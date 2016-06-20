Оплеуха на счастье

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:02

Сделано_в_СССР Просмотров: 230 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 10:02 by

Это случилось на самом деле. Я тому реальный свидетель. В одном старинном русском городке я отрабатывала по распределению после универа.Прошел только год, а надо было проработать целых три. Жили мы втроем на служебной квартире пятиэтажки хрущевки, на самом верху .Надо сказать, что жилье, которое нам на время дала школа, мне не понравилось сразу.С первых же дней стало все ломаться. То лампочки перегорят, то колонка перестанет воду греть, в общем, полная разруха.А тут еще никак от мух не могли избавиться, целый рой жил между рамами. И травили, и выкуривали, но через какое-то время они вновь появлялись.Очень хотелось уехать оттуда, но по закону надо было отработать.Однажды, придя с работы, я прилегла отдохнуть. Кроме меня, в квартире жили еще две девушки-математички, но их не было. Как помню, дверь я хорошенько закрыла на ключ, мало ли хулиганья кругом…Сплю, и снится мне, будто тихо-тихо так открывается дверь, и в комнату кто-то входит.Подошел к моей кровати. Остановился. Открываю глаза. Стоит передо мной какой-то весь укороченный рыжий мужичок. Посмотрел и медленно стал садиться ко мне поближе прямо на одеяло.Я замерла, а пошевелиться не могу. И тут со всего размаху отвешивает мне непрошенный гость пощечину. Да так больно!Я проснулась, вскочила. Щека горит.И слышу только топот удаляющихся шагов, еще секунда – хлопок – дверь захлопнули. Я бегом к ней. От сильного удара она раскрылась и теперь была полностью нараспашку.Кинулась в прихожую, стала закрывать на задвижку. Прислушалась к тому, что происходит в подъезде и на лестнице.Тишина. Никого. Я просидела на кухне вплоть до появления моих соседок. Рассказала им все.А одна из них мне и говорит:— Чего ты удивляешься? Это домовой заходил. Выживает тебя из дому. Мне бабушка про такие вещи рассказывала.И знаете, случилось так, что мне удалось взять в министерстве открепление.А дело это непростое. Как только началось лето, я собрала свои вещички и навсегда покинула этот негостеприимный и странный городок.А рыжий мужичок больше никогда не появлялся в моих снах.

Ключевые слова: Старинный русский городок непрошенный гость рыжий мужичок

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