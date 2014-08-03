Черти

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:38

Seipron Просмотров: 360 Комментарии: 9 +16 Сегодня, 19:38 by

Добрый день!Хотел поделится с вами историей, которая произошла со мной 11 лет назад. Случай произошел летом, когда я был на каникулах в деревне. Мне было 14 лет, на каникулы я уезжал из города в деревню, где жил мой отец со своими родителями. Мне нравилась и сейчас нравится природа, просторы полей, зеленые луга журчание ручьев, ясное голубое небо и много звезд в ночном небе, которые невозможно увидеть в городе.Дышалось как-то легче, и ощущалась полная свобода, так как отец не очень следил за мной, можно сказать вообще не интересовался моими делами и местонахождением. Должен сказать, что деревня находится в глуши, до ближайшего крупного поселения 15-20 км. Вокруг были редкие и густые леса. Бояться было некого, все друг друга знали, на три ближайшие деревни населения 40 человек не набралось бы. Поэтому и гуляли мы допоздна, приходили домой часа в 2 ночи, а то и в 4. Как полагается, в деревнях есть свои страшные истории, старики пугают детей лешими, водяными, чертями, колдуньями, которые постоянно следят за непослушными детьми, и при удачном случае похищают их, чтобы защекотать до смерти.Естественно, наше поколение такими историями было не запугать, поэтому мы ради приличия дослушивали эти сказки, а потом сломя голову бежали куда глаза глядят.Но есть одна деревня, у которой дурная слава, я стал замечать, как взрослые нервничают, находясь там, и стараются долго не задерживаться, даже храбрые выпившие мужики по одному не ходили, возвращаясь домой поздно вечером. В тот момент я не придавал этому особого значения, и мы большой компанией друзей ходили к знакомым, живущим в той деревне.Как-то раз мы засиделись у друзей до 12 ночи, мы стали собираться идти в свою деревню, но нам неожиданно предложили остаться заночевать у них. Все согласились, кроме меня. Хоть отцу было на меня наплевать, но дед отчитал бы меня по полной программе, если б я не вернулся домой. Да и рано утром мы с ним ездили на луга косить траву для скотины. Я спросил еще раз, пойдет ли кто домой, все только улыбались и махали в ответ головой. Такого предательства я не ожидал и был разозлен. Идти мне предстояло 2,5 километра, небо было чистое, луна висела высоко, и в ее свете грунтовая дорога просматривалась хорошо. Я вышел из-за ворот, закрыл их. Оглянулся и прислушался, может все-таки кто-то одумался и выйдет следом за мной. Но я ничего не услышал, кроме громкого смеха моих друзей. В порыве злости я не боялся один идти домой ночью. Пока я шел по деревенской дороге. все было хорошо, лаяли в другом конце собаки, в некоторых окнах горел свет и громко звучал телевизор. Как только я вышел за границу деревни, я ощутил, что резко поднялся ветер, словно я вышел из-под купала. Но злость все еще играла во мне, и я пошел дальше. Справа от меня было ячменное поле, в тот момент высота колосьев была примерно мне по колено. Слева располагался сад, его называли барским садом, правда от сада остались только деревья, которые росли по краям. Говорили, что сюда приезжали люди, так называемые охотники за кладами, искали сокровище барина, по рассказам он был очень богат и закопал в этом саду большой сундук с золотом. Долго охотники ходили с металлодетектором, только ничего не нашли.Так вот, иду я и замечаю краем глаза, что по полю из-за горизонта в моем направлении тянется линия, как будто зверек какой-то там бежит. Ну, думаю, может зайцы. Петляет еще так причудливо. Вдруг появились еще линии, сначала две, потом три, в итоге я насчитал семь штук. И быстро приближаются ко мне. Тут-то внутри меня начал просыпаться страх, причем очень быстро. И я ускорил шаг, а потом и вовсе побежал. Когда бежал, обернулся назад посмотреть, что же там происходит, и увидел, что линии добравшись до края поля, остановились. Как будто кто не хотел выходить на дорогу. И в этот момент, с места где остановились линии, в меня полетел ком земли, он пролетел рядом с моим плечом. Перепугавшись до предела, я побежал еще быстрее, летели комья, падали впереди, рассыпаясь на куски, один правда попал мне в спину, но на тот момент я был в шоке, и не почувствовал сильной боли. Дорога казалось длинной и