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Истории из жизни

Вот же как бывает

Работники одного из пермских АТП выпивали на квартире. Возникла ссора, в ходе которой один другому въехал в лицо. Мужик как стоял, так и упал замертво. На фоне того, что ударивший только «освободился», выводы сделали быстро: «Ах ты, такой-сякой, рецидивист!». Под белы рученьки и в КПЗ. В это время эксперт производит вскрытие:

- Вижу, кровоизлияние в мозг! Причем симметричное, чего не может произойти от удара. Заключение: «Разрыв врожденной аневризмы», то есть дефект сосуда. Удар к смерти не имел никакого отношения! В тот момент, когда кулак летел к голове, голова сама по себе вышла из строя.

Конечно, у людей, которые каждый день ходят в морг на работу, есть множество историй, с ним связанных. Некоторые из них – трагикомичные.

Пропал местный колченогий дурачок. Пропал не впервые, поэтому искать кинулись не сразу: сам, может, вернется. Однако время шло, а дуралея нет и нет. Подали заявление в розыск.

Вскоре в местный морг привезли труп схожего по приметам гражданина. Вызвали родственников, те явились полным составом. Внимательно оглядели тело: «Да он это, ни у кого во всей округе таких ног нет!» И необходимые документы подмахнули. Отдавайте, мол, покойника! Отдали.

А через две недели после похорон колченогий явился домой, как ни в чем не бывало. Начались разбирательства, даже морг к ним попытались подтянуть – так хотели найти крайних. К тому же нашлись люди, которые опознали своего без вести пропавшего родственника на фото захороненного.

Кое-как все-таки утряслось, памятник заменили, даже деньги за похороны частично вернули и за поминальный стол вместе (чего уж там - почти родной!) сели. Но вопрос остался открытым: как могла компания близких родственников одновременно ошибиться при опознании? Что это? Злонамеренность, добросовестное заблуждение или насмешка смерти? С дурачка и спрос дурацкий: где был? Гулял! Где гулял, с кем гулял – так и не добились внятного ответа.

Все фамилии подлинные.


Автор: Ольга Волгина.
Источник.
Сегодня, 08:33 by toks1972Просмотров: 127Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Колченогий дурачёк труп морг вскрытие

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Комментарии

#1 написал: Dreamy
Сегодня, 09:52
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А где мистика?

Два раза перечитала и не поняла смысла этих историй
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#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:13
0
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Комментариев: 1 746
Ни капли мистики не увидела. Зато много чего другого дурного из нашей жизни
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