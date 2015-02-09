Призванный

Seipron Просмотров: 26 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 00:03 by

Эту историю рассказал мне родственник из Сибири. Один раз он вместе с другими родственниками приезжал к нам в гости. Устроили застолье. В то время я увлекался привидениями и пришельцами, смотрел всевозможные передачи и т.д. Ну и спросил у него, не видел ли он чего такого эдакого в Сибири. Ну или слышал от других.- Пошли, покурим, - сказал он.Мы вышли из квартиры на лестничную площадку. Закурив, он рассказал мне следующую историю.Далее рассказ от его лица.Было мне тогда 9 лет. Жили мы в малосемейке. Ну, знаешь, такая маленькая квартирка, с одной комнатой, туалетом и кухней. На лестничной площадке было квартир 20, не меньше.У многих были дети. Так что скучно не было. Было у меня два хороших друга, Тимка и Андрей.Все мы трое ровесники. Учились в параллельных классах. Раньше же были не только «А» и «Б», но и «В», «Г», «Д» и так далее…Детей много было…Родители наши работали иногда во вторую, третью смены, часто мы ночевали вместе, у кого нибудь из нас в квартире. Нам это даже нравилось. Один раз Тимка рассказал, что подслушал разговор мамы про то, как его двоюрная тетя к гадалке ездила. Так вот, гадалка пыталась вызвать душу умершего мужа двоюрной тети. Для чего это нужно было, получилось или нет, он не расслышал, только запомнил, что делала это она через зеркало.Нам тогда жутко захотелось увидеть призрака. Это сейчас я задаюсь вопросом, зачем, тогда не думали. Просто хотелось.Решили, что в следующий раз, когда будем ночевать у Тимки, попробуем вызвать духа.И вот мы у Тимки, одни. Родители его придут ближе к 6 утра.Взяли свечи, приготовили спички, стали ждать 12 часов ночи. Страха не было ни капли.До 12 часов играли в войну, кто с кастрюлей, кто на стуле, типа танк. Делали ДОТ из кресла и одеял. Время пролетало быстро. Проиграли мы до половина первого ночи. Забыли про духа.Тимка естественно не был виноват, как и я, да и Андрей тоже. В итоге быстро разожгли свечи, подошли к зеркалу, стали в него смотреть. Постояли так минуты 2, тут-то я и говорю, что слова может какие надо говорить. Тимка сказал, надо. Только какие… Ну и начали кому что на ум придёт шепотом говорить. Стены-то тонкие, соседи услышат, скажут, что так поздно и не спали. Влетит потом по самое не хочу.- Приходи, дух… Мы ждем тебя, - говорили мы, хихикая при этом.- Покажись, появись…Нам быстро надоело это бесполезное занятие. В зеркале так никого и не увидели.Легли спать. Тимка лег на диван, мы с Андрюхой на полу, на матрасе.Усталость быстро взяла свое. Уснули мы мгновенно.Ночью я проснулся от того, что по моей высунутой из-под одеяла стопе что-то провело чем-то холодным… Тут же дернув ногу под одеяло, я присел. Стал всматриваться в темноту. Сердце бешено колотилось в груди. Было страшно, очень страшно. В горле как будто что-то застряло, судорожно я пытался сглотнуть комок, но не мог. Проснулся Андрей, спрашивает меня, мол что случилось? Я понял, что Андрей не спит, рядом, меня не много отпустило. Я ему рассказал. Он ответил, что просто нога замерзла, а мне почудилось. Почему бы и нет, в тот момент подумал я. Но уснуть я так и не смог…К нам переехала жить бабушка, теперь я редко ночевал у друзей.Один раз, по дороге в школу, Андрей рассказал мне, что его тоже что-то трогало за ногу ночью у Тимки в квартире. Я не принял это всерьез, подумал, что он посмеивается надо мной.Мы с Андрюхой заметили, что Тимка в последнее время ходил сонный. Спрашивали его, он уходил от ответа. Один раз он рассказал, что его по ночам что-то трогает за ногу.Ждал от нас, наверное ,насмешек, но мы просто промолчали. В тот момент у меня внутри все сжалось от страха. Хотя я понимал, что происходит все не со мной. Естественно, никто не рассказал своим родителям о происходящем.Только через некоторое время я, делая уроки, услышал разговор Тимкиной и моей мамы.Мама Тимофея жаловалась, что он плохо спит, часто стал мочиться в постель, водила к врачам, говорят здоров. Мне стало дико страшно, трясясь я вышел из комнаты, и рассказал, как все было.Как ни странно, ни меня, ни Андрюху, ни, тем более, Тимку никто не стал наказывать за проделанное.Если честно, я не боялся наказания.Отношения между нами, Тимкой, мной и Андреем, не испортились. Мы так же дружили.Позже Тимка рассказал, что произошло.Ночью он стал видеть силуэт человека, сидящего на четвереньках у его ног. Почувствует прикосновение на ноге, проснется, а там оно сидит. От страха и мочился. Закричать, позвать на помощь боялся.Родители поначалу не верили, пока его мама не стала замечать, что продукты быстро портятся, вода имела неприятный привкус, хотя у соседей нормальная была, цветы все завяли.В итоге пригласили они ведьму в квартиру, та совершила пару обрядов и прогнала духа.Женщина та была неприятная, рассказывал Тимка. Подошла в конце к нему, взяла за руку и сказала: "Больше так не делай! Зачем ты его позвал! Ты знаешь, что все плохие духи толпятся по ту сторону зеркал. Иногда их можно заметить, ты повернёшься, а отражение твое немного запоздало, так это самые сильные, самые злые. Ждут таких дураков, как ты! Которые дают им пройти в наш мир. А что было бы, если б не прогнала я его отсюда, лучше тебе не знать!"От этих слов мне стало не по себе, хоть услышал я их от Тимки. Каково было ему в тот момент, при разговоре с ведьмой, представить не могу…

Ключевые слова: Зеркало привидение дух ведьма

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