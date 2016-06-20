Оплеуха на счастье

Оплеуха на счастьеЭто случилось на самом деле. Я тому реальный свидетель. В одном старинном русском городке я отрабатывала по распределению после универа.
Прошел только год, а надо было проработать целых три. Жили мы втроем на служебной квартире пятиэтажки хрущевки, на самом верху .
Надо сказать, что жилье, которое нам на время дала школа, мне не понравилось сразу.
С первых же дней стало все ломаться. То лампочки перегорят, то колонка перестанет воду греть, в общем, полная разруха.
А тут еще никак от мух не могли избавиться, целый рой жил между рамами. И травили, и выкуривали, но через какое-то время они вновь появлялись.
Очень хотелось уехать оттуда, но по закону надо было отработать.
Однажды, придя с работы, я прилегла отдохнуть. Кроме меня, в квартире жили еще две девушки-математички, но их не было. Как помню, дверь я хорошенько закрыла на ключ, мало ли хулиганья кругом…
Сплю, и снится мне, будто тихо-тихо так открывается дверь, и в комнату кто-то входит.
Подошел к моей кровати. Остановился. Открываю глаза. Стоит передо мной какой-то весь укороченный рыжий мужичок. Посмотрел и медленно стал садиться ко мне поближе прямо на одеяло.
Я замерла, а пошевелиться не могу. И тут со всего размаху отвешивает мне непрошенный гость пощечину. Да так больно!
Я проснулась, вскочила. Щека горит.
И слышу только топот удаляющихся шагов, еще секунда – хлопок – дверь захлопнули. Я бегом к ней. От сильного удара она раскрылась и теперь была полностью нараспашку.
Кинулась в прихожую, стала закрывать на задвижку. Прислушалась к тому, что происходит в подъезде и на лестнице.
Тишина. Никого. Я просидела на кухне вплоть до появления моих соседок. Рассказала им все.
А одна из них мне и говорит:
— Чего ты удивляешься? Это домовой заходил. Выживает тебя из дому. Мне бабушка про такие вещи рассказывала.
И знаете, случилось так, что мне удалось взять в министерстве открепление.
А дело это непростое. Как только началось лето, я собрала свои вещички и навсегда покинула этот негостеприимный и странный городок.
А рыжий мужичок больше никогда не появлялся в моих снах.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:02
Сегодня, 10:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 230Комментарии: 2
Ключевые слова: Старинный русский городок непрошенный гость рыжий мужичок