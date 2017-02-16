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Истории из жизни

Чудный малыш

Прочитала на сайте о том, как дети выбирают родителей. Расскажу историю, которая, может, прольет свет на очень интересные обстоятельства по теме, как еще неродившиеся дети могут выбирать маму и папу.
Два года назад на одной вечеринке мне представили женщину. Я психолог, и ей нужна была консультация.
Она была подавлена, так как её 8-летний сын вдруг заболел диабетом, и ей пришлось пройти через большие испытания.
В поисках лечения родители дошли аж до Тибета. Но результатов не было.
Когда наш разговор зашел о самом мальчике, она мне рассказала весьма интересную историю.
И то, что мы обе живем в Баку, имеет непосредственное отношение к её рассказу.
Замуж она вышла поздно, в 37 родила вполне здорового мальчика.
Мама этой женщины принесла в больницу невероятной расцветки букет роз.
Однажды, когда малышу было 2,5-3 года, точно не помню, он, сидя рядом на коврике с игрушками, стал рассказывать матери, как он её выбрал.
Передаю точно, как он ей это сказал:
— Когда Бог нас посылал на землю, мы выбирали мам и место, где будем жить.
Я подошел и выбрал карточку с надписью Каспийское море и Тебя.
Вытаращив глаза, она спросила, что означает «выбрал»?
Согласитесь, любой из нас в обморок упал бы, услышав такое.
Как ребенок в этом возрасте может знать какое море или река есть в стране, где он проживает? А он тем временем спокойно продолжал:
— Ну как же, я же сообщил, когда тебе в больницу посылал букет роз. Ну те, что бабушка приносила.
Это я послал. Тут маме малыша окончательно стало плохо.
Она позвонила своей матери и спросила, говорила ли она внуку, что посылала цветы в больницу?
Бабушка сказала, что с какой стати ей рассказывать, что она делала в день его рождения.
И вообще она ему ничего не говорила. Не знаю, по какому закону природы или Высших сил все это произошло, но этот случай имел место в моей практике.
Женщина мне показала на телефоне фото графического рисунка, который нарисовал мальчик.
Он нарисовал деда, которого никогда не видел…
Так как он был знаменитым композитором у нас в стране, в этом детском рисунке его узнала и я. Что интересно, дед тоже болел диабетом.
Так как эта болезнь напрямую связана с поджелудочной железой, малыш на уровне желудка нарисовал большое светящееся солнце.
То есть указывающее на его собственную проблему в районе солнечного сплетения.
И еще мама малыша признавалась, что до откровений её сына она, проходя мимо цветочных ларьков, всегда искала розы именно с той расцветкой, что ей приносили в больницу.
Но роз такой расцветки она больше не встречала. Мама обещала прийти ко мне, но она не приходила, а я по приглашению на работу уехала из города и больше с ней не виделась.
Но признаюсь, этот мальчик, хоть я его не видела, навсегда остался в моей памяти. Очень хотелось встретиться с Чудом, кто выбирал себе Маму да еще и местность, где будет жить.



Автор: klaris.
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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 18:19
Вчера, 18:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 887Комментарии: 11
+29

Ключевые слова: Реинкарнация выбор мальчик розы рисунок

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Комментарии

#1 написал: Маруся0311
Вчера, 18:47
+5
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 119
Бывают такие случаи. Дети до определенного возраста примерно лет до 5-6 помнят даже свою прошлую жизнь,просто они не всегда нам это рассказывают, т.к. у многих детей память об этом "проходит" к тому моменту,когда они начинают хорошо разговаривать и могут объяснять.даже передачу как-то смотрела. бывают исключения,что в пять-шесть лет они еще что-то помнят, вот,например шестилетний мальчик помнит,что он был летчиков в ВОВ,даже рассказал что и как у самолета внутри расположено и какие детали, откуда ребенок может это знать в шесть лет,да еще в таких подробностях, даже про вылет боевой говорил,где в литературе не указано нигде. просто нам не нужно или не следует знать много,поэтому такие случаи очень редкие.
Зарегистрирован: 16.02.2017
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:51
+3
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Репутация: (113|0)
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Комментариев: 1 565
Ну почему, почему я ничего не помню, и не помнила… обыдно как-то
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: Мак Сим
Вчера, 18:57
+7
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 59
Эх! Почему же моя душа, воплощаясь в этом мире, не могла выбрать папу-депутата или олигарха?
Зарегистрирован: 16.10.2016
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:07
+1
Группа: Журналисты
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Публикаций: 262
Комментариев: 1 314
Цитата: Мак Сим
Эх! Почему же моя душа, воплощаясь в этом мире, не могла выбрать папу-депутата или олигарха?

хорошая мечта! blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#5 написал: Tigger power
Вчера, 19:11
+2
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 649
Цитата: Мак Сим
Эх! Почему же моя душа, воплощаясь в этом мире, не могла выбрать папу-депутата или олигарха?

Потому что на "Небушке" души по другому принципу выбирают родителей) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#6 написал: Мак Сим
Вчера, 19:32
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 59
Цитата: Tigger power
Потому что на "Небушке" души по другому принципу выбирают родителей) +++


Разумеется, определенная хорошая (равно, как и плохая) карма предварительно зарабатывается в земном воплощении. Чтоб в следующей жизни быть посланным на Землю уже с другими задачами. Но - риторический вопрос - каким образом?
Зарегистрирован: 16.10.2016
#7 написал: Tigger power
Вчера, 20:39
+2
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Репутация: (696|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 649
Мак Сим Наверное, душа в момент выбора решает какие ей еще интересно выполнить задачи в этом мире. Вы в этом мире отличаетесь от себя в том. В этом и смысл! Как бы знать все наперед))) Вы здесь не знаете зачем вы здесь, проживете и узнаете - это оптимальное развитие событий...
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#8 написал: efimenko84
Вчера, 20:49
0
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Комментариев: 21
Хорошая история.Читала кажется похожие (прравда давненько).Хотелось бы ещё почитать подобные истории.++++++++
Зарегистрирован: 9.10.2016
#9 написал: Sveta-00785
Вчера, 22:00
0
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Комментариев: 360
Хорошая история, интересно . И если по словам автора он выбрал Каспийское море , то те кто переезжает все время , выбирают вечные переезды!?
Зарегистрирован: 26.12.2014
 
#10 написал: Космонасть
Сегодня, 00:32
+2
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Комментариев: 253
Цитата: Мак Сим
Эх! Почему же моя душа, воплощаясь в этом мире, не могла выбрать папу-депутата или олигарха?

А что, это гарантия счастливой жизни?
и потом, души скорее всего выбирают, какой урок они должны пройти, да мне кажется,у них и выбора особого нет.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#11 написал: Mozzarella
Сегодня, 02:34
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Комментариев: 379
Приятная история innocent
Плюс sun
Зарегистрирован: 18.06.2015
 
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