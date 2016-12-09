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Истории из жизни

Камень

Это был апрель. Наверное, самый скучный апрель на моей памяти. Мне было 23 года, и я туповато таращился в монитор, когда глаз зацепился за объявление туристического похода в Адыгее. Эврика! И заявка была оформлена.
До сих пор помню, было 28 апреля. На рассвете организованная группа вышла на туристический маршрут. Описывать поход в подробностях я не стану. Это было увлекательно, красиво, и невыносимо тяжко. Я оказался не готов к таким нагрузкам. Всем рекомендую. :)
Моя история о том, что случилось после.
Поход был однодневным, и вечером мы заселились в гостиницу. После короткого отдыха всех пригласили на ужин, плавно перетекший в посиделки у костра с гитарой. Атмосфера романтики и тому подобное. Но я так сильно вымотался за время похода, что всё и все меня только раздражали. Примерно через полтора часа ко мне подсел рослый парень. Представился Тагиром. Спросил, как я себя чувствую, услышал, что «погано», и замолчал. У меня хорошая зрительная память, и я запомнил (исключительно в лицо) всех, кто был со мной в группе, всех, кроме него. Этот парень был явно местный. Хотя для местного он показался мне крупноват. Тагир просто обязан был привлечь внимание всех девушек в радиусе километра, мне было несколько некомфортно рядом с ним, хотя комплексов у меня не так много. Но девушки завороженно следили за гитарой, а мы сидели совершенно незамеченными.
- Держи, станет лучше. – И он протянул мне глиняную чашку (где только взял?), с какой-то жидкостью.
Я посмотрел на нее скептически. Но парень был весьма спокоен и, даже, далек. Зачем-то я выпил предложенный напиток. В чашке оказалась вода. Обычная, холодная вода, словно из родника. Чашка была возвращена с благодарностью и недоумением. И снова сидим молча, смотрим на костер.
- Куришь? – задал вопрос мой сосед.
- Курю.
- Пойдем?
- Пошли.
Мы отошли подальше от «праведников» и закурили. Я в то время пытался бросить. И, откровенно говоря, шалость не удалась))). Тагир угостил меня сигаретой. Уж не знаю какой и откуда он её достал, но табак был великолепный! Мы молча бродили, курили и думали, каждый о своем. Мне становилось лучше с каждым шагом, каждым вздохом и совершенно не напрягало присутствие постороннего человека. Мы добрели до реки Белой. Берег обрывался метра на три вниз, и звезды тускло освещали коряги и камни на обмелевшем дне.
- Здесь бы камень положил кто – грустно сказал Тагир, - не дело вот так, без камня.
Я взглянул на него. Парень застыл на краю обрыва и смотрел вниз. От реки поднимался туман или на реку спустилось облако.
- Пойдем обратно, поздно уже, – позвал мой спутник, поворачивая обратно.
Через пол часа мы вернулись к костру, у которого я благополучно задремал. Меня разбудил звук заливаемого костра, и все отправились в номера спать.
Утром группу собрали у автобуса для следующей экскурсии (второй день обещал быть легким и расслабляющим). Моего ночного знакомого среди собравшихся не было, зато была абсолютная уверенность в том, что его и не должно было здесь оказаться. Мой взгляд упал на большой камень у развилки неподалёку. На нем лежало много штучных сигарет, а под ним – цветы. «Так вот откуда была злосчастная ночная сигарета» – мелькнуло у меня в голове. Но следом возникла и другая мысль, которую я не постеснялся озвучить нашему гиду.
- Николай, а это что за диво?
- Ты про камень? Две недели назад пропал местный парень, на этой развилке его видели в последний раз. Тело так и не нашли, но, откровенно говоря, назад его уже не ждут. – Гид помолчал, и мне показалось, что он был знаком с вышеупомянутым. А после вздоха продолжил. – Видный был парень. Спасателем работал. У местных народов есть традиция, на могилу кладут камень, а поскольку могилы нет, камень положили здесь. Сигареты - от друзей, цветы – от подруг.
Гид больше ничего не сказал. А я отпросился отойти на 20 минут. Уж не знаю, что меня дернуло, но абсолютная уверенность в правильности действий присутствовала. Найти «ночное место стоянки» оказалось нетрудно. На удивление и подходящий камень нашелся быстро. Сигарет у меня не было. Был «сникерс» и зажигалка (хорошая, Zippo, любимая), их я там и оставил. Не уверен, что сделал всё правильно, но на душе стало спокойнее. А на экскурсии в монастыре я увидел золотого жеребца (скорее всего он золотился от яркого солнца, но было эффектно), под большим зеленеющим дубом. Я решил, что это хороший знак.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:31
Сегодня, 15:31 by СтефанПросмотров: 642Комментарии: 8
+17

