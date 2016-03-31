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Истории из жизни

Коронка

Шёл 2004 год, период становления нашей державы. Появились сообщения о том, что стали обнаруживать трупы в разных частях города (а он у нас не маленький) и всегда на кладбищах, и всегда на могилах. Проходит кладбищенский сторож с обходом вечерним, всё хорошо, спокойно, даже маргиналов нет, а вот с утренним обходом не всё так гладко. Не было какой-то чёткой закономерности по времени между обнаружением тела (могли найти раз в неделю, могли раз в месяц), единственное, что всегда утром, а когда появлялся, так и не смогли определить, никто этого момента не улавливал. Так вот, труп всегда лежал лицом вниз, прямо на могиле, головой к памятнику или кресту. Тела принадлежали людям разным, мужчины и женщины, в средней возрастной группе, среднего и выше среднего достатка, в основном ухоженные, хорошо одетые, физически здоровые, что интересно, детей и стариков не было. Причина смерти у всех одна — инфаркт миокарда, в крови всегда повышенно количество «экстренных» гормонов в десятки раз. Между собой люди незнакомы, разные районы, места работы, жизни и увлечения, на первый взгляд, как оказалось. Но всё это было установлено позже, много позже. А пока на нашем участке трупа три весело и о других подобных мы и не знали. Вроде смерть не криминальная, «от страха умер», как говорится, но всё же, как-то странно, что так вот, молодые и все одинаковые. Обратили внимание на это в конце года, на общем отчёте, один участок доложился, второй… в общем, насчитали всего 18 тел по всему городу, и вот тут-то всем стало не до смеха. Начальство, как водится, кулаком по столу, вынь да положи на стол основание, объединили все дела под одним началом, я тоже туда вошёл, по делам этим.
Странное обстоятельство, объединяющее всех этих людей, вскрылось позже, благодаря Максимычу (нашему суд.мед.эксперту штатному). Максимыч мужик немолодой, под 60 лет, но крепкий и с сохранившимся пытливым умом. Тела были уже захоронены к тому моменту, когда дела объединили, поэтому пришлось эксгумировать, все их смотрел Максимыч. Излазил их вдоль и поперёк и выяснил, что у всех 18 тел были установлены коронки-маляры. Вот тут-то мы и забегали и выяснили, что все люди зубы лечили в трех клиниках, 6 человек в двух малоизвестных и 12 человек в одной, достаточно дорогой и пользующейся уважением фирме. А ещё как-то обратили внимание, что все могилы, на которых тела находили, были не более года назад захоронены, свежьё то бишь. Проверили клиники, всё чисто, карты ведутся, доктора все с опытом и необходимыми сертификатами, все условия на высоте… опять тупик, но не хотелось как-то отпускать идею со стоматологией, больно уж она правдивая была. И вот тут-то и всплывает Хиромант в нашей истории. Сидели как-то, ломали головы над этим делом после работы за «рюмкой чаю», как Хиромант, услышав полное описание дел, рассказал о таком ведовстве, что в какой-то глубинке испокон веков чёрные ведьмы делали. Так вот, приходила к такой вот ведьме измученная жизнью женщина и жаловалась, на мужа — пьяницу и изувера, мол, пьёт не просыхает, бьёт почём зря её и детей, сил больше нет терпеть. И делает ведьма заговор на смерть, а именно, вокруг зуба маляра, женщина должна обвязать волосок покойника, сплетённый ведьмой под заговор тёмный с 2мя особыми травками в косу (по понятным причинам названия трав не указываю), и на следующую ночь забирает его жизнь покойник, кому волосок принадлежал, идёт пьяница на кладбище, да там на могиле и находят его утром мёртвым. А залезть в рот мужику, спящему пьяным сном, для жены не проблема.
Послушали мы этот рассказ и как-то призадумались, ну бред же, не может такого быть, нет никакой магии и чёрных заговоров, но суть дела не меняется, больно уж складно история выглядит. Пришёл я к Максимычу на следующий день, так мол и так, рассказал парень такую байку, что думаешь? Максимыч, недолго думая, выломал коронку и сломал пополам… вот тут-то мне и стало не по себе, внутри обнаружился маленький клочок непонятно чего. Максимыч под микроскоп - и говорит, косичка это, определённо волос и определённо сухоцветы какие-то, а работа настолько микроскопическая, ювелирная, что сам Левша позавидовал бы.
Ну, естественно, все остальные 17 коронок вскрыли, то же самое обнаружили. Стали копать в клиниках, кто им коронки выполняет, и вышли на молодого парня, зубного техника. Не буду утомлять расследованием, слежкой и отработкой связей, но за 3 месяца выяснили о нём следующее: родом парень из деревенской глубинки за Уралом, воспитывался древней прабабкой, другой родни не было, умерли все. Руки у парня золотые были, а глаза зоркие, делал коронки зубные на редкость красивые и ровные, точно в зубной ряд. А ещё выяснили, что у парня один из однокурсников в морге подрабатывал, санитаром (как позже выяснили, он не у дел был). Так вот и сложилась такая история, прабабка ведьмой была, поведала правнуку все свои секреты ведовские, парень, с другом на работе у последнего, частенько отдыхал (да-да, такой вот вид отдыха, распивать спиртное в морге), там у свежих покойников волосы и срезал, втайне от друга-растяпы, затем их с травками смешивал и в коронки вставлял, хотел проверить, не брешет ли бабка и можно ли такое, да и поможет ли, если не вокруг зуба обвязать, а внутрь спрятать. Жертв специально не выбирал, как Бог пошлёт, называется. Сидел парень на допросах с уверенным лицом, знал, что магию ему в обвинение не привяжешь, рассказывал, не таясь, мол, это совпадение, не больше. Но не уйти, мерзавцу, от правосудия. Максимыч в отчётах написал, что обнаружено сильнодействующее вещество во всех 18-ти коронках, поэтому люди отравились, мол, и умерли, до этого, поехав, как говорится, головой, и уходя на кладбище, мол, наркотик какой-то, у всех одинаковую картину клиническую вызвал. Не знаю уж, что за вещество он приписал, и как вообще, но парня осудили за предумышленное убийство 18 человек. Судебная экспертиза показала, что он вменяем, о дальнейшей судьбе его через десяток лет узнал, умер он на зоне, сердце не выдержало. Говорят, нечистый его забрал, за всё платить приходится.

