверного количества консультаций с врачами), - это ампутация).Вот и мерекай! Думаю, мамка это моя наказывает тех, кто слабых обижает.P.S. Еще раз извините за сумбурность и скомканность повествования. Услышано мной. Случаи, о которых говорил тот мужик, мне известны. Я визуально знала его мать и его тоже знаю. Но только в лицо. Сами знаете, так часто бывает в микрорайонах - вроде лицо примелькалось, а как звать человека, не знаешь.P.P.S. А что? Вполне недурная идея у старушки была. Может, как-то можно договориться, чтобы тоже такую должность посмертно получить? А вы сколько раз задыхались от бессильной злобы или от понимания, что злодей останется безнаказанным?

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