Подсказка покойника

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 17:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 781 Комментарии: 8 +21 Вчера, 17:57 by

Семья подарила себе на розовую свадьбу загородный дом в с. Вороново. Это холмистое местечко, окружённое смешанным лесом.Павел Сергеевич со своей женой, Надеждой Семёновной, давно приметили его. Они выросли в таком же селе, и с возрастом их всё больше тянуло к прежней жизни.На воле, подальше от городской суеты. Покончив с перевозкой вещей, они поселились в небольшом краснокирпичном доме, окружённом зелёной сеткой. Жильё было относительно новым, не требующим срочного ремонта.Посоветовавшись, супруги решили отложить его до следующего лета. За год они как раз подкопят денег, и им не придётся лезть в долги.Первый день на новом месте Надежда Семёновна посвятила генеральной уборке. Павел Сергеевич тем временем разбирал гору брёвен, которую утром выгрузил самосвал, и топил баню.Маленькие близнецы часто отвлекали Надежду от дел. Вечер подкрался незаметно. Дом наполнился чистотой и уютом, поленница была сложена. Хорошенько прогревшись в бане, семья собралась поужинать на веранде. К ним присоединились соседи, живущие через дорогу.Такая же супружеская пара. Мужчина представился Борисом Степановичем, а женщина Галиной Петровной. С ними пришла единственная дочь, Виктория, десяти лет. Соседи быстро нашли общий язык.Борис пожаловался, что в селе нет работы. Приходиться ездит на вахту. Месяцами не видеть семью. У Павла Сергеевича, кроме “девятки“, имелся микроавтобус “боксёр“, вмещающий десять человек.Немного, но из Воронова до ближайшего города человеку без автомобиля можно было добраться только по железной дороге на единственном пригородном поезде, который ходит в два раза медленнее автобуса.А до ближайшего города 126 км, до областного центра — 238. Всё это неудобно для жителей села.Павел уже оформил лицензию на перевозку пассажиров и предложил соседу стать его напарником. Борис, недолго думая, согласился.За это выпили по стопочке, закусив солёными огурчиками, которые принесла Галина Петровна. Сама Галина Петровна рассказала новой подружке о прежних жильцах.Это была семья из трёх человек, подобная их семье, только вместо дочери сын Коля — ровесник Вики.«Раньше мы хорошо общались, — вспоминала женщина, — собирались на этой веранде, как мы сейчас. А потом Коля пропал. Соседи нелюдимые стали, неразговорчивые. Здоровались через раз. Понятно, горе такое. Уехали, вон, даже слова не сказали, не попрощались».«А с мальчиком что? Нашли?» — заинтересовалась Надежда. Она прекрасно понимала, что значит потерять сына.«Нет. Да и не найдут, наверно. Четыре года прошло». Женщины тоже немного выпили.Надежде захотелось поделиться тем, как она лишилась своего сына, которому было бы уже пятнадцать. Но решила, что не стоит поминать покойного вслух на ночь глядя.В окно веранды засветила восходящая Луна. Полная. Со всех сторон трещали кузнечики. Приятно пахло скошенной травой. Только теперь соседи, увлечённые беседой, заметили, что ужинают в темноте.А Вике давно надоело сидеть со взрослыми и она полностью переключила внимание на забавных близнецов, которые ползали по полу, облизывая всё, что попадётся им в руки.Надежда включила лампу, организовала горячего чаю, который открыл вечеру “второе дыхание“. Лишь в полночь соседи ушли к себе. Павел мгновенно отключился, едва коснувшись подушки.Надежда угомонила близнецов и тоже легла, подумав о том, что полнолуние всегда приносит ей вещие сны. Ночью к ней явился покойный сын, Василий. Такой, каким она запомнила его при жизни.Он давно не посещал Надежду. И это её насторожило. Мальчик пытался что-то сказать.Но, кроме обрывков «ма», «до» женщина ничего не разобрала. Утром она хотела поделиться с мужем своими переживаниями. Однако передумала. Павел Сергеевич собрался съездить в город по делам.Надежда решила, что не стоит накручивать человека перед дорогой. Она проводила его и погрузилась в домашние хлопоты. Это помогло отвлечься до следующей ночи. Сон повторился.А в третий раз Надежда услышала звук. Вася открывал рот.