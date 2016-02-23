Целитель-универсал

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:10

Yasnaya Просмотров: 136 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 12:59 by

Девяностые годы: разгуляй импорта, японская техника, американские тряпки, боевики и, конечно же, целители, заряжающие воду...- Валь, тут в газете объявление о том, что к нам целитель приезжает. Пишут, что лечит недуг любой. Пойдем, а?- Сиди, Рай. Ну что, заняться нечем? Миша с работы скоро придёт. Вон, с Любой сходи.- Валь, ну ты чай налей-то. Слушай, а чем черт не шутит, сходим, может? Я же вот воду пила, и голова болеть перестала. Ты же тоже банки заряжала, пойдем.- Так я водой той цветы поливала, что мне-то лечить?- Ага, а на спину давеча кто жаловался?В общем, уговорила старушка-подстрекательница мою бабулю на сей "выход в свет".Собрались голубушки на исцеление идти, платья красивые из закромов достали, платки цветные на кучеряшки повязали.- Как на танцы собрались, - заключил дед Миша.Народа было много, очередь в кассу длинная. Ну а как же? Людям интересно было своими глазами повидать мага и волшебника.Помимо билета, выдавалась карточка, "заряженная" самим целителем. Главное условие - держать карточку в руках на протяжении всего сеанса, что наши кумушки и сделали.Посидели в туманном зале ДК, прослушали гипнотический посыл ничем не примечательного мужчины а-ля Кашпировского. Уняли наказ, что перед сном надо карточку подержать в руках, мысленно обратиться к нему, чтобы пришел и полечил.И вот решилась бабушка на ночной призыв целителя, мысленно обращаясь к карточке: "Приходи и полечи".Лежит и ждет, а чародея все нет и нет. Поворочалась, поворчала, да и уснула. Просыпается оттого, что её по спине гладят, испугалась, конечно, повернуться боится, но сказала следующее:- Полечил, теперь иди.Смотрит, а от кровати мужик идет, пиджак вроде (с темноты разглядела), а ноги... ноги, извольте, без штанов, да как у козла... И хвост.Перекрестилась и со страху уснула.Утром рассказала о своем ночном целителе деду. Тот выслушал, но заострять внимание не стал, пока Райка не прибежала...А Раиса Павловна в сей день пришла задумчивая и молчаливая. Села за стол чаевничать и тихо бабушке шепчет:- Валь, приходил сегодня ночью целитель ко мне. Думала, что во сне. Подходит ко мне и стоит рядом, а я ему: "Поясница болит, плечо ноет". Он наклонился надо мной, по плечу погладил, так вроде полегчало, - Рая снова замолчала.Дед с бабушкой слушают внимательно.- Ну... а дальше-то? - уже дед поинтересовался у рыжей соседки.- Я-то на живот легла, жду, что он мне исцелять спину начнет, а он как ущипнет меня, я аж вскрикнула. Потом как давай меня щипать: и за бока, и за ноги. Тут меня-то осенило, да такой страх накатил, я молитву сказать вслух не могу, во рту пересохло, мысленно к богу взываю. Отпустил меня, окаянный, ушел, как испарился, да вот только синяки оставил, - тут она показала руки, задрав рукава, на которых не так четко, но виднелись синяки. - А уж спина вся в пятнах.- Так он тебе банки ставил, а ты и не оценила, - улыбнулся дед. - Ох и кумушки, утром богу молитесь, а ночью чертей зовете. Вон в печку того целителя, - и вышел из-за стола.Бабушка потом так и сделала.P.S. Подробности планировок помещений, времени года и образов опустила.Спасибо за внимание.

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