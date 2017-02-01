За гранью объяснимого

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 02:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 90 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:20 by

Очень часто домовой давал о себе знать, вот одна из историй.Когда моя тетя ещё была юной и не была замужем, то к ней приходил домовой.По её словам, тело совсем не чувствовалось, а дышать было трудно. Когда она открыла глаза, то увидела что-то небольшого роста и размера с мохнатой мордочкой.И когда моя тётя всё-таки смогла спросить к добру или к злу его явление, тогда он ответил к добру и исчез. Буквально через месяц она встретила своего будущего мужа, а через 4 месяца они поженились.А вот история мамы.«Лежу я, сплю. В комнату попадают лунные лучи. И тут чувствую оцепенение, не могу ни говорить, не шевелиться. Вижу, как по лучу спускается мужчина. Он мне только сказал, что моего мужа будут звать Олегом и будет он хирургом». Именно так всё и получилось.Второе явление кроме как ангел-хранитель, никто назвать не может. Эта история произошла с моей сестрой, когда ей было 13 лет. 13 числа в пятницу случилось ужасное.Пишу от первого лица.«Я как всегда вышла гулять с собакой во двор (про этого пса я писала в предыдущей истории), была снежная зима. Мы долго бегали, а потом начали играть в снегу и ни с того ни с сего пес на меня напал.Он просто начал рвать меня на кусочки. Ноги и руки были погрызаны и когда я уже мысленно начала со всеми прощаться, произошло чудо.По крышам гаражей и сараев прибежали на крик два мужчины (что удивительно, но в доме крика не было слышно). Один в руках держал палку, а другой большой камень.Палка не помогла бы, но вдруг, второй мужчина, будто бы воспарил над крышей и кинул в собаку огромнейший камень». Потом дедушка пригласил того, который был с палкой, домой отблагодарить.Он подтвердил, что был ещё один молодой человек, но после того, как он кинул камень, внезапно исчез, словно испарился. Все были шокированы, ведь на месте происшествия нашли этот камень, обычный человек не смог бы его поднять, а тем более бросить на приличное расстояние.С сестрой, слава Богу, всё хорошо!Следующие истории случились с ней же, но о них коротко.Когда в дом въехали бабушка, дедушка, мама и тётя с ними ещё въехала и мама дедушки, моя прабабушка.Умерла она в этом доме, а гроб стоял в зале. Когда она умерла, мама была на 8 месяце беременности, она носила под сердцем мою сестру. Как-то сестра подошла к маме и стала описывать прабабушку.Мама удивилась и спросила, где она могла её видеть, фото её у нас не было, а описание было точным. Тогда сестра и сказала, что увидела её в дверном проёме зала. Прабабушка просто стояла и наблюдала.Прожив в этом доме с рождения, мы уже знали, что там водится нечисть, но всё равно побаивались.Не знаю зачем, но сестра поднялась зачем-то на второй этаж, а там было темно, в руках у неё была большая чашка кофе. Ей стало страшно, и она сказала: «Подойдёшь – оболью кипятком!»Но тут, по её словам, было ощущение, что кто-то подбивает её руку и вся чашка горячего кофе вылилась на неё.И последняя история.Часто, на чердаке, слышались шаги, как будто в кирзовых сапогах. Соседка жила одна. Но всё-таки дедушка решил сходить и узнать, может она вызвала ремонтников?Придя к ней, он узнал, что дома никого, кроме неё, нет, а во время разговора шаги продолжались…Многие скажут, что это бред, но я понимаю, что верить в необычное, параллельное можно в основном в том случае, если как-то с этим сталкивался.

Ключевые слова: Домовой мужчина оцепенение ангел-хранитель чудо шокированы Сапоги Сестра Прабабушка Нечисть Дом Камень

Другие, подобные истории: