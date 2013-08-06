СилуэтДумала, писать — не писать? Напишу, ибо реально беспокоит; не мешает по жизни, но диссонанс в мою гармонию привносит.
Первый случай.
Сплю, значит, сквозь сон чувствую, будто кто-то смотрит. Я уже проснулась, лежу, не открывая глаз, пытаюсь разобраться в своём ощущении. Убеждаюсь, что таки взгляд есть, резко открываю глаза — стоит в коридоре фантом — прозрачный чистый (этот эпитет для меня значение имеет) силуэт мужчины. От него страх идёт, как волной, он боится именно того, что я его поймала, увидела. Очень быстро «ушуршал» в комнату сына.
Второй случай.
Опять-таки сплю, просыпаюсь уже и просто валяюсь с закрытыми глазами. Слева храпит муж (ещё удивилась, так как муж храпит только хорошо выпивши, что последний раз было года полтора назад). Спросонья осмысливаю и пытаюсь дать этому храпу в своё логическое объяснение. Не вяжется; решаю не заморачиваться — мало ли чего это муж вдруг захрапел. (Храп при этом никуда не девается.) Поворачиваюсь, открываю глаза — мужа нет, он уже на работе. Ладно храп, но и ощущение лежащего рядом тела было вполне реальным, не говоря уж о весьма себе материальном отпечатке тела на ортопедическом матрасе. Не пугаюсь, только злюсь, мол, «совсем охренели, ещё вы со мной рядом не лежали!».
И тишина, но матрас распрямился… Больше рядом со мной никого не было, а вот по коридору иной раз шастает кто-то. Подумаешь, я, но уже и муж задает вопросы типа «Кись, ты никого не видишь?», сын вообще все уши уже прожужжал…
Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 02:26
Сегодня, 02:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 81Комментарии: 1
Ключевые слова: Диссонанс стоит в коридоре фантом и тишина но матрас распрямился…