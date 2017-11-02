Когда зацветут ромашки

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 287 Комментарии: 3 +8 Сегодня, 09:09 by

Стас был моим любимым братом, наши мамы - родные сестры. Но его мама вышла замуж за богатого человека. С мужем они словно два сапога пара. Оба спесивые, высокомерные.Мать Стаса родила его одного и больше не стремилась. Поэтому он очень тянулся ко мне. Тетя не особо поощряла его общение с бедными родственниками.А я удивлялась, как у таких людей мог родиться такой хороший человек, как Стас. Но, к сожалению, воспитание, и среда сделали свое дело. И Стас не был безгрешен.Уже в 15 лет ему подарили крутой "Хаммер". И подросток стал разъезжать на бешеной скорости по дорогам нашего городка. Отец его даже гордился тем, что его сыну дозволено то, чего запрещено обычным людям.Что им, представителям особой касты, можно и нужно демонстративно пользоваться своей безнаказанностью, ведь они это заслужили. Так что гонки Стаса он не пресекал, а даже молчаливо одобрял, считая это прерогативой богатых семей. А Стас был и рад, подсев на скоростную езду, как на наркотик.На его выпускном вечере разыгралась трагедия. Он выпил и сел по привычке за руль, куда он поехал и зачем, так и не вспомнил. Но в итоге Стас сбил троих мальчишек.Старшему было 9, а младшему едва за 5, никто из них не выжил.Тогда ещё кто-то сомневался, что ему удастся уйти от ответственности. Но его все-таки отмазали. Эти трое мальчишек оказались из семьи бесправных гастарбайтеров.Ночью они нашли завалявшиеся в доме 20 рублей. Мальчики загорелись желанием купить сок, дети давно не видели сладкого. И не сдержались, вылезли через окно и тут же побежали в магазин.Старший так и умер, зажав в кулачке 20 рублей.Родители Стаса внушили ему, что он не виноват, и он сам в это почти поверил, или нет, но на эту тему говорить не любил. Виноватой сделали мать мальчишек, ведь её дети гуляли ночью по улице.И тут выяснилось, что они не совсем по закону здесь находятся и их по-быстрому выслали из страны. Стасу сунули какие-то бумажки, где участковый психиатр якобы давно отмечал, что эти дети склоны к суициду и неоднократно пытались покончить жизнь самоубийством из-за невыносимых условий жизни.Мать Стаса вообще не считала его виновным, ни капли. Наоборот, громко возмущалась, что понаехали к нам всякие оборванцы, плодят нищету за наш счет, и своими отпрысками, снующими повсюду, портят жизнь нормальных людей. И пусть ещё спасибо скажут, что легко так отделались, что на них ещё не повесили ремонт хаммера и лечение Стаса. Да и отмазываться им, без вины виноватым, тоже пришлось за свой счет, какие-то грязные оборванцы испортили жизнь приличной семьи.После этого происшествия брат изменился, в его глазах поселилась грусть, он стал замкнутым и неразговорчивым. Мы все старались его отвлечь, но тщетно, прежним он так и не стал.На рождество Стас приехал к нам, ко мне прибежали мои подружки и мы решили погадать. Брат тоже захотел подурачиться с нами. Начали гаданием на свечке.У меня вылилась цифра 23, у одной моей подруги соска, а у другой собака. А у Стаса колючая решетка...Ох, как это было некстати.Он вспыхнул, покраснел и вышел покурить.А я подумала, ну зачем такая злая ирония, ведь всем и так ясно, и его уже отмазали. В тот год, на вступительных экзаменах мне попал билет 23, который я успешна защитила. Подруга моя забеременела и вышла замуж, другую покусала собака. Предсказания сбылось у всех нас, а вот Стас погиб через месяц после святок. В ночном клубе попробовал какую-то наркотическую дрянь, умер, не приходя в себя.Похоронили его в частном кладбище.Отец поставил памятник во весь рост и высокую ограду, почти в два метра.Когда я её увидела, то вспомнила рождественское гадание, уж очень это массивная ограда напоминала решетку.И как оказалось, не зря. На его могилке тут же высадили уже цветущие декоративные цветы. Но уже через месяц от них не осталось и следа.Откуда не возьмись, выросли целые заросли плетущей колючки. Три раза мы выпалывали её и пытались сажать другие растения, но все тщетно.Проходил месяц, и наши старания покрывались снова злой колючкой. На третий год его мать заказала гранитную надгробную плиту, которая наглухо легла до самой оградки. Но на следующий год нас ждало разочарования.Колючки стали расти за оградой, и обвили её всю, превратив могилу в какое-то мрачное зрелище. Мы в кровь в тот год оборвали ладони, но выпололи колючки. Я рыдала вместе теткой. В тот день я впервые мысленно обратилась к нему, я так по нему соскучилась.И Стас мне приснился. Сидящим на своей надгробной плите и горько плачущим. И причитая, сказал мне:- Не надо сестрёнка, рвать свои ладони, не надо. Я это заслужил, это мое наказание - находиться за колючей проволокой. Не рвите колючку, она все равно будет расти. Просто помогайте бедным людям во имя моего прощения, придет время, меня простят, и тогда за оградой зацветут ромашки.Через два месяца колючка снова проросла.Его обессиленная мать до сих пор нанимает людей, которые полют её. Но она все равно растет.А я записалась в группу волонтеров, которые помогают многодетным семьям, в том числе и гастарбайтерам. Никто не знает, по каким критериям судит высший суд, и сколько ещё уготовано страдать моему брату. Но каждый год я хожу на его могилу и жду, когда зацветут ромашки.Автор: kato622.

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