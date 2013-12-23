Под диваном

Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 13:18

Raven777 Просмотров: 201 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 13:18 by

Говорят, что маленькие дети частенько видят то, что взрослый в спешке своей большой жизни просто не замечает. Эта история произошла со мной в возрасте 5-6 лет, возможно, это просто полет детской фантазии, а может, и встреча с миром неизвестного и таинственного. Вам решать.До 4-х лет я жил в деревне вместе с мамой, отцом, дедушкой и бабушкой. Потом отец и его несколько товарищей узнали, что в новом районе города есть пустующее студенческое общежитие. На тот момент единственными его обитателями были бомжи и иногда - наркоманы. Кроме нас в дом въехали еще несколько семей, совместными силами восстанавливали проводку, водопровод, демонтировали мусоропровод и газ, который еще мог быть и опасен. Середина 90-х, никто был не против такой реконструкции. Спустя некоторое количество времени дом отремонтировали, вставили двери и окна. Помню, как отец и дед вместе клеили обои, собирали шкафы, вешали полки. Мне город казался просто огромным после нашей небольшой деревни, я очень радовался поездкам на троллейбусе, который видел впервые.Въехали мы через год-два после начала ремонта, к тому времени многие семьи уже заселились - дом кипел, как небольшой муравейник. Все соседи знали друг друга, каждый чем-то помогал, ходили в гости из крыла в крыло, обедали вместе, пели песни. Первым делом отец откуда-то привез большую магнитолу «Sony», и мы вместе слушали радио и рок хиты 80-х и 90-х. Я люблю кошек, и родители завели для меня маленького рыжего котенка, назвали его Васькой. Васька рос на глазах, бегал по комнатам, как заводной волчок, притом был очень ласковым и умным котом. Вечерами он устраивался в ногах у меня на кровати, согревая теплом маленького тельца и душевным урчанием.Однажды, проснувшись ночью, я не застал в комнате никого. Родители в это время ушли к друзьям в соседнюю квартиру, оставив включенным в соседней комнате небольшой светильник. Кот ушел, видимо, по своим кошачьим делам. Я стал искать тапки, чтобы выйти из комнаты и попить воды, но рядом их не было; я решил заглянуть под диван. И тут на меня накатилась странное чувство, чувство иррационального страха… В темноте диванной пыли на меня смотрели большие зеленые глаза. Я замер, даже перестал дышать… Потом подумал - да это кот забрался под диван по своим кошачьим делам! Но в этот момент сзади раздалось кошачье шипение – это Васька рычал на того, кто смотрел зелеными глазами из-под дивана. Он шипел на незваного гостя, а я вскочил обратно на диван. Пару минут было тихо, а потом последовал отчетливый удар в пружины дивана снизу – один, второй, третий - как будто меня убеждали слезть. От страха пересохло в горле. И тут я понял, что в комнате очень тихо, хотя всегда было слышно соседей, которые сидели с гостями буквально за стеной. Кот завывал рядом, и тут ТО, что сидело под диваном, как будто в шутку швырнуло один и второй тапок друг за другом, и снова последовала пара ударов в матрас снизу. Я вскочил, схватил верещащего кота в охапку и с ним выскочил из комнаты. А вместе с ярким светом коридора стало слышно и музыку, приглушенно играющую из соседней комнаты. Я сразу зашел к соседям, мои родители тоже были там и очень удивились, почему я не сплю. Услышав мой рассказ произошедшего, они посмеялись и сказали, что я слишком много смотрю телевизор. Отец включил в комнате свет и проверил все под диваном, но там никого не оказалось. В итоге, решили, что, возможно, забежал чей-то чужой кот, а наш на него так отреагировал. К слову, Василий потом два дня в эту комнату не заходил, а потом иногда ворчал, проходя мимо дивана. Другого кота в комнате не нашли, да и у соседей никаких животных не водилось.Потом несколько раз пропадали некоторые вещи, а через день-два их находили на самых видных местах – на столе или на тумбочке, где их просто было нельзя не заметить! Родители этому особого значения не придавали - может, сказывалась обстановка после переезда. В диван больше никто не стучал. Пару раз на кухне гремели поварёжки; это было глубокой ночью, когда я выходил на кухню, чтобы попить воды. Пару раз что-то такое слышал отец. После этого в дом принесли пару икон, и такие странные вещи прекратились.Вот и думаю – если это был домовой, зачем ему кого-то пугать? Тем более ребенка. Да и бывают ли в многоэтажках домовые? В деревне я на лето часто оставался у бабушки, и никаких подобных вещей у нее не было, хотя там и свой дом, и чердак, и подвал - в общем, мест для полета детской фантазии было больше. И почему себя так вел кот? Они же обычно дружат с домовыми.Никого в доме я про такие вещи не спрашивал, да и зачем? Так, детская страшилка. Но недавно «пролистывал» Интернет и увидел фотографии Джошуа Хоффайна. И стало, скажем, немного не по себе…

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