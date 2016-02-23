Мой Ангел-хранитель 2. Поцелуй ангела

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:11

lx3311 Просмотров: 73 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 12:09 by

Как ранее обещал, пишу о своих армейских приключениях (выбрал время, хотя читаю и регулярно, но писать так лень).Так вот, призван я был в ПВ КГБ, то бишь в пограничные войска. Служить попал тогда еще в Советский Союз (ныне уже заграница, Латвия), как и полагается, сразу в учебку.Мой организм хоть молодой, но тогда ответил на изменение климата коварно, а именно - двухсторонним воспалением лёгких. Как меня везли в госпиталь, я помню смутно. Первое, что помню - это двухместную палату и дедка, который на соседней кровати книжку читал. Название книги почему-то запомнилось: "Ход конём". Наверное, про шахматы что-то, хотя в свете последующих событий название мне кажется... в общем, не знаю.Так вот, на день, как оказалось, третий прихожу я в себя. Хочу курить и в туалет (извините, по-большому), рядом сидит дежурный из выздоравливающих. Выпросил я у него сигаретку и ползком в туалет дополз.Сижу, значит, курю и получаю удовольствие, как тут влетает мужик в халате, оглядывается, потом мне говорит, мол, такой-то, такой-то. "Так точно, - отвечаю. - Чем провинился?". "Нет, - говорит, - всё путём, даже лучше. Сиди отдыхай и в палату". Как выяснилось потом - это был главврач.На поправку я после пошел удивительно быстро, выписали меня раньше, чем положено. С диагнозом - "совершенно здоров", но самое интересное я узнал уже, когда выписывался. Разговор с медсестрой привожу дословно.- Саша, - сказала она тогда. - Кто-то за тебя там (и указала пальцем вверх) хлопочет.- Почему? - удивился я.- Помнишь деда, который с тобой в палате лежал?- Как не помнить, помню, конечно, хоть и смутно...- Так вот, дед тот - ветеран. Он лежал у нас на обследовании, готовился к выписке. В палату интенсивной терапии его определили, чтобы в общую палату к солдатам не отправлять.- Так а в чём прикол? - спрашиваю я.- Саша, - говорит медсестра. - Дед тот здоров был как лошадь, умереть должен был ТЫ. Твоя перспектива была - летальный исход... Вот так вот.Как выяснилось, в тот раз, когда мне в туалет приспичило, главврач с обходом пришел и очень удивился, так сказать, будущему покойничку с сигаретой на очке.Как оказалось, не вовремя меня приспичило, в это время был обход у главврача.Ну, да Бог со всем с этим, я просто рассказал эту историю, потому что это было. Считать это предысторией или нет - решать вам.А теперь сама история.В той же учебке нас, солдатиков, как всем известно, использовали в виде рабочей силы.Так вот, вывезли нас как-то на учебную заставу (что такое учебная застава? То же самое, что и боевая, но где-то в лесу. Те же строения, но всё это пустое и какое-то... в общем, фу...), нужно было сломать каркас какого-то здания. По мне, так это какой-то склад, тот каркас где-то на дюне.Ломаем-ломаем, а мне приспичило перемотать портянку - ну, сбилась. Прикинул в голове, где уж точно всё будет хорошо, сел себе, перемотал и нагнулся, чтобы сапоги подтянуть. И тут получил... нет, не пинок, а ТАКОЙ ПИНЧИЩЕ! Летел и представлял, как я того, кто это сделал, накажу.Оборот в воздухе, я на ногах, а на том месте, где я сидел, - конец вертикальной балки строения (это бревно в обхват 4 метра длины). Ребята стоят, разинув рты. Мне они потом рассказали, как видели, что меня этой балкой накрыло, но я-то вот он, ни одной царапины.С тех пор были аварии и весьма страшные, но, тьфу-тьфу, ни одного перелома. В больницу не обращался ни разу.Пришел как-то за справкой, меня терапевт заставила сделать прививки из-за того, что я редко в поликлинике появляюсь.Проникающее ранение, врач-эксперт удивляется: "Да, молодой человек, вам очень повезло".Мне сейчас 51, я вот и думаю, что радеет за меня мой-то Ангел-хранитель. Как уж его поблагодарить - даже и не знаю, но уж как-то там он за меня хлопочет...Были и другие истории, но это уже из серии "у страха глаза велики". Хотел бы рассказать, но не знаю, где. Я плохой интернет-пользователь.

Ключевые слова: Ангел везение палата аварии ранение авторская история

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