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Истории из жизни

Ночь на Ивана Купалу

Дело было пару лет назад. Решили мы толпой из 3 человек выбраться, культурно отметить ночь на Ивана Купалу на одном из озер, которыми богат край, где я сейчас живу. Край не совсем глухой, но от цивилизации выбранное нами озеро расположено на достаточном расстоянии, в лесу, в окружении болота.
Само озеро практически круглое и если стоять спиной к дороге, ведет которая к этому озеру от последних признаков цивилизации, то вокруг самого озера есть две дороги. Справа достаточно хорошая, чтобы по ней могли проехать машины, а слева - едва проходимая для пешеходов-экстрималов: с глубокими лужами, змеиными норами и угрозой в случае неосторожного движения свалиться в болото, которое окружает это озеро с трех сторон. На противоположной стороне озера дороги снова сливаются в одну и идут куда-то дальше, по насыпи через болото, в сторону следующего озера, а может быть и каких-то признаков цивилизации, до которых мы не добирались.
В качестве места для празднования был выбран закуток, с двух сторон огороженный кустами, чтобы не слишком светиться на случай, когда там будут другие компании.
До места мы добирались по пешеходной, мягко говоря, неровной дороге, ибо слегка опасались, что какая-нибудь пьяная компашка все же решит прокатиться с ветерком по берегу и, не заметив, наскочит на нас. Шли с фонарями, так как, несмотря на летнюю ночь, в лесу все же слишком темно, чтобы не оступиться, и, пересчитав хребтом все выступы насыпи, таки сверзиться в болото.
Дошли, удивившись, что кроме нас, похоже, в такую холодрыгу и в такую даль больше никто не пошел. Стали разбирать припасы, готовить костер, как откуда-то слева отчетливо послышались плеск воды и женский смех.
- Кто это?
Навострился В. , который после того раза, когда мы с женой заблудились в трех соснах, больше всего боялся, что мы ломанемся в болото ночью, или придет лесник и, что вполне очевидно, выдаст нам порцию реальных люлей. Не успокаивало его даже то, что костер у нас будет маленький, расположен по всем правилам, а рядом стоят бутылки с водой.
- Русалки. Сегодня купаться не пойдем, – ответил я будто автоматически и задумался.
А в самом деле, кто? Мимо того места мы прошли пять минут назад. И будь там другая компания, мы точно услышали бы их, увидели бы костер или свет от фонарей. Кусты не такие плотные, чтобы этого не увидеть и не услышать. А само озеро достаточно маленькое, чтобы отчетливо было видно свет от фонаря даже на противоположном его берегу, если бы только этот свет был.
Плеск воды и смех тем временем продолжались. Забыв на некоторое время о костре, посветили фонарями на воду, увидели круги на воде, пожали плечами, ну мало ли, рыба плеснула, вряд-ли кто в такой холод полезет купаться. А женский смех.. Может, сидят себе в темноте девушки, и истории смешные рассказывают. Не лезть же к ним теперь?
Выключили фонари, и, уже не обращая внимания на возобновившийся смех и плеск воды, разожгли наконец костер, нанизали хлеб на палочки, сидим, мерзнем, жалеем, что не взяли с собой мангал и мясо.
Вскоре мы поняли, что слышим еще что-то, помимо женского серебристо-звонкого смеха и шумного плеска воды. Кто-то пел. Красивая мелодия, без слов. Снова женский голос, на этот раз слева и сзади одновременно, явно со стороны болота. Но не понятно, откуда конкретно. Причем вроде не громко, но достаточно, чтобы мы услышали пение, не прерывая разговора.
- А это кто?
- Точно не лесник. Болотница?
Замолчали, прислушались. Точно, пение. И не похоже ни на что, что нам доводилось слышать ранее. Не похоже ни на какую-либо магнитофонную или цифровую запись. Да и какая компания в трезвом, да даже пьяном, уме, станет располагаться на болоте и включать там музыку? Да и странная музыка для праздной компании, одна мелодия, которую исполняет один женский голос на продолжении получаса? Мы не были уверены в том, сколько именно времени прошло, прежде чем мы обратили на нее внимание. Я хотел пойти посмотреть, но меня отговорили тем, что в темноте, даже с фонарем, я точно свалюсь в болото, и меня придется искать с лесником и МЧС, а заодно и объяснять, какого черта мы делали тут ночью.
Сидеть почему-то стало совсем неуютно, да и продрогли прилично, пришлось тушить костер, собирать свои вещи и мусор, и выдвигаться в сторону дома.
Кстати, когда проходили мимо того места, где слышался плеск воды и женский смех, посветили в ту сторону фонарями. Берег был пуст, только круги расходились по водной глади. Вот и гадаем с тех пор, что же это было? Но пение провожало нас до той самой дороги, которая вела прочь от озера.

