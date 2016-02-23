Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Целитель-универсал

Девяностые годы: разгуляй импорта, японская техника, американские тряпки, боевики и, конечно же, целители, заряжающие воду...

- Валь, тут в газете объявление о том, что к нам целитель приезжает. Пишут, что лечит недуг любой. Пойдем, а?
- Сиди, Рай. Ну что, заняться нечем? Миша с работы скоро придёт. Вон, с Любой сходи.
- Валь, ну ты чай налей-то. Слушай, а чем черт не шутит, сходим, может? Я же вот воду пила, и голова болеть перестала. Ты же тоже банки заряжала, пойдем.
- Так я водой той цветы поливала, что мне-то лечить?
- Ага, а на спину давеча кто жаловался?

В общем, уговорила старушка-подстрекательница мою бабулю на сей "выход в свет".
Собрались голубушки на исцеление идти, платья красивые из закромов достали, платки цветные на кучеряшки повязали.
- Как на танцы собрались, - заключил дед Миша.

Народа было много, очередь в кассу длинная. Ну а как же? Людям интересно было своими глазами повидать мага и волшебника.
Помимо билета, выдавалась карточка, "заряженная" самим целителем. Главное условие - держать карточку в руках на протяжении всего сеанса, что наши кумушки и сделали.

Посидели в туманном зале ДК, прослушали гипнотический посыл ничем не примечательного мужчины а-ля Кашпировского. Уняли наказ, что перед сном надо карточку подержать в руках, мысленно обратиться к нему, чтобы пришел и полечил.

И вот решилась бабушка на ночной призыв целителя, мысленно обращаясь к карточке: "Приходи и полечи".
Лежит и ждет, а чародея все нет и нет. Поворочалась, поворчала, да и уснула. Просыпается оттого, что её по спине гладят, испугалась, конечно, повернуться боится, но сказала следующее:
- Полечил, теперь иди.
Смотрит, а от кровати мужик идет, пиджак вроде (с темноты разглядела), а ноги... ноги, извольте, без штанов, да как у козла... И хвост.
Перекрестилась и со страху уснула.

Утром рассказала о своем ночном целителе деду. Тот выслушал, но заострять внимание не стал, пока Райка не прибежала...
А Раиса Павловна в сей день пришла задумчивая и молчаливая. Села за стол чаевничать и тихо бабушке шепчет:
- Валь, приходил сегодня ночью целитель ко мне. Думала, что во сне. Подходит ко мне и стоит рядом, а я ему: "Поясница болит, плечо ноет". Он наклонился надо мной, по плечу погладил, так вроде полегчало, - Рая снова замолчала.
Дед с бабушкой слушают внимательно.
- Ну... а дальше-то? - уже дед поинтересовался у рыжей соседки.
- Я-то на живот легла, жду, что он мне исцелять спину начнет, а он как ущипнет меня, я аж вскрикнула. Потом как давай меня щипать: и за бока, и за ноги. Тут меня-то осенило, да такой страх накатил, я молитву сказать вслух не могу, во рту пересохло, мысленно к богу взываю. Отпустил меня, окаянный, ушел, как испарился, да вот только синяки оставил, - тут она показала руки, задрав рукава, на которых не так четко, но виднелись синяки. - А уж спина вся в пятнах.
- Так он тебе банки ставил, а ты и не оценила, - улыбнулся дед. - Ох и кумушки, утром богу молитесь, а ночью чертей зовете. Вон в печку того целителя, - и вышел из-за стола.

Бабушка потом так и сделала.

P.S. Подробности планировок помещений, времени года и образов опустила.
Спасибо за внимание.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:10
Сегодня, 12:59 by YasnayaПросмотров: 136Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Целитель черт бабушка дед карточка лечение авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 13:01
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2866|0)
Публикаций: 267
Комментариев: 1 652
Люблю я истории, где фигурируют наши бабушки. Особенно, когда написано о них с юморком.

А по поводу целителей... Да по любому объявлению в газете даже сейчас опасно ходить - не знаешь, на какого "черта" нарвешься!
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: Yolka
Сегодня, 13:45
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (89|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 91
Хорошая история, ?.
Я про одного целителя слышала, как он через бесов изгонял: раздевайся до труселей, а страждущему одевал на голову ведро и херачил по нему половинкой. Не знаю, что случалось с бесами, а жертва одержимости месяц в себя не могла прийти.
Зарегистрирован: 23.03.2014
#3 написал: Yolka
Сегодня, 14:05
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (89|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 91
Цитата: Yolka
Хорошая история, ?.
Я про одного целителя слышала, как он через бесов изгонял: раздевайся до труселей, а страждущему одевал на голову ведро и херачил по нему половинкой. Не знаю, что случалось с бесами, а жертва одержимости месяц в себя не могла прийти.

Прошу прощения за орфографию, Т9
Половинкой-это значит половником
Зарегистрирован: 23.03.2014
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.