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Истории из жизни

Милая бабуля

Вампиры бывают разные, и те, что сосут кровь, далеко не самые худшие из них. Как быть с вампирами, которые не оставляют следов на шее, которые могут появляться при свете дня, которые не сгорят, если проткнуть их осиновым колом, но которые реально могут убить? Тысячу раз подумайте, прежде чем останавливаться на улице с незнакомыми людьми. Или не совсем людьми?

Эта мистическая история произошла со мной летом 2005 года. В тот день я проснулся утром, позавтракал и решил сходить в книжный магазин. Настроение было прекрасное, я ведь только что закончил девятый класс и собирался поступать в колледж — вступать во взрослую жизнь. С этими мыслями я дошёл до книжного магазина, но я немного поспешил – магазин открывался с десяти часов, а я пришёл к девяти. Целый час мне надо было где-то пробыть, и я решил зайти во дворы. Там присел на скамейку и стал наслаждаться летом.

Через некоторое время из подъезда дома, находящегося неподалёку, вышла бабуля лет семидесяти. Одета она была в светлую юбку, кофточку с кружевами и шляпу с широкими полями. Бабулька покормила дворовых кошек, а затем подошла ко мне и села на скамейку. Слово за словом, мы разговорились. Нам было о чем поговорить: я тоже очень люблю животных, но из-за аллергии не могу их содержать, поэтому специализируюсь на амфибиях и крупных аквариумных рыбах. Собственно, в магазин я и отправился за литературой по содержанию огненной саламандры.

Бабуля оказалась очень разговорчивой и улыбчивой, предложила мне конфеток, от которых я вежливо отказался (чужого не беру принципиально, хоть тысячу рублей на дорогу положи). Взглянув на часы и увидев, что магазин откроется через пять минут, я попрощался с бабулькой и встал, чтобы уйти. В этот момент этот «божий одуванчик» коснулся своей правой рукой моей левой руки. В тот же миг из меня словно выдернули стержень, ноги стали ватными, голова закружилась, наступила полная апатия и абсолютное отсутствие сил. Я не мог даже шаг ступить. Посмотрев на старушку, я увидел, что её улыбка больше похожа на оскал. Она пристально смотрела на меня, а мне становилось всё хуже.

Я догадался, в чем дело: от своей бабушки в детстве я слышал про таких людей, моя бабушка называла их колдуньями, и она была не права, это не колдуны и не ведьмы, это вампиры. Все молитвы просто выбило из головы. А старушенция продолжала на меня смотреть, и её взгляд просто пригвождал к месту, лишал воли к сопротивлению. Я только и выдавил из себя:
— Ты?!
Больше ни слова не смог сказать – язык отнялся.
— Я, внучочек, я. Ты молодец. Ты все правильно понял, — сказала старушка-вампир.
Огромным усилием воли я заставил себя сделать шаг, затем ещё один, затем ещё. Так потихоньку я и ушёл из того двора. Просидев около 2 часов на порожках магазина (сил не было подняться на второй этаж), я почувствовал себя лучше. Решив съездить в парк, я сел на троллейбус и поехал. Маршрут проходил через Петровский мост. Едва только троллейбус пересёк реку, я ощутил прилив сил.

На этом история не закончилась. В том году я снова повстречал ту бабку в том же районе, она меня не заметила, а я на неё смотрел минут десять. И знаете что… она не то что не постарела, но даже помолодела. Я не мог обознаться – слишком хорошо запомнил её лицо.

Вот такая вот история.


Автор: Сергей.
Источник.
Сегодня, 09:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 303Комментарии: 7
+20

Ключевые слова: Вампиры незнакомые люди старушка-вампир

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Комментарии

#1 написал: семишна
Сегодня, 09:22
+1
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Публикаций: 4
Комментариев: 90
История в тему! Сегодня такое же произошло со мной . Плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2015
#2 написал: ZelD
Сегодня, 11:18
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 84
Это даже и не суккуб, энергии хапнула-и бежать, вообще ничего взамен, обидно...
Зарегистрирован: 17.02.2017
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 13:02
0
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Репутация: (699|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 655
Сильна бабка!) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#4 написал: Игорёк
Сегодня, 14:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Может быть, это был энергетический вампир? +
Зарегистрирован: 16.10.2017
#5 написал: Веснянка
Сегодня, 15:36
+1
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Репутация: (1213|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 329
Упоминание "семидесятилетней бвбули" улыбнула. У людей этого возраста чуть ли не все молодые. 50 лет? Да это самый сок. Молодой мужчина, всего лишь семьдесят. Интересно, кого тогда старики старыми считают: может, тех, кому 200 лет?

По-моему, это просто была ведьма. Энерговампиры обычно по-другому жизнь отравляют. Но после них тоже жить не хочется и не можется. И тоже зачастую на вид более чем милые.

+
Зарегистрирован: 30.01.2016
 
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 17:19
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Публикаций: 6
Комментариев: 968
а мне с трудом верится что 16 летний мальчик знал много молитв. и как-то странно, посидев на ступеньках магазина он все же туда не пошел, а поехал с какого-то перепуга в парк.
Верю в существование таких людей, как описанная старушенция. но в данную историю - не особо
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#7 написал: Сидоджи Обыкновенный
Сегодня, 20:36
0
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Репутация: (34|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 171
Интересно, но почему нужно было ехать на троллейбусе в парк? Почему так и не пошел в магазин?
А так, плюс
Зарегистрирован: 28.05.2017
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