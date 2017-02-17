Заимка на невидимой границе

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:07

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 401 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 13:07 by

Помню один жуткий случай из своего детства. Дело было поздней осенью. Отец собирался забрать меня из школы на выходные. Уроки закончились на третьем часу дня, и я с друзьями гуляла по саду возле интерната, ожидая увидеть старый папин “УАЗик“. Моя семья жила в глухой деревне, поэтому я училась в соседнем селе. От деревни до села около двадцати километров по лесной дороге.В наших северных краях темнеет рано, и холодная ночь скоро поглотила пространство. Друзья разбежались по домам, а я стояла у дороги, глядя на звёзды. Папа подъехал примерно к четырём. Он посадил меня в кресло рядом с собой и не успел завести мотор, как раздался стук в боковое стекло с его стороны. К нашей машине подошла незнакомая женщина. Её голова была глухо завёрнута шерстяным платком так, что лица не разобрать, а сама одета в долгополое пальто.Ну, обычная сельская баба. Отец поинтересовался, что ей нужно. Женщина вежливо попросила подвести её чуть дальше лесной заимки, мол, она там живёт. Отец не знал о наличии заимок вблизи того маршрута, по которому мы должны были ехать, но женщина сказала, что покажет место. Затем она как-то загадочно добавила «главное, возле заимки не останавливаться». Отец согласился, не оставлять же человека на улице в такой холод.Попутчица разместилась на заднем сиденье, и мы поехали. Свет фар бороздил две заиндевевшие колеи, петляющие между таёжной чащей. Лёд хрустел под колёсами.Где-то на середине пути всё время молчавшая попутчица вдруг произнесла предупреждающим тоном «главное, возле заимки не останавливаться». После этого машина резко встала. С заднего сиденья донеслось угрожающее шипение «не останавливаться».Не знаю, как отцу, но мне стало страшно, ведь шипение было нечеловеческим. Воцарилась пауза. Я обратила внимание на дорогу. Вместо неё впереди почему-то возвышался холм, на котором стоял маленький домик. Это и есть заимка. Но раньше её там не было!Меня отвлекло что-то яркое слева. Я присмотрелась и напряглась от ужаса. В зеркале заднего вида отражалось лицо женщины, если можно так назвать. Под шерстяным платком зияла чёрная пустота, в которой горели два жёлтых глаза. Возможно, я тогда запачкала сиденье своим содержимым, не помню, потому что отключилась от невообразимого возбуждения. Дальше мне рассказывал отец.Он тоже сначала увидел заимку, а потом оглянулся назад, потому что кто-то прорычал ему в затылок. Вместо женщины перед ним оказалась тощая собака с горящими глазами и внушительных размеров зубами. Она выбила заднее стекло и скрылась в лесу. Отца парализовало страхом. Он так и смотрел вслед жуткой собаке, пока в машину не подсел старик. Обычный такой старик в шапке-ушанке с небольшой седой бородой.Отец хотел спросить, кто он, но старик перебил, сказав следующее: «Ты не бабу вёз, а скотий мор, но не смог границу пересечь себе на счастье, давай мне что-нибудь своё». У отца между кресел сумка с продуктами стояла, он её и отдал, после чего старик исчез. Не вышел из машины, а просто испарился.Через какое-то время отец очухался, посмотрел вперёд на дорогу, но никакой заимки не было и холма тоже. Обычная дорога.После произошедшего мы долго в себя приходили, а потом отец узнал, что накануне случившегося в селе, где я училась, большой падёж коров был.Автор: Молния.

Ключевые слова: Жуткий случай незнакомая женщина угрожающее шипение заимка падёж коров

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