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Истории из жизни

Заимка на невидимой границе

Помню один жуткий случай из своего детства. Дело было поздней осенью. Отец собирался забрать меня из школы на выходные. Уроки закончились на третьем часу дня, и я с друзьями гуляла по саду возле интерната, ожидая увидеть старый папин “УАЗик“. Моя семья жила в глухой деревне, поэтому я училась в соседнем селе. От деревни до села около двадцати километров по лесной дороге.

В наших северных краях темнеет рано, и холодная ночь скоро поглотила пространство. Друзья разбежались по домам, а я стояла у дороги, глядя на звёзды. Папа подъехал примерно к четырём. Он посадил меня в кресло рядом с собой и не успел завести мотор, как раздался стук в боковое стекло с его стороны. К нашей машине подошла незнакомая женщина. Её голова была глухо завёрнута шерстяным платком так, что лица не разобрать, а сама одета в долгополое пальто.

Ну, обычная сельская баба. Отец поинтересовался, что ей нужно. Женщина вежливо попросила подвести её чуть дальше лесной заимки, мол, она там живёт. Отец не знал о наличии заимок вблизи того маршрута, по которому мы должны были ехать, но женщина сказала, что покажет место. Затем она как-то загадочно добавила «главное, возле заимки не останавливаться». Отец согласился, не оставлять же человека на улице в такой холод.

Попутчица разместилась на заднем сиденье, и мы поехали. Свет фар бороздил две заиндевевшие колеи, петляющие между таёжной чащей. Лёд хрустел под колёсами.

Где-то на середине пути всё время молчавшая попутчица вдруг произнесла предупреждающим тоном «главное, возле заимки не останавливаться». После этого машина резко встала. С заднего сиденья донеслось угрожающее шипение «не останавливаться».

Не знаю, как отцу, но мне стало страшно, ведь шипение было нечеловеческим. Воцарилась пауза. Я обратила внимание на дорогу. Вместо неё впереди почему-то возвышался холм, на котором стоял маленький домик. Это и есть заимка. Но раньше её там не было!

Меня отвлекло что-то яркое слева. Я присмотрелась и напряглась от ужаса. В зеркале заднего вида отражалось лицо женщины, если можно так назвать. Под шерстяным платком зияла чёрная пустота, в которой горели два жёлтых глаза. Возможно, я тогда запачкала сиденье своим содержимым, не помню, потому что отключилась от невообразимого возбуждения. Дальше мне рассказывал отец.

Он тоже сначала увидел заимку, а потом оглянулся назад, потому что кто-то прорычал ему в затылок. Вместо женщины перед ним оказалась тощая собака с горящими глазами и внушительных размеров зубами. Она выбила заднее стекло и скрылась в лесу. Отца парализовало страхом. Он так и смотрел вслед жуткой собаке, пока в машину не подсел старик. Обычный такой старик в шапке-ушанке с небольшой седой бородой.

Отец хотел спросить, кто он, но старик перебил, сказав следующее: «Ты не бабу вёз, а скотий мор, но не смог границу пересечь себе на счастье, давай мне что-нибудь своё». У отца между кресел сумка с продуктами стояла, он её и отдал, после чего старик исчез. Не вышел из машины, а просто испарился.

Через какое-то время отец очухался, посмотрел вперёд на дорогу, но никакой заимки не было и холма тоже. Обычная дорога.

После произошедшего мы долго в себя приходили, а потом отец узнал, что накануне случившегося в селе, где я училась, большой падёж коров был.

Автор: Молния.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:07
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 13:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 401Комментарии: 2
+7

Ключевые слова: Жуткий случай незнакомая женщина угрожающее шипение заимка падёж коров

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 13:57
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Хоть что-то новое и необычное, +++++
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#2 написал: conjure one
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Слишком уж фантастические персонажи, появляются непонятно откуда и также исчезают. И всё-таки плюс, а то от домовых уже в глазах рябит) +++
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