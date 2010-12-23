То ли вестники, то ли хранители

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 266 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 16:48 by

В 2015-ом у нас образовались ощутимые проблемы на работе. Накатили с такой остротой, что многие стали задумываться об увольнении.И в тот самый момент появилась у нас при дворе здания трехшерстная взрослая кошка. Явно не домашняя. На руки не шла, да и людей сторонилась. Но вот привязалась ко мне, хоть что с ней делай. Ходит за мной кругами, встречает и провожает каждый день. Вплоть до магазина сопровождала. Сидит и ждет, пока не выйду. При этом что-то мявкает на своем. Парни все шутили, типа хозяина себе сама выбрала.Потихоньку начала через окно (первый этаж) ко мне в кабинет запрыгивать. Так и прижилась. Потом и другие к ее существованию привыкли. Удивляло только то, что на самом деле больше никого, кроме меня, не признавала. Даже не отзывалась на постороннее «кс-кс».А через год у нас и котята появились. Уж когда и с кем успела — не знаю. Но родила в моем кабинете, прямо на моих вещах. И тут проявился материнский инстинкт. Кто не зайдет — бросается на них, шипит. Только выйдут — заберется ко мне на колени и урчит жалобно, типа жалуется, «не ругайся». Вскоре котики подросли, и мы их людям раздали. А одного серого с ней оставили.И тут, котятам месяца три уже было, уехал я на неделю в командировку. Вернулся, а кошки нет. Весь район обошел, подъезды, теплотрассы местные, в ЖКХ ключи от подвалов брал, там тоже смотрел. Сколько бы ни искал, а ее и след простыл. Стали просматривать камеры у охраны, когда и как ушла. И вот такая картина: в 4 утра выскакивает она, как ужаленная, вместе с котенком на подоконник из приоткрытого окна (кто-то забыл закрыть), и сломя голову несется в сторону жилого дома… И все. Уж что их там так напугало в совершенно пустом здании, непонятно. Но больше она не вернулась.А через неделю нам объявили о сокращении всего штата. То ли вестником была грядущих неприятностей, то ли каким хранителем, не знаю. Но забыть ее до сих пор не могу. Теперь уже работаю в другом коллективе. Так сюда ко мне с самого начала рыжая собачонка прибилась. И живет, охраняет от кого-то. Тоже никого не признает. Может, и в самом деле они среди нас не просто так.Автор: Александр.

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