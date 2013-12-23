Домовой

Стефан Просмотров: 186 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 10:58 by

Мои дедушка и бабушка живут в небольшой деревне, которая стала погибать после развала Советского Союза. Поместье у них довольно большое, с несколькими огородами, дворами и двумя домами. Один домик маленький, в нем жизнь кипит полным ходом, а другой побольше – он исключительно для гостей и многолюдных событий. В большом доме висят разные картины с изображением сказочных историй и старинная мебель. Всё это было невероятно красивым и новым лет этак 40 назад.Всё третье поколение на лето отправляли в «ссылку», где мы и находили незабываемые приключения на свое мягкое. Моя двоюродная сестра - самый младший представитель ссылаемых, она же самый впечатлительный, милый и непосредственный ребенок из всех. И решила она ночевать в маленькой спальне большого дома, на высокой кровати с огромной периной. Мысль, конечно, барская, но как запретить что-либо единственной внучке?!) После первой ночи она выглядела гордой и довольной, после второй – нервной, после третей – сказала, что спать там больше не будет. И в большой дом больше одна не заходила и не оставалась. Доходило до истерик с криками и слезами отчаяния. Объяснять ничего не объясняла, только говорила: «нет» или «боюсь», а чего да почему - ни слова. Мы все ночевали в большом доме, кто где. Сестра - всегда в большой комнате под окнами у иконы. И дверь в спальню всегда закрывала.Спустя лет пять история повторилась, но с другой комнатой. Дверь в нее была наполовину стеклянной, с большими светлыми окнами и большим зеркальным трюмо. Сестра там слушала виниловые пластинки, крутилась перед зеркалом и пела песни. Почти все лето она провела за этим занятием, а в последнюю неделю заистерила, в дом не заходит, одна не остается. И снова молчит.Сейчас ей 26 лет. Спит она, когда приезжает в деревню, под теми же окнами в большой комнате у иконы. Одна в доме старается не оставаться, а дверь в маленькую спальню всегда закрыта.Недавно мы поехали в деревню всей «ссыльной бандой». По хозяйству помочь кто чем. Сестра, естественно, бытом занялась, дело хлопотное и неблагодарное. Но она уже давно каждый год капитальные уборки и стирки устраивает. Я было решил, что все её страхи давно прошли. Сидим мы, значит, во дворе с дедом (в доме-то "ведьма" лютует)), и вдруг слышим дикий крик и грохот. Побежали все в дом. Сестра в маленькой спальне сидела на полу, вся исцарапанная, в слезах, факт неосторожного падения налицо. Через пару часов она отошла, спокойно закончила уборку, молча ужин приготовила. А вечером я, наконец, узнал всё.Когда она маленькой ночевала в спальне, то на вторую ночь услышала шорохи, но решила, что это мыши, мыши настойчивые и неугомонные. А на третью ночь она видела, но это не совсем верно, скорее чувствовала, как под кроватью сидит маленький, лохматый, грязный человечек, недовольно сопящий и что-то бубнящий. Затем ей часто виделось, как из спальни кто-то выходит не только по ночам, но и днем, маленький и, возможно, не один. Вернувшись домой, она рассказала об этом маме, и та, в свою очередь, рассказала, что в детстве она тоже несколько ночей спала в той спальне, пока ей не приснился точно такой же человечек.Со временем она успокоила себя тем, что это детские фантазии, и, возможно, мама делилась с ней этой историей ранее, но она об этом благополучно забыла. Но потом случилось следующее. В зеркальном отражении она увидела грязное, широко улыбающееся лицо, которое наблюдало за ней из-за стекла в межкомнатной двери. Со временем она старалась списать это на свою впечатлительность. В доме очень много картин, они даже на дверях нарисованы. И все последующие «видения» тоже списывались на блики и преломления. Ведь она же взрослый человек!И вот сегодня, во время уборки, когда все лишнее вынесено, шторы сняты, окна вымыты, ставни открыты, она собирала паутину с потолка, забравшись на разобранную кровать в маленькой спальне крайне неудобным образом. Повернувшись к выходу, после очередной собранной охапки паутины, она увидела парня. Высокого, светловолосого, одетого на старинный лад, улыбающегося в 32 белых зуба, чистого, румяного и совершенно незнакомого! И тут же, от неожиданности, оступилась и полетела вниз. А когда подняла голову, никого уже не было, кроме ввалившихся нас. И, конечно же, мы никого постороннего не видели.Всё это могло и впрямь быть ею надуманным. Но она искренне верит в то, что видела. Наша семья скорее относится к скептикам, но отчего-то мы всегда смотрим в зеркало перед выходом из дома, смотрим, кого встретим первым перед дальней дорогой, и на столах всегда стоят вазы с вкусняшками для гостей и «домового».

Ключевые слова: Сестра дом комната зеркало домовой

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