Автор - Lesko_Vtdma.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:00 by курилка-дурилкаПросмотров: 276Комментарии: 4
+1

Ключевые слова: Расследование трупы кладбище зуб

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Комментарии

#1 написал: devilltotheday
Сегодня, 07:23
+4
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Комментариев: 520
Улицы разбитых фонарей прям. Плюс, хоть и мало вериться.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#2 написал: zashiki-warashi
Сегодня, 08:37
+1
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Комментариев: 342
на нашем участке трупа три весело

Перечитала четыре раза, чтобы понять, отчего трупам может быть весело.

коронки-маляры

Вот это вообще абзац) У меня фантазия богатая и немножечко больная, теперь перед глазами скачут мультяшные зубы с малярными валиками. Нельзя так издеваться над читателем, история должна быть страшной! А я ржу вместо того, чтоб пугаться)

Рассказ, конечно, выдумка, это очевидно не только из-за хэппи энда.
Зарегистрирован: 23.10.2010
 
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 09:33
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интересный сюжет.
но остается все-таки вопрос: какого рожна все они перлись на кладбище? или они по интуиции находили могилы тех, чьи волосы были засунуты им в зубы?
тогда второй вопрос: нафига срезать волосы у разных покойников? наиболее быстро и безопасно (чтобы друг не заметил) срезать у одного. уж 18 волосинок могут незамеченными остаться.

плюс поставила
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:46
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Творческая история. Вообще нереальная.
А на "маляры" я даже внимания не обратила. Мда, автор ещё более безграмотен, чем я. И чем же именно моляры провинились? Попробуй их обвязать спящему человеку, хоть он и мертвецки пьян!
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
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