Мертвый мужчина в ванной

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:16

Сделано_в_СССР Просмотров: 878 Комментарии: 9 +16 Вчера, 19:16 by

Сколько себя помню, в нашей квартире происходили всякие странные вещи: то мяч из-под кровати на середину комнаты сам по себе выкатится, то банка трехлитровая с соленьями из шкафа вылетит и об пол, то шторы на окнах шевелятся… и так далее.Живу я в этой квартире всю жизнь и уже перестала удивляться подобным мелочам, но то, что произошло в канун Рождества 2012 года, абсолютно выбило меня из колеи.Живем мы вдвоем с дочерью, которой в тот момент едва исполнилось полтора года.Уложив ребенка спать, я еще какое-то время занималась своими делами, и примерно в 11 часов пошла умываться перед сном. Войдя в ванную, я увидела в зеркале (или мне показалось, что я увидела) промелькнувшую тень.Не обратив на это абсолютно никакого внимания, я пошла спать.Выключив свет и уютно устроившись в своей любимой постельке, я начала дремать, как вдруг через сомкнутые веки увидела яркую белую вспышку, яркую и очень короткую.Подскочив, я заметалась по комнате, проверила – дочь крепко спала.И тут во входную дверь нетерпеливо постучали, даже не постучали, а забарабанили.Испугавшись еще больше, я вышла в коридор, и увидела облако пара, клубившееся у потолка. Пар шел из-под двери в ванной.В дверь барабанил сосед снизу – мы затопили все пять этажей.Я в панике кидаюсь в ванну, дергаю за ручку, но дверь не поддается, так как заперта изнутри.Сказать, что я испытала ужас – не сказать ничего.Дверь помог сломать сосед, он же и вызвал скорую и полицию, потому, что я потеряла сознание: в моей ванной лежал совершенно незнакомый, абсолютно голый, мертвый мужчина с перерезанными венами.Удивительно и непонятно, как он попал в квартиру – следов взлома полиция не нашла, на окнах решетки, входная металлическая дверь закрывается изнутри на засов, который снаружи открыть невозможно.Странно и то, что дочь, которая обычно спит очень чутко, не проснулась при всем том шуме, который производили полицейские и врачи.Но самое загадочное то, что с момента, как я вышла из ванной и до момента, как сосед забарабанил в дверь, прошло не более тридцати минут.По словам соседа Саши, первые признаки потопа он заметил, примерно, за полчаса до полуночи.Да плюс ко всему все часы, находящиеся в моей квартире, стали отставать на 2 часа сорок восемь минут.Абсолютно все часы: электронные, наручные, в телефоне, компьютере и микроволновке – это выяснилось, на следующий день в обед.Было заведено уголовное дело, в котором я была одной из подозреваемых, однако его быстро закрыли.Личность мужчины так и не установили.Но с тех пор в моей квартире перестали происходить необъяснимые вещи, по крайней мере, пока…Автор: Владлена.

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