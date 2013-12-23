Ничто так не вечно, как что-то временное...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:15

asya_romanov21 Просмотров: 199 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 11:15 by

"Ничто так не вечно, как что-то временное"... Не помню, кто сказал это, но фраза почти подходит под то, что будет описано в истории.В далёком 1990-м году, на разломе времен, история началась с моей бабушкой и не закончилась по сей день.Далее с её слов:"Я не помню точно, когда со мной стали происходить странные вещи, но они повторялось с определённой частотой, что никак не могло быть совпадением, потому рано или поздно бросилось бы в глаза.Тогда твой дед ещё был достаточно подвижным и полон сил, когда зелёный змей взял его в плен, но то, что произошло, я не могу расценивать как пьяный бред.Дело было летом, я, как и всегда, занималась домашними делами, когда Виктор ушёл на работу и не вернулся. Я грешным делом подумала, что снова напился с дружками по цеху и вот-вот приползет. Но прошла ночь, наступило утро, а его все не было. Начала бить панику, подняла местных на поиски. И мы нашли его достаточно быстро, на причале, замерзшим и, казалось, совсем обезумевшим. Брызгая слюной, он твердил о каких-то чудищах и тварях, что заманили его сюда, а друзей увели из виду, но никто ему не поверил из-за склонности к выпивке.Отвели домой, уложила его спать, а утром следующего дня он ничего и не помнил об ужасах прошлой ночи. Ну, думаю, белка пришла, не сума сошёл и хорошо.Прошло какое-то время, и один из его товарищей пропал без вести. Пошли искать всем селом и нашли бедолагу точно так же на причале - твердил о чудищах и пропажах: мол, всем суждено сгинуть.Времени-то много прошло с того случая с твоим дедом, все и думать забыли об этом, одна я заметила неладное. Но дружаня этот так сильно и страстно твердил об ужасах, что таятся в реке, что его и заперли в белых стенах. Надолго. Много шума тогда было из-за этой истории, да только все равно все забылось - белка ведь, что с умалишенного взять?Шли года, и ещё один из собутыльников твоего старика пропал. Опять подняли село на поиски, нашли там же - у причала. Да только окоченевшего уже, а лицо было обезображено гримасой ужаса. Вот тут уже все всполошились не на шутку, мол, что за мракобесие творится с мужиками в селе? Хоронили в закрытом гробу.Прошло ещё с полгода, и очередной знакомый нашей семьи пропал. Долго искали, так и не нашли. Как-то связывать это с исчезновением остальных мужчин не стали, так как пропал и след его. Но я решила поговорить с мужем, неужели он вообще ничего не помнит с той злосчастной ночи? Нет, тщетно. Как отрезало, говорит... А потом пропал ещё один друг, да только записку оставил на этот раз, мол, ровно через год вернусь. Искали-искали и тоже объявили без вести пропавшим, как тут он вернулся, ровно через год, как и обещал, да вот только мертвым. Во сне к своей супруге являлся и говорил: "Не ходите на причал, зло там живёт. Пьющих очень любит, кто связан "зеленым", - всех заберёт". На том и пропал, уже и не снился больше.Жительницы маленького села суеверные были, кто запретил мужикам на рыбалку ходить, кто вообще на время съехал к родным в город али другое село. Да только ж нашлись бесстрашные, кто все ещё ходил на причал рыбачить и не без горючего...Так пропало ещё человек 5 - кто утоп, кто повесился, кого признали безумным. Но никто из выживших не смог вспомнить, какая сила ими овладела, и что было в момент трагедии на причале.Тут наконец-то до местного сельсовета дошло, что стоит закрыть причал, загородить его от местных. Закрыли его, заколотили забором и забыли на года. Покуда ты мелкая была и приезжала к нам погостить, мы тебя туда не пускали, даже близко. Но местная ребятня все же выломала забор, что покосился от времени и сгнил. Пропажи возобновились. Уж что мы не делали: и батюшку приглашали, и сами молились за души пропавших да упокоенных, а толку ноль. Пока не приехала к нам в посёлок какая-то женщина, что поселилась на краю села, недалеко от причала. И говорят, мол, люди видели, как она ходила туда ночью купаться, а ничего с ней не случилось. Кто-то говорил, потому что не пьёт, кто-то - что ведьма она, да только местные обходили стороной причал, лишь эта чужеземка туда не боялась ходить. Правда, недолго прожила в посёлке нашем, умерла от сердечного приступа. Но оставила странное завещание, чтобы дом сожгли дотла после смерти и пепел смешали с водицей из реки. Сыновья не верили в эту чушь и продали дом. Вот так и начали гибнуть семьи. Кого зарежут, кто угорит, кто пропадёт, кого машина собьет, а последние хозяева утонули в реке. После того дом пустует, люди туда совсем не захаживают, и до сих пор никто не ведает, что за сила там живёт.Дом покосился, в запустении стоит, на причал никто не шастает. Только изредка к берегу какую-то живность домашнюю прибьет - собака или кошка утопнет. Люди поговаривают, мол, сам нечистый там обитает, да только я в это не верю. Покуда Бог со мной, никакая нечисть не возьмёт. Но что там происходит и почему - все же объяснить не могу, да и не надо оно мне. Уехали, как ты знаешь, мы давненько, и я стараюсь не думать об этом месте".

Ключевые слова: Река причал мракобесие нечисть ведьма авторская история

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