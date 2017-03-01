Старушка-домовушка

Lynx Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:54 by

Когда мне мне было 15 лет, наша семья жила в обычной девятиэтажке. По ночам окна моей комнаты освещала луна. Яркое пятно света падало на входную дверь. И вот однажды ночью меня что-то разбудило — словно толкнули во сне. Проснулся мгновенно и, подняв голову от подушки, увидел нечто.Рядом с подлокотником дивана, на котором я лежал, стояло крошечное существо. Оно было похоже на карликовую старушку, одетую в пальтишко с отложным воротником. На голове тёмный платок. Ночная гостья, стоя ко мне спиной, не двигалась. Она была так близко, что в свете луны я мог разглядеть фактуру ткани на её пальтишке, а при желании — дотронутся до её маленького плечика. Не веря своим глазам, я протёр их, но старушка по-прежнему неподвижно стояла у дивана.Страх буквально сковал меня. Я попытался закричать, но горло перехватило. И я, словно маленький ребёнок, быстро спрятался под одеяло. Обливаясь потом от страха, я вслушивался, что происходит в комнате. Ни звука! Лишь моё дыхание и стук сердца.Время шло. Кое-как я убедил себя, что ничего страшного не случится, и высунул голову из-под одеяла. Комнату по-прежнему заливал лунный свет. Старушки не было.Наутро я рассказал о случившемся маме. Она довольно быстро нашла объяснение и успокоила меня.— Это был домовой, а точнее — домовуха, — сказала она. — Домовые, как и люди, бывают и мужского и женского пола. У нас, видно, поселилась домовуха. Не нужно бояться. Домовые в доме — это всегда порядок. Некоторые люди специально задабривают домовых. Даже, съезжая на новые квартиры, просят их переехать вместе с ними. Просто ночью домовушка проверяла, всё ли в порядке в доме, всё ли на своих местах. Да и на хозяев посмотрела. Надо было спросить её: к худу или к добру?

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