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Истории из жизни

Подземный старец

Несколько лет назад со своими друзьями мы отправились в горы, которые расположены поблизости от моего города. Могу сказать, что эти места были более, чем нам знакомы. Мы буквально наизусть знали всевозможные маршруты. Также знали о преданиях, легендах и тайнах, связанных с этой местностью. А их было предостаточно. А с одним из персонажей этих преданий мы самолично столкнулись и даже стали непосредственными свидетелями некого мистического случая. Но все по порядку, чтобы не нарушать хронологию этих странных событий.

Итак, это было летом. Жара, зной. Мы уже давно находились в горах и поэтому поняли, что реально устали. На склоне мы сделали кратковременный привал, чтобы отдохнуть хоть немножко. Перед нами – великолепные пейзажи: внизу – река, скалы. За нашими спинами – лес. Путешественников, кроме нашей группы, вообще нет. Ни души. Когда началось уже смеркаться, мы быстро собрались, чтобы добраться до знакомого нам грота, поставить палатки и переночевать с целью наутро продолжить свой маршрут. Согласитесь, плутать по ночам по лесу и в горах – малоприятное занятие. Поэтому мы решили идти по берегу. Но как только мы начали спускаться по склону, увидели седовласого незнакомца в черных одеяниях. В его правой руке было что-то подобие посоха. Сам он казался очень малорослым. Буквально карлик. Он шел в ту сторону, куда мы собирались идти. На несколько мгновений старик остановился и окинул нас взглядом, после чего продолжил свое движение.

— Отшельник, что ли? – спросил один из наших друзей. А другой сказал:
— Не иначе монах.

Правда, всем нам было известно, что в этой местности нет никаких монастырей, храмов, монашеских скитов и прочего. А уж про отшельников вообще никто никогда не слышал. Собственно, это как раз несколько напрягло нас, но мы продолжили идти. А «старца» уже не было видно. Мы спустились к гроту и поставили палатки. Разожгли костер, перекусили и пошли спать.

Ночью я проснулся от непонятного страха. Проснулся и мой однокашник Анатолий. Он испытывал такие же чувства. Мы вышли из палатки и не успели перекурить, как услышали, что в зарослях ходит кто-то. Мы слышали треск сухих веток.

— Дикие звери? – спросил я еще у приятеля.
— Что-то не похоже, — сказал он и, присмотревшись, увидел знакомый силуэт. Несомненно, это был тот самый «отшельник» с посохом.

Не знаю, почему, но мы решили догнать его и узнать, кто он такой. Любопытство было страшное. Мало того, я решил зафиксировать этого старика посредством фотоаппарата. Я побежал в палатку за аппаратурой, а Анатолий тем временем пошел за незнакомцем, который быстро уходил от нас.

Когда я вернулся, приятеля уже не было, также и маленького седого человечка. Вот тут я реально испугался и снова помчался в наш лагерь, чтобы разбудить всю нашу компанию, сообщив о ЧП. Мы долго плутали по лесу, звали Анатолия, но он буквально исчез.

Через несколько часов после тщетных поисков мы вызвали милицию и МЧС. И начались поиски, которые были на тот момент абсолютно тщетными. А через три дня, когда мы уже теряли надежду, Анатолий сам появился. Причем, он появился на том же месте, где он исчез. Он был здоров и рассказывал, что случилось с ним.

По его словам, он побежал за незнакомцем, но тот исчез в щель одной из скал. Анатолий решил догнать его и попал в темный подземный зал грота. Когда он был там, его сознание, как он сказал, отключилось и чувство страха исчезло. Да, он куда-то шел вперед. Своеобразная погоня, по его мнению, длилась не более десяти минут. После чего появился тот самый «старец». Анатолий сказал, что незнакомец представился «хозяином леса». И порекомендовал ему не продолжать свое движение за ним. Он еще сообщил:
— Рано тебе сюда, - и исчез.

Анатолий не помнит, как оказался на поверхности. Но самое интересное: его путешествие, на поверку, длилось почти трое суток, а он считал, что это заняло несколько минут.

По всей видимости, и я, и приятель видели тени «подземных старцев», которые неожиданно появляются буквально из-под земли. По преданиям, на этой территории существует загадочная каста отшельников. Говорят, они обладают удивительными способностями и знаниями и живут здесь уже несколько тысяч лет. Они – хранители покоя в этой местности. Кроме того, эти «старцы» в состоянии исчезать в одном месте и сразу же появляться в другом.

Как бы то ни было, после этих событий мы не один раз были в горах. Но странных отшельников больше пока что не видели…

Автор: ulyss.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:42
Сегодня, 15:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 211Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Друзья горы грот карлик старец хозяин леса

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 16:48
+1
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Комментариев: 339
Тени, не могут трещать сухими ветками! Возникает вопрос, а зачем этот товарищ, ночью, когда все спят, около палаток шарился и спать туристам не давал? Чего-то стыбрил и ещё кричит, мол ах, оставьте меня, не ходите за мной! Так ничего и не узнали. Надо было или окружать его кольцом или спать дальше. А теперь что!? Скрылся дядечка!
Историю прочитал с удовольствием, вспомнились книги "Сокровища Валькирии". Горы скрывают множество тайн. +
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
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