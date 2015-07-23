Hарушая законы физики

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 12:23

Серебряная пуля Просмотров: 332 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 12:23 by

Мне было девять лет. Мы жили на Дальнем востоке, в посёлке, и чтобы навестить родственников в Москве, нам предстояло пуститься в долгий путь. Сначала мы выходили Авачинскую бухту, на пароме, мимо легендарных камчатских камней -Трёх братьев. Существует несколько легенд об их происхождении.Одна из них гласит, что когда-то, давным-давно, жили три брата, три сына, унаследовавшие от отца шамана силу повелевать стихиями природы, и вот, когда на полуостров надвигалась невиданная доселе волна, они сразились с повелителем цунами, спасли полуостров, но цена победы была высока, разгневанные боги обратили их в камни. Конечно, нам, детям, интересно было смотреть на касаток, сoпровождающих паром, и слушать истории о братьях-воинах, застывших между Авачинской бухтой и выходом в Тихий океан.Самое скучное - это полёт, длился он девять часов, а мест рядом с родителями не было. Мне приходилось садиться с братом, которого вечно укачивало.Но этот полёт был особенный. Рядом с нами сидел мужчина. У моего отца было два высших образования, но и он от души позавидовал нашему спутнику. Географ, картограф, историк, эрудит, геолог и думаю это ещё не все достоинства соседа по самолёту. А самое главное, он был превосходным рассказчиком. Всё знал, где мы летим, какие исторические события, в каком веке, происходили на этой территории.Брата даже укачивать перестало, очень любил он истории о военных походах и героических сражениях. Географ рассказывал нам об основании и росте городов, о древних правителях, но разглядеть толком то, над чем мы пролетали, конечно, было невозможно, разве что огни больших городов, и то только вечером.И вот, когда мы пролетали над средней полосой, уже и до Москвы не далеко, начал мужчина рассказывать про древний монастырь. О том, что когда-то там была, необычайной красоты церковь. К слову, взрослые уступили детям места у иллюминаторов. Этот рассказ больше всего, врезался мне в память.Рассказчик повествовал о том, что церковь была абсолютно белая, что её разрушили, и что она была настоящим памятником архитектуры. И тут я вижу церковь в облаках. Даже выше облаков, начинается она на земле, и мы летим мимо стен, а купола ещё выше. Красота необыкнвенная, чувство восторга и ужаса. Пытаюсь показать брату, ведь от вида церкви, что выше неба, и некоторых колоколен, висящих в воздухе, нарушая законы физики, мне и страшно и глаз было не оторвать. Но ни у кого в иллюминаторах ничего не видно.Уже тогда я понимала, что вижу невозможное, не может быть колон выше облаков, на такой высоте, а огромный самолёт не может казаться таким маленьким, и при этом никто ничего не видел.И я никому ничего не рассказала. Наш "экскурсоврд" заметил, что мне грустно, что я перестала общаться. Но рассказать мне ему было нечего. Я знала, что никто не поверит.На деле пролететь мимо города на небе совершенно невозможно. Я прекрасно это понимала, и тем не менее, помню эти строения, как сейчас. Был ли это исчезнувший город, или монастырь, сказать не могу. Как и почему всё это видела только я - тоже. Обидно, когда не с кем поделиться, обсудить, разделить удивление. Родители бы не поверили, но больше боялась, что им за меня будет стыдно. Нас в строгости растили, хотя сильно любили.Но видеть то, чего нет и быть не может, конечно же перебор.

Ключевые слова: истории монастырь облака летим авторская история

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