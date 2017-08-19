Наши хранители

Летяга Просмотров: 331 Комментарии: 5 +13 Сегодня, 13:16 by

У меня и моих родителей никогда не было сомнений в наличии домового в квартире. Поэтому, когда мы переезжали в новострой, домового мы, как положено, забирали с собой. Удивительно было то, что наш спокойный невидимый житель в новом жилище вдруг начал хулиганить. Бились тарелки, терялись вещи, включался и выключался по ночам телевизор. Мы задабривали его, как могли, но ничего не помогало.А потом папин приятель собрался уезжать за границу и отдал нам своего кота — здоровенного рыжего мышелова, который долгие годы отлично справлялся со своими обязанностями. Домовой сначала попритих, а потом началось нечто невообразимое. Раз в пару недель ночью кот просто сходил с ума — кричал, бегал, ронял всё подряд. Мы уже начали подозревать бешенство, но ветеринар сказал, что никаких признаков нет, такие приступы были редко, да и днём кот вёл себя спокойно.Надо сказать, что после переезда мы все начали постоянно болеть. Родители поначалу списывали всё на высокий этаж, на сквозняки (с закрытыми окнами было жарко, поэтому они были почти постоянно открыты), но болезни не ограничивались простудой. Брат сломал ногу, пытаясь на табуретке что-то достать с верхней полки, мама обожглась кипятком, когда из кастрюли вдруг брызнуло водой, папа попал себе молотком по пальцу, а я порезалась стаканом, который лопнул у меня в руках. А ведь раньше у нас никто не был замечен в такой неловкости.Но вот что интересно: после каждого «приступа» нашего кота всё успокаивалось примерно на неделю. Ни происшествий, ни проказ домового. Все точки над «ё» расставила репетитор, которого родители пригласили к брату для занятий по русскому языку. Это была благообразная пожилая женщина, которая сразу нам всем понравилась. Зайдя в квартиру, она остановилась, словно о чём-то задумавшись, и потом весь вечер иногда словно «зависала».Перед уходом женщина не выдержала и аккуратно поинтересовалась у мамы, верит ли она в мистику. Мама ответила утвердительно. Тогда женщина сказала, что у нас в квартире что-то нехорошее живёт, может быть на стройке что-то произошло, может быть кого-то из рабочих обманули или кого-то здесь прокляли. Так или иначе, теперь какая-то темнота поселилась внутри. После того, как мама рассказала, что у нас происходит, женщина предположила, что наши домовой и кот пытаются бороться с этим нечто и на время его отпугивают, но сил у них не хватает. А дальше произошло вот что.К нам пришла соседка с просьбой приютить её молодого кота. Мол, у нас всё равно свой есть, а она и лоток принесёт, и корма даст. У неё на родине что-то случилось, и ей надо было уехать, но максимум на неделю. Одним больше — одним меньше, без разницы — решили родители и согласились. Котейка был родом с улицы, самый обыкновенный такой полосатый Васька. С нашим они тут же подружились, что нас всех очень порадовало. То, что произошло дальше, папа рассказывал много лет спустя и под градусом, когда разоткровенничался на домашних посиделках. Я собиралась выходить замуж, у брата уже были дети, так что пришла пора открывать старые тайны.Нас на те выходные мама повезла к бабушке в пригород, и папа остался один. Засмотревшись до ночи ТВ, он так и уснул на диване. Проснулся он от грохота на кухне. То, что он увидел, зайдя на неё, запомнилось папе навсегда. Посередине нашей большой кухни металось что-то тёмное. Оно сошло бы за небольшую собаку, но рассмотреть полностью было невозможно — словно взгляд соскальзывал с этого существа. Так вы видите краем глаза — очертания и не более. С двух сторон на него шипели коты и, как только оно металось в какую-либо сторону, их шипение, как стена, преграждало ему дорогу.Но вот существо как-то выскользнуло и метнулось туда, где свободнее — к проходу, где стоял папа. Однако долететь не успело. Со шкафа рядом с дверью соскочило вдруг нечто лохматое. Оно было похоже на очень пушистого и приземистого кота, только передвигающегося на задних лапах. Существо спрыгнуло на пол и слово загородило папу от темноты. Чёрная сущность отскочила назад, как ошпаренная, и тут на неё набросились коты. Они рвали её вдвоём, и в пространство летели, растворяясь, клочья, похожие на чёрный дым.Очнулся папа, когда всё кончилось. Коты сидели на полу с совершенно гордым видом, а домовой проскользнул мимо папы и исчез, как его и не было. Папа клялся, что в этот момент его словно коснулось что-то тёплое и мягкое и стало вдруг совершенно спокойно и не страшно. Словно ему сказали, что они победили, всё плохое ушло и теперь всё будет хорошо.Только после этого рассказа мы все поняли, почему, после того, как кота вернули соседке, папа сам предложил взять к нам домой ещё одного котёнка.Автор: psmirnova.

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