предательски убегала от меня, я не мог поймать ориентир, чтобы оценить, на сколько я быстро бегу и немного успокоить себя. Так без оглядки я бежал километра полтора. Поле, с которого швыряли в меня камни, располагалось вдоль дороги, и прерывалось оврагом. Как только я пробежал мимо оврага, я услышал ужасный крик, только один крик, не могу его описать, ничего подобного я не слышал. В нем была злоба, отчаяние. Но после крика я услышал смех. Низкий такой, противный смешок, от чего я чуть не обделался в штаны. Как добежал до дома с того места, я не помню. Забежал, запер дверь веранды на три засова, в самой избе на два. Почувствовал себя в безопасности, у меня началась дрожь, мне хотелось смеяться, и я захохотал. Стоя в задней части избы, я хохотал как сумасшедший, странно, что я никого не разбудил своим смехом. Только после этого я начал осознавать, что произошло. Тут-то мне стало не до смеха, сразу в голову полезли вопросы «что если бы?», «а что это вообще было такое?».Достав из холодильника прохладного самодельного кваса, я выпил и не много успокоился. Я в безопасности, все хорошо, все позади. Такими мыслями я успокаивал себя.Как вдруг внезапно в окно кто-то постучался. Должен сказать, что дом у нас крепкий, и двери тоже, веранда была остекленной, и с веранды в дом тоже стояло окно, как раз рядом с этим окном и располагался стол, за которым я сидел. Но стучали в дальнее окно дома, а не веранды. Я подумал, что, может, следом за мной пошли друзья, увидели меня бегущим и решили выяснить, что произошло. Забыв о комьях земли, линиях, крике и смехе, я хотел подойти к окну и посмотреть, кто же там стучит. Передумал, так как страх снова стал окутывать меня. В окно постучали с большей силой, настойчиво и долго. Кроме меня дома было еще четверо человек, и как в фильмах ужасов, никто кроме меня не слышал этих ночных стуков. Постучали так, что я думал стекло не выдержит и разобьется, было примерно 10 – 15 таких стуков, потом все стихло.Я заведённый сидел на стуле, не в состоянии пошевелится. Боже, боже, боже, что же происходит-то такое, а! Уже готовый к истерическому срыву, орать во все горло, я думал только об этом. Просидев в таком состоянии минуты 4 я решил, что нужно успокоится и лечь спать. И вот я уже лежал на диване, дома было прохладно. Тикали старинные часы, висевшие на стене. Сон так и не приходил. Внезапно я услышал, как кто-то бегает по крыше веранды. Крыша была покрыта шифером, поэтому каждый шаг отдавался отчетливо и с сильным грохотом. Ну думаю, что кошки бесятся, так как их у нас было много, и они любили лазить по крыше. Да вот только кошка тихое животное, шаги ее не услышишь, а тут такой топот, как будто ребенок бегает. До меня дошла страшная мысль, а вдруг те, кто бегали по полю, выследили меня! Страх снова стал прибывать, как приливная волна. Блин, что же делать, что же делать! Бег по крыше продолжался минут 5. После все стихло, я обессиленный уснул.Утром меня разбудил дед, со словами: "вставай, полуночник." Я весь обдумывал произошедшее, пытаясь найти рациональное зерно случившегося. Спросив у друзей, ничего ли они не заметили странного, когда возвращались домой, получив отрицательный ответ, начал думать, что может это был сон! А я, дурак, весь день хожу, голову забиваю этим случаем. Но ближе к вечеру, когда отец собирался на рыбалку, залез на лестницу, чтобы взять деревянную удочку с крыши веранды, и обратил внимание на расколотый местами шифер. Тут-то я снова вспомнил про ночную дискотеку на крыше. Ноги стали подкашиваться от мыслей, что это была правда.Позже я узнал у одного старожила, что в той деревне жила женщина, которая дома чертей держала! Она их сахаром кормила и никого в дом не пускала. Мешками она сахар закупала, все удивлялись, куда ты его деваешь. Она и говорила в шутку, что черти у нее под столом живут, им и давала. Да только не шутки это были. Умирала она чуть ли не две недели, в муках, пока мужик один с конька ее дома кол не втащил! А как померла, дом опустел. Все его обходили стороной. Видимо, постояльцы дома периодически выбирались из него, так сказать похулиганить или поохотится. Рассказал ему, что случилось, старик покачал головой, плюнул на землю, достал сигарету, закурил и сказал: "Господи, спаси и сохрани!"

Ключевые слова: Черти История из жизни поле стуки

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