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 21:12
Сегодня, 21:12 by EstellanПросмотров: 107Комментарии: 9
+5

Ключевые слова: Праздник Ночь Озеро Пение Русалки Авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 21:31
+3
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Репутация: (8384|-3)
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Комментариев: 6 259
Плюсанула. Интересное приключение. А мне вот на такие события никогда не везло. Вот с кабанами параллельными курсами ходить доводилось, а что-нибудь паранормальное встретить - ни разу. Хотя несколько раз ночевала на берегу Юловского озера, которое (оказывается) считается аномальной зоной. На сайте даже про него есть.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
#2 написал: Estellan
Сегодня, 21:35
+2
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Комментариев: 876
Летяга
Порой нечто находит нас как раз тогда, когда перестаешь искать.
Загадка пения до сих пор мне не дает покоя. Но ни на Ивана Купалу ни на русалью неделю я туда больше не сподобился попасть. На Вальпургиеву ночь - температура под 40, на Самайн град, цунами, камнепад и ограбление караванов. Не везет и все(((
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#3 написал: Летяга
Сегодня, 21:42
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Репутация: (8384|-3)
Публикаций: 254
Комментариев: 6 259
Цитата: Estellan
Порой нечто находит нас как раз тогда, когда перестаешь искать.

А я и не искала. Я в то время подобными вещами не интересовалась от слова совсем)
Цитата: Estellan
На Вальпургиеву ночь - температура под 40,

На Первое мая? 466 Плюс 40? Вот нифига ж себе!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 21:45
+2
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Репутация: (713|0)
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Комментариев: 1 672
Сегодня день русальих историй) Действительно странно было бы петь на болоте, если предположить, что это компания девиц была. Я вот не хотела бы что-то подобное услышать ночью)) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#5 написал: Estellan
Сегодня, 21:48
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Публикаций: 99
Комментариев: 876
Летяга
Да, на первое мая мой градусник показывал что пациент скорее мертв((( Пару раз так уже было. И ничем не сбивалась.( Один раз так даже в больницу загремел.(

Tigger power
Я на самом деле очень люблю лес, но тогда несколько все же труханул. Три часа ночи и кто-то поет на болоте О_О.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:48
+2
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (411|0)
Публикаций: 292
Комментариев: 1 340
Поход удался - есть , что вспомнить: - и сам поход, и костёр без мяса, и круги на болоте, как будто мёртвые ртами своими воду разгоняли, и голос из темноты, похожий на пение русалки, и самое интересное, что всё это слышали и видели все! Отличная история, плюс огромный! Пиши ещё!!! +++ good good good
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#7 написал: Maxim80
Сегодня, 21:49
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (152|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 246
А чё такого страшного-пойти да глянуть чё там за концерт...?!Лично я бы и в одиночку не удержался ...а с "толпой"(!!!)из трёх человек-дак это ж вообще... ! Хотя-как сказал один мудрец :"Ты можеш по своей воле начать войну...Но никогда-по своей воле -ты не сможеш её закончить..."
Зарегистрирован: 14.04.2017
#8 написал: Estellan
Сегодня, 21:54
0
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (494|0)
Публикаций: 99
Комментариев: 876
Сделано_в_СССР
Наоборот, круги на озере, пение на болоте.))

Maxim80
При всей моей любви к приключениям, я стараюсь не соваться в области повышенного риска. Лезть ночью на болото не умея ходить по болотам в принципе - область повышенного риска.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:54
0
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Репутация: (123|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 611
Опять это пение без слов. Бесподобно. Но представляю как это жутко
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
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