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Истории из жизни

Мертвый мужчина в ванной

Сколько себя помню, в нашей квартире происходили всякие странные вещи: то мяч из-под кровати на середину комнаты сам по себе выкатится, то банка трехлитровая с соленьями из шкафа вылетит и об пол, то шторы на окнах шевелятся… и так далее.
Живу я в этой квартире всю жизнь и уже перестала удивляться подобным мелочам, но то, что произошло в канун Рождества 2012 года, абсолютно выбило меня из колеи.
Живем мы вдвоем с дочерью, которой в тот момент едва исполнилось полтора года.
Уложив ребенка спать, я еще какое-то время занималась своими делами, и примерно в 11 часов пошла умываться перед сном. Войдя в ванную, я увидела в зеркале (или мне показалось, что я увидела) промелькнувшую тень.
Не обратив на это абсолютно никакого внимания, я пошла спать.
Выключив свет и уютно устроившись в своей любимой постельке, я начала дремать, как вдруг через сомкнутые веки увидела яркую белую вспышку, яркую и очень короткую.
Подскочив, я заметалась по комнате, проверила – дочь крепко спала.
И тут во входную дверь нетерпеливо постучали, даже не постучали, а забарабанили.
Испугавшись еще больше, я вышла в коридор, и увидела облако пара, клубившееся у потолка. Пар шел из-под двери в ванной.
В дверь барабанил сосед снизу – мы затопили все пять этажей.
Я в панике кидаюсь в ванну, дергаю за ручку, но дверь не поддается, так как заперта изнутри.
Сказать, что я испытала ужас – не сказать ничего.
Дверь помог сломать сосед, он же и вызвал скорую и полицию, потому, что я потеряла сознание: в моей ванной лежал совершенно незнакомый, абсолютно голый, мертвый мужчина с перерезанными венами.
Удивительно и непонятно, как он попал в квартиру – следов взлома полиция не нашла, на окнах решетки, входная металлическая дверь закрывается изнутри на засов, который снаружи открыть невозможно.
Странно и то, что дочь, которая обычно спит очень чутко, не проснулась при всем том шуме, который производили полицейские и врачи.
Но самое загадочное то, что с момента, как я вышла из ванной и до момента, как сосед забарабанил в дверь, прошло не более тридцати минут.
По словам соседа Саши, первые признаки потопа он заметил, примерно, за полчаса до полуночи.
Да плюс ко всему все часы, находящиеся в моей квартире, стали отставать на 2 часа сорок восемь минут.
Абсолютно все часы: электронные, наручные, в телефоне, компьютере и микроволновке – это выяснилось, на следующий день в обед.
Было заведено уголовное дело, в котором я была одной из подозреваемых, однако его быстро закрыли.
Личность мужчины так и не установили.
Но с тех пор в моей квартире перестали происходить необъяснимые вещи, по крайней мере, пока…


Автор: Владлена.
Источник.

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:16
Вчера, 19:16 by Сделано_в_СССРПросмотров: 878Комментарии: 9
+16

Ключевые слова: Квартира странные вещи белая вспышка ужас мертвый мужчина необъяснимые вещи

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Комментарии

#1 написал: Алёнкина
Вчера, 19:24
+3
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Комментариев: 2
Нет слов, мистика...жуть
Зарегистрирован: 7.10.2016
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:06
+4
Группа: Посетители
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Публикаций: 51
Комментариев: 1 565
Ну это бред. Полиция так просто оставила в покое ГГ. Подозреваю, что это творчество
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: Estellan
Вчера, 20:09
+3
Группа: Активные Пользователи
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Комментариев: 859
Я уверен даже, что это творчество. С огоньком, но увы.
Допустим что ГГ спит достаточно крепко, чтобы не услышать шума воды и плесков в ванной... да и маленькие дети, насколько я знаю не спят так крепко чтобы ничего не услышать.
А затопить за полчаса пять этажей... ну даже не знаю.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#4 написал: efimenko84
Вчера, 20:43
+3
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 21
Поставила плюсик, нормальная история. Но как-то не верится в правдивость .
Зарегистрирован: 9.10.2016
#5 написал: Sveta-00785
Вчера, 21:34
+2
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Публикаций: 5
Комментариев: 360
И вы продолжили жить дальше в этой квартире? Жесть, вы очень смелый человек, я бы без оглядки.....Плюс
Зарегистрирован: 26.12.2014
 
#6 написал: Nighttime lovers
Вчера, 22:50
+3
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 10
Да уж. Написано хорошо, но тот ли раздел...
Зарегистрирован: 7.11.2017
#7 написал: Космонасть
Вчера, 23:25
+5
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 253
Ребят, у нас в подъезде однажды был потоп - прорвало батарею на пятом этаже, и затопило только четвертый и третий этажи, и это случилось не за полчаса, а тут прям всемирный потоп, мертвый мужик,часы и все на раз. И в оконцовке хеппи-энд.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#8 написал: Баба Клава
Вчера, 23:56
+4
Группа: Авторы
Репутация: (2318|-2)
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Комментариев: 1 797
Очень достойная публикация. Ещё парочку таких прочитаю и можно собираться. Бибика подъедет сама.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#9 написал: Mozzarella
Сегодня, 02:38
+1
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Что за бред ... pila
Зарегистрирован: 18.06.2015
 
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