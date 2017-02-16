Чудный малыш

Чудный малышПрочитала на сайте о том, как дети выбирают родителей. Расскажу историю, которая, может, прольет свет на очень интересные обстоятельства по теме, как еще неродившиеся дети могут выбирать маму и папу.
Два года назад на одной вечеринке мне представили женщину. Я психолог, и ей нужна была консультация.
Она была подавлена, так как её 8-летний сын вдруг заболел диабетом, и ей пришлось пройти через большие испытания.
В поисках лечения родители дошли аж до Тибета. Но результатов не было.
Когда наш разговор зашел о самом мальчике, она мне рассказала весьма интересную историю.
И то, что мы обе живем в Баку, имеет непосредственное отношение к её рассказу.
Замуж она вышла поздно, в 37 родила вполне здорового мальчика.
Мама этой женщины принесла в больницу невероятной расцветки букет роз.
Однажды, когда малышу было 2,5-3 года, точно не помню, он, сидя рядом на коврике с игрушками, стал рассказывать матери, как он её выбрал.
Передаю точно, как он ей это сказал:
— Когда Бог нас посылал на землю, мы выбирали мам и место, где будем жить.
Я подошел и выбрал карточку с надписью Каспийское море и Тебя.
Вытаращив глаза, она спросила, что означает «выбрал»?
Согласитесь, любой из нас в обморок упал бы, услышав такое.
Как ребенок в этом возрасте может знать какое море или река есть в стране, где он проживает? А он тем временем спокойно продолжал:
— Ну как же, я же сообщил, когда тебе в больницу посылал букет роз. Ну те, что бабушка приносила.
Это я послал. Тут маме малыша окончательно стало плохо.
Она позвонила своей матери и спросила, говорила ли она внуку, что посылала цветы в больницу?
Бабушка сказала, что с какой стати ей рассказывать, что она делала в день его рождения.
И вообще она ему ничего не говорила. Не знаю, по какому закону природы или Высших сил все это произошло, но этот случай имел место в моей практике.
Женщина мне показала на телефоне фото графического рисунка, который нарисовал мальчик.
Он нарисовал деда, которого никогда не видел…
Так как он был знаменитым композитором у нас в стране, в этом детском рисунке его узнала и я. Что интересно, дед тоже болел диабетом.
Так как эта болезнь напрямую связана с поджелудочной железой, малыш на уровне желудка нарисовал большое светящееся солнце.
То есть указывающее на его собственную проблему в районе солнечного сплетения.
И еще мама малыша признавалась, что до откровений её сына она, проходя мимо цветочных ларьков, всегда искала розы именно с той расцветкой, что ей приносили в больницу.
Но роз такой расцветки она больше не встречала. Мама обещала прийти ко мне, но она не приходила, а я по приглашению на работу уехала из города и больше с ней не виделась.
Но признаюсь, этот мальчик, хоть я его не видела, навсегда остался в моей памяти. Очень хотелось встретиться с Чудом, кто выбирал себе Маму да еще и местность, где будет жить.
Автор: klaris.
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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 18:19
Вчера, 18:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 887Комментарии: 11
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