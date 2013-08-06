Силуэт

Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 02:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 81 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 02:26 by

Думала, писать — не писать? Напишу, ибо реально беспокоит; не мешает по жизни, но диссонанс в мою гармонию привносит.Первый случай.Сплю, значит, сквозь сон чувствую, будто кто-то смотрит. Я уже проснулась, лежу, не открывая глаз, пытаюсь разобраться в своём ощущении. Убеждаюсь, что таки взгляд есть, резко открываю глаза — стоит в коридоре фантом — прозрачный чистый (этот эпитет для меня значение имеет) силуэт мужчины. От него страх идёт, как волной, он боится именно того, что я его поймала, увидела. Очень быстро «ушуршал» в комнату сына.Второй случай.Опять-таки сплю, просыпаюсь уже и просто валяюсь с закрытыми глазами. Слева храпит муж (ещё удивилась, так как муж храпит только хорошо выпивши, что последний раз было года полтора назад). Спросонья осмысливаю и пытаюсь дать этому храпу в своё логическое объяснение. Не вяжется; решаю не заморачиваться — мало ли чего это муж вдруг захрапел. (Храп при этом никуда не девается.) Поворачиваюсь, открываю глаза — мужа нет, он уже на работе. Ладно храп, но и ощущение лежащего рядом тела было вполне реальным, не говоря уж о весьма себе материальном отпечатке тела на ортопедическом матрасе. Не пугаюсь, только злюсь, мол, «совсем охренели, ещё вы со мной рядом не лежали!».И тишина, но матрас распрямился… Больше рядом со мной никого не было, а вот по коридору иной раз шастает кто-то. Подумаешь, я, но уже и муж задает вопросы типа «Кись, ты никого не видишь?», сын вообще все уши уже прожужжал…

Ключевые слова: Диссонанс стоит в коридоре фантом и тишина но матрас распрямился…

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