По губам можно было понять, что он произносит одно и то же предложение. Женщина могла дотянуться до мальчика.Но голос его застревал в горле. Казалось, между ними были сотни метров.Вдруг Надежда услышала чёткое «тук». Через пару секунд - опять «тук». Она обернулась вокруг себя, чтобы найти источник звука. Но сон стал тускнеть, пока совсем не исчез.А звук продолжался: «тук, тук». Кто-то стучал на самом деле. Муж с близнецами мирно спали. Кошка, свернувшись в ногах, навострила уши. Она тоже слышала «тук». Надежда Семёновна пыталась определить, где стучит. А главное, что? Или кто? Она проследила за мордой любимицы. Кошка смотрела на пол возле печки. Наде стало жутковато. Встать и проверить она не решилась. К счастью, стуки прекратились.Кошка опустила голову, но женщине расхотелось спать дальше. Так и пролежала до рассвета, уставившись в потолок. Днём она всё рассказала мужу.Павел сделал вывод, что надо съездить к сыну на кладбище да в церковь сходить. Стук свалил на мышей. Так и поступили. Навестили могилу покойного, который больше не снился.Поставили свечку в храме, помолились, и жизнь потекла своим чередом. Павел, как планировал, стал таксовать на пару с Борисом. Надежда сидела в декрете, занималась хозяйством.Через неделю после переезда женщина вновь услышала тот самый стук. Она перебирала грибы средь бела дня и чувствовала себя прекрасно, поэтому восприняла «тук» не как продолжение тяжёлого сна, а вполне реально.Она без труда определила, что звук идёт из подполья. Подняла крышку и посмеялась над тем, как испугалась прежде. В подполье важно гуляла ворона. Обычная серая ворона. Это она стучала клювом. Любопытная птица.Когда загремела крышка, ворона, шоркая крыльями, убежала в маленькое окно. Подполье всегда открывают на лето.«Надо будет сетку поставить» — подумала Надежда Семёновна и вернулась к грибам.Всему найдётся рациональное объяснение, если поискать. Но этим история не кончается. Полнолуние бывает каждый месяц. И Василий вернулся. На этот раз Надежде удалось расслышать слово «убери».Что надо убрать она, конечно, не поняла. Во вторую ночь мертвец привёл с собой рыжего беспородного щенка, сказал, что это Бим, и ушёл.Вечером после этого сна Павел Сергеевич откуда-то притащил щенка.Копия того, что приводил Вася. Павел представил дворнягу Бимом, заявляя, что отныне пёс будет жить с ними. Последний раз Василий протягивал матери железную пуговицу. И отчётливо говорил «Коля». Надежде Семёновне показалось, что за спиной мальчика кто-то стоит.«Коля живой?» — спросила она. «Доски убери,» — получила в ответ. Дальше Луна пошла на убыль. Мертвец оставил женщину в покое.Надя пригласила к себе Галину Петровну, чтобы подробнее расспросить у неё о прежних жильцах. Пока они строили предположения, куда мог деться ребёнок, Бим забрался в подполье через то самое окно, в которое убежала ворона.Сетку туда так и не поставили. Женщины, услышав шум, поспешили прогнать хулигана. Надежда Семёновна спустилась в подпол.Глядя на творение Бима, в её голове мелькнула очевидная догадка. Пёс разворотил доски, служившие местом для хранения овощей, и выкопал неглубокую яму в земле. На дне этой ямы что-то поблёскивало.Взяв вещь в руки, Надя признала в ней железную пуговицу, которую ей показывал сын. Женщины, вооружившись лопатами, продолжили копать яму.Пёс крутился возле них, виляя хвостом. На глубине чуть больше метра они нашли человеческие останки: кости и фрагменты одежды. Надежда Семёновна сразу вызвала участкового.Дело Коли после этого быстро раскрылось. Родители мальчика, столько времени скрывавшие страшную правду, признались в убийстве сына.Всё произошло случайно. Коля не выполнил какое-то поручение родителей, за что получил наказание.Отец мальчика, сторонник «физических замечаний», крепко пнул сына ногой.После чего Коля ушёл в свою комнату и больше оттуда не вышел. Утром, мать обнаружила труп ребенка.Родители испугались, закопали тело под домом и подали в розыск, объявив всем, что мальчик якобы пошёл гулять и не вернулся. Скорее всего, Коля скончался от внутреннего кровотечения.Автор: Серая Волчица.

Ключевые слова: Загородный дом соседи розыск родители сын сон ворона

Другие, подобные истории: