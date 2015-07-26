Милая бабуля

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 303 Комментарии: 7 +20 Сегодня, 09:03 by

Вампиры бывают разные, и те, что сосут кровь, далеко не самые худшие из них. Как быть с вампирами, которые не оставляют следов на шее, которые могут появляться при свете дня, которые не сгорят, если проткнуть их осиновым колом, но которые реально могут убить? Тысячу раз подумайте, прежде чем останавливаться на улице с незнакомыми людьми. Или не совсем людьми?Эта мистическая история произошла со мной летом 2005 года. В тот день я проснулся утром, позавтракал и решил сходить в книжный магазин. Настроение было прекрасное, я ведь только что закончил девятый класс и собирался поступать в колледж — вступать во взрослую жизнь. С этими мыслями я дошёл до книжного магазина, но я немного поспешил – магазин открывался с десяти часов, а я пришёл к девяти. Целый час мне надо было где-то пробыть, и я решил зайти во дворы. Там присел на скамейку и стал наслаждаться летом.Через некоторое время из подъезда дома, находящегося неподалёку, вышла бабуля лет семидесяти. Одета она была в светлую юбку, кофточку с кружевами и шляпу с широкими полями. Бабулька покормила дворовых кошек, а затем подошла ко мне и села на скамейку. Слово за словом, мы разговорились. Нам было о чем поговорить: я тоже очень люблю животных, но из-за аллергии не могу их содержать, поэтому специализируюсь на амфибиях и крупных аквариумных рыбах. Собственно, в магазин я и отправился за литературой по содержанию огненной саламандры.Бабуля оказалась очень разговорчивой и улыбчивой, предложила мне конфеток, от которых я вежливо отказался (чужого не беру принципиально, хоть тысячу рублей на дорогу положи). Взглянув на часы и увидев, что магазин откроется через пять минут, я попрощался с бабулькой и встал, чтобы уйти. В этот момент этот «божий одуванчик» коснулся своей правой рукой моей левой руки. В тот же миг из меня словно выдернули стержень, ноги стали ватными, голова закружилась, наступила полная апатия и абсолютное отсутствие сил. Я не мог даже шаг ступить. Посмотрев на старушку, я увидел, что её улыбка больше похожа на оскал. Она пристально смотрела на меня, а мне становилось всё хуже.Я догадался, в чем дело: от своей бабушки в детстве я слышал про таких людей, моя бабушка называла их колдуньями, и она была не права, это не колдуны и не ведьмы, это вампиры. Все молитвы просто выбило из головы. А старушенция продолжала на меня смотреть, и её взгляд просто пригвождал к месту, лишал воли к сопротивлению. Я только и выдавил из себя:— Ты?!Больше ни слова не смог сказать – язык отнялся.— Я, внучочек, я. Ты молодец. Ты все правильно понял, — сказала старушка-вампир.Огромным усилием воли я заставил себя сделать шаг, затем ещё один, затем ещё. Так потихоньку я и ушёл из того двора. Просидев около 2 часов на порожках магазина (сил не было подняться на второй этаж), я почувствовал себя лучше. Решив съездить в парк, я сел на троллейбус и поехал. Маршрут проходил через Петровский мост. Едва только троллейбус пересёк реку, я ощутил прилив сил.На этом история не закончилась. В том году я снова повстречал ту бабку в том же районе, она меня не заметила, а я на неё смотрел минут десять. И знаете что… она не то что не постарела, но даже помолодела. Я не мог обознаться – слишком хорошо запомнил её лицо.Вот такая вот история.Автор: Сергей.

Ключевые слова: Вампиры незнакомые люди старушка-вампир

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