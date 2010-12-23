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Истории из жизни

То ли вестники, то ли хранители

В 2015-ом у нас образовались ощутимые проблемы на работе. Накатили с такой остротой, что многие стали задумываться об увольнении.

И в тот самый момент появилась у нас при дворе здания трехшерстная взрослая кошка. Явно не домашняя. На руки не шла, да и людей сторонилась. Но вот привязалась ко мне, хоть что с ней делай. Ходит за мной кругами, встречает и провожает каждый день. Вплоть до магазина сопровождала. Сидит и ждет, пока не выйду. При этом что-то мявкает на своем. Парни все шутили, типа хозяина себе сама выбрала.

Потихоньку начала через окно (первый этаж) ко мне в кабинет запрыгивать. Так и прижилась. Потом и другие к ее существованию привыкли. Удивляло только то, что на самом деле больше никого, кроме меня, не признавала. Даже не отзывалась на постороннее «кс-кс».

А через год у нас и котята появились. Уж когда и с кем успела — не знаю. Но родила в моем кабинете, прямо на моих вещах. И тут проявился материнский инстинкт. Кто не зайдет — бросается на них, шипит. Только выйдут — заберется ко мне на колени и урчит жалобно, типа жалуется, «не ругайся». Вскоре котики подросли, и мы их людям раздали. А одного серого с ней оставили.

И тут, котятам месяца три уже было, уехал я на неделю в командировку. Вернулся, а кошки нет. Весь район обошел, подъезды, теплотрассы местные, в ЖКХ ключи от подвалов брал, там тоже смотрел. Сколько бы ни искал, а ее и след простыл. Стали просматривать камеры у охраны, когда и как ушла. И вот такая картина: в 4 утра выскакивает она, как ужаленная, вместе с котенком на подоконник из приоткрытого окна (кто-то забыл закрыть), и сломя голову несется в сторону жилого дома… И все. Уж что их там так напугало в совершенно пустом здании, непонятно. Но больше она не вернулась.

А через неделю нам объявили о сокращении всего штата. То ли вестником была грядущих неприятностей, то ли каким хранителем, не знаю. Но забыть ее до сих пор не могу. Теперь уже работаю в другом коллективе. Так сюда ко мне с самого начала рыжая собачонка прибилась. И живет, охраняет от кого-то. Тоже никого не признает. Может, и в самом деле они среди нас не просто так.

Автор: Александр.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:48
Сегодня, 16:48 by Сделано_в_СССРПросмотров: 266Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Проблемы на работе собачка кошка котята рождение вестник хранитель необычное

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 17:00
+1
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Комментариев: 1 822
Что то с мистикой в истории напряжонка.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 18:05
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Публикаций: 0
Комментариев: 300
Так штат потому и сократили, потому что у вас там в каждом кабинете кошки рожали и бегали,дурдом какой-то. 363 Да,я понимаю, животное и тд, но давайте не подменять понятия- на работе нужно работать, а кошку можно было и домой забрать, тем более, что забеременела Ваша любимица, да обеспечить ей достойный уход. Взялся что-то делать ,то ли работать, то ли за кошкой смотреть- делай это хорошо, иначе не мешай другим.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 18:20
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Комментариев: 1 683
Просто эти животные ГГ хозяином выбирали, и ничего более. Мистики столько же, что и в истории с карасиком бабуль) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 19:10
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Публикаций: 39
Комментариев: 1 822
Цитата: Космонасть
Так штат потому и сократили, потому что у вас там в каждом кабинете кошки рожали и бегали,дурдом какой-то.

Да я вообще подозреваю что не весь штат сократили, а только одного автора. Кому понравится когда в офисе котами всё зассано? И от кошечки тоже походу избавились искусственным путем. Сперва шуганули чтоб в соседний двор убежала, а уж там выловили да завезли куда, ну или пришибли.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
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