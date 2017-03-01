Фантом мужчины у дверей моей квартиры

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 127 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:18 by

Это было года три назад. Пересыпала собачий корм из мешка в контейнер, пустой мешок решила вынести в подъезд, чтобы потом отнести на помойку.Открыла дверь, сделала шаг в подъезд и увидела мужчину (фантом) в двух шагах от моей двери. У меня спина покрылась холодным потом, пот тоненькой струйкой потек по спине вниз.Быстро поставила пустой мешок за дверь, мысленно яро молясь Богу. Заскочила в квартиру. Меня трясло. Мужчина лет 35-45, цветной, но прозрачный. Европейской внешности, в светлых джинсах, красная трикотажная майка с воротником, спереди планка на пуговицах (поло).Он смотрел на меня пристально и слегка исподлобья. Взгляд, как будто меня в чем-то винит. Он знает, что я его вижу.Я неистово молилась Богу, просила защиты.В голове мысль, что ему нельзя в мою квартиру. В подъезд я не выглядывала, но знаю, что он за дверью так и стоит, смотрит. Утром вышла на работу, стоит, смотрит на меня.Взгляд, мол: «Это ты виновата». Я его не знаю.Пришла домой на обед. Стоит. «Это ты виновата». Вечером с работы, стоит. Но я его уже не вижу так ясно и ярко, как в первый раз.Больше чувствую и взгляд чувствую. В квартиру не может войти.Это длилось около трех дней. Пришла вечером домой. Нет его. Мне стало легче.Страшно. Страшно, что это может быть шизофренией. Утром вышла на балкон за пакетом, глянула в сторону, а под окнами лежит мужчина. Вызвала милицию.До него долго не могли добраться, так как он лежал на огромной закрытой мансарде. Мужчина выпрыгнул из окна то ли 20, то ли 21 этажа. Покончил с собою. Ему было чуть за 50 лет, успешный, обеспеченный.У погибшего были влиятельные высокопоставленные друзья, сняли все записи с камер нашего дома, допрашивали консьержек, показывая каждого человека с камеры, спрашивая, кто это.Дело так и закрыли как самоубийство. Фантома больше я не видела. Полгода меня мучило это. Я-то причём? Погибшего не знала.Потом вдруг вспомнила.Месяца за 3-4 до этого случая вышла из дома, прямо из подземного паркинга вылетел черный джип, за рулем взрослый мужчина. Чуть не сбил меня, я отскочила, между мною и машиной были миллиметры, глянула на водителя и ужаснулась. Ему плевать на меня! Ему плевать, что чуть не сбил человека!Он из той категории людей, которые давят людей и остаются безнаказанными (верно почувствовала это, так как и вправду у него были высокопоставленные друзья в органах).Я не боюсь смерти. Я не хочу остаться инвалидом. Меня некому содержать, кормить. Несовершеннолетнего ребенка воспитываю одна. Такая ярость охватила.Громко, яростно, глубоко из души я три раза крикнула ему, чтобы он сдох. Это были не просто слова. Что-то в них было тяжелое. Ему было глубоко наплевать. Я для него насекомое.Вспомнив этот случай, пошла к консьержке и поинтересовалась умершим соседом. Была ли у него машина? Какая? Она ответила, что черный джип.Не помню точно, то ли до джипа, то ли после джипа, но при живом этом соседе случилось следующее.Посередине ночи кто-то яро звонил в мою дверь, колотил кулаком. Оказались наши охранники. Мои окна выходят на огромную мансарду (размером с парковку, на уровне 2-го этажа), и, с их слов, на эту мансарду выпала женщина.Я проверила фонариком, нет никого. Нехотя, но впустила охранников в квартиру, они тоже никого не увидели. Вызвали МЧСников, они также никого не обнаружили.Потом консьержка рассказала: ночью к ней подошел еще живой сосед (который потом выкинется из окна) и говорит: «Вы тут сидите, а там женщина из окна выпала».Консьержка вызвала охранников, охранники прибежали ко мне, другие соседи не впустили.Что было дальше - написала выше. Оказывается, этот мужчина (может, был пьян?) увидел, как на подоконнике стояла женщина в белом платье, поманила его рукой и выпала из окна.Никакой женщины не было в помине.

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