Ключевые слова: Адыгея поход Тагир камень

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 15:51
+5
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 655
Жаль призрак пропавшего парня не рассказал что с ним случилось. Хоть намек бы. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 16:46
+4
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Репутация: (339|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 968
Что же Вы, Автор, не намекнули гиду. А вдруг бы его тело нашли бы там, куда Вас призрак завел.
ай-я-яй
вот теперь бедный призрак будет ждать следующего "контактера" и тоже намекать на камень. Они же выражают свои желания не в лоб!
Хорошо, что поставили камень, но вдруг бы нашли тело внизу обрыва, или же по течению. и вся семья смогла бы спокойно ставить свечи за упокой или что по их вере делается?!
в любом случае плюс поставила
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#3 написал: kusi
Сегодня, 17:56
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (2128|0)
Публикаций: 335
Комментариев: 6 591
Такое чувство будто у костра с вами поседела и историю послушала. Видать тонка грань межу тем и этим миром...
+++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:24
+2
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Репутация: (116|0)
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Комментариев: 1 582
Так утонул же явно. Всё ждала, что он скажет гиду про обрыв над рекой. (А там тоже Белая? Интересненько, сколько их)
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#5 написал: ПИК НИК
Сегодня, 19:23
+3
Группа: Посетители
Репутация: (147|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 401
В реале я не слышал о таком тесном и долгом контакте. Сначала дух угощает из кружки , потом даёт сигарету, потом идут на берег реки, долго беседуют, становится скучно и решают ехать в ночной клуб, а по дороге заглянули в ларёк купить пива.... Творчество.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#6 написал: Scary_stories
Сегодня, 19:24
+1
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 416
Вообще я считаю, что правильно гиду ничего, не сказал: если бы обнаружили тело погибшего парня, у полиции могли бы возникнуть вопросы, к "ясновидцу": в историю с призраком, никто бы, не поверил. Очень интересная история. Плюс.
Зарегистрирован: 21.08.2013
 
#7 написал: Сидоджи Обыкновенный
Сегодня, 20:14
+1
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Репутация: (34|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 171
Интересно, плюс.
А на тему "сказал-не сказал", то тут у каждого своя правда: с одной стороны- надо сказать, вдруг тело найдут. А с другой- откуда автор узнал о местонахождении места смерти/падения в реку?
В версию про призрака не поверят, но я считаю, что сказать было нужно
Зарегистрирован: 28.05.2017
#8 написал: Стефан
Сегодня, 20:27
+3
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2
Спасибо за отзывы! Очень приятно узнать ваше мнение. Я ничего не сказал о своей "встрече" поскольку сам в ней не до конца уверен, если честно. Может мне всё это приснилось? Мне иногда снятся очень реалистичные сны. А остальные действия я совершил, скорее, по внутренним ощущениям. Знаете как бывает? Приснилась хрень, а проснувшись хочется позвонить родителям.
Та ночь очень четко мне запомнилась и, в целом, оставила теплые воспоминания и вредную привычку)))
Зарегистрирован: 21.11.2017
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