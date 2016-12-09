Что-то лохматое

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 120 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:24 by

В моей истории нет ничего примечательного… Случай произошел со мной, когда мне было 3 года. Посмеетесь, скажете, ребенок такого запомнить не может… Запомнила. Сейчас мне 45. И все как наяву.Трехкомнатная квартира на пятом этаже. Я и две сестры спим в дальней комнате.Сестры на 9 и 10 лет старше. Моя кровать ближе к двери.Мама уложила спать и ушла, пытаясь заснуть, лежу, повернув лицо к ковру на стене. Надоело.Повернулась к двери в комнату. В коридоре горел свет.А от коридора в комнату пятится что-то лохматое, похожее на медведя. Роста не маленького.От ужаса накрываюсь одеялом с головой.Лежу как мышка.Когда стало нечем дышать, попробовала высунуть руку из под одеяла.Рука легла на что-то мягкое, как на подлокотник. Наверно, я потеряла сознание.Больше ничего не помню. Этот случай запомнился на всю жизнь.Почему-то родные мне поверили сразу. Хоть и ребенок совсем. Но даже и сейчас, живя в другой квартире, в другом городе, я просыпаюсь за пару минут до того как что-то случается.Срывает смеситель, лопается труба канализации и так далее. Благодаря родным узнала, что, возможно, это домовой. Конфетки и сладости всегда на столе. Да и в личной жизни помог.Научилась задабривать и просить помощи.Какое-то время пробовала сдавать свою квартиру.Домовой не принял квартирантов. Домой не пускал.Каждую неделю замки меняли. Вот такая история. Сейчас живу… все в порядке.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Квартира что-то мягкое конфетки и сладости домовой

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