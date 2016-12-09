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Истории из жизни

Рассказы бабушек

Вот некоторые истории моих родственников.

1. Эту историю рассказала мне родная сестра моей бабушки – баба Нина. Всё нижеописанное произошло во время Великой Отечественной войны. Бабушка Нина тогда была ещё совсем девочкой (она 1934 года рождения). И вот как-то Нина осталась ночевать у своей соседки, у тети Наташи. А в деревнях было принято в доме держать кур в загородке. И у тети Наташи куры тоже были. Вот все уже легли спать: тетя Наташа на кровать, а её дети и Нина с ними – на печь.
Свет погасили, куры тоже успокоились… Тишина… Вдруг резко в темноте одна из куриц – р-р-раз! – и перепрыгнула через загородку! Куры забеспокоились. Тетя Наташа встала и курицу загнала обратно. Только улеглась, и опять – р-раз! – курицы закудахтали, и снова одна перелетела. Тетя Наташа встала, зажгла лучину и обратилась к невидимому духу, который беспокоил кур: "Суседушка-атаманушка, к худу или к добру?". И смотрит: стоит перед ней маленький такой мужичок, ростом около метра, в таком интересном халате полосатом, с пояском, штанишки такие же. Он и говорит: "Через два дня узнаешь", а потом схватил одну курицу, задушил и бросил на печь к детям. А после ушёл в подполье. Через два дня тете Наташе пришла похоронка с фронта: муж погиб…

2. А это рассказала мне моя бабушка. Как-то её покойная мать Евдокия после трудового дня легла на печь отдыхать. А ночевала одна. И вот слышит – кто-то совсем рядом, как будто даже внизу печки, точит нож. Звук такой характерный: скрежет металла о брусок. Евдокия испугалась не на шутку. Выглянет с печки вниз, а там никого. Только ляжет, смотрит в потолок, слышит – опять кто-то точит нож. "Ну, - думает Евдокия, – смерть моя пришла!". И стала в уме все молитвы, какие только знала, перебирать и креститься. И слышит – звук этот отдаляется, отдаляется, а потом и исчез совсем… Бабушка говорит, раньше в деревнях печи делали с солью, а нечисть, как известно, соли боится. Так что, возможно, не прочитав молитвы, Евдокия бы не погибла.

3. И эту историю мне рассказала бабушка. Работала она когда-то дворником. Сидели они с бабами как-то на лавке, отдыхали, разговаривали, и речь зашла про нечистую силу. Вот одна женщина и говорит: "Чего далеко ходить? Вот со мной какая история произошла. Сидела я дома с ребёнком, только вот сын у меня родился – Ванечка. Муж ушёл на работу утром, Ваня в колыбели спал, и я решила подремать. Лежу, дремлю и чувствую – кто-то меня под кровать тянет. Я как вскочила, побежала вон из квартиры! И сразу к своему соседу. Прибегаю, говорю: "Пожалуйста, помогите мне Ваню из квартиры вынести! Я очень боюсь заходить!". А сосед у меня военным был и на службу торопился. Он и говорит: "Ой, некогда мне. Попроси кого-нибудь другого, вон Марию Фёдоровну, например". Мария Фёдоровна – это тоже наша соседка по лестничной площадке. Ну, я быстрее к ней. А она мне и говорит: "Ты иди к себе в квартиру, у порога три раза вокруг себя обернись, а потом смело шагай и ничего не бойся". Я так и сделала. Раз крутанулась – ничего, второй раз стала крутиться – вижу, стоит в квартире существо какое-то странное, то ли человек, то ли ещё что-то. Я глаза уже зажмурила, третий раз крутанулась, смотрю, а там такой очень страшный мужчина! Смотрит на меня с прищуром, словно бы даже с издёвкой и говорит: "Что, догадалась-таки?! А теперь поищи своего Ваню!". И исчез! Я бросилась в квартиру, быстрее к люльке, а там нет ребёнка. Я уже испугалась: не с балкона ли он ребёнка сбросил?! Живём на третьем этаже. Я тихонечко так с балкона посмотрела – нет, никто на земле не лежит. Стала я искать в квартире, везде заглянула, еле-еле нашла. Это существо ребёнка моего запеленало и сунуло в пространство между стеной и газовой плитой. А Ванечка спит себе и ничего не слышит. А уж потом я узнала, что в нашей квартире жил некогда мужчина, горький пьяница, который в этом подъезде повесился".
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:18
Сегодня, 00:18 by Сделано_в_СССРПросмотров: 92Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Бабушка деревня печь куры домовой нечисть

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 00:42
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