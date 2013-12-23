Тайный шабаш в ночном лесу

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 442 Комментарии: 10 +4 Сегодня, 05:01 by

Эта история про ведьм произошла в 80-х годах. Мы с подругой тогда учились на третьем курсе экономического университета. Это были времена атеизма. Мы не верили ни в Бога, ни в черта и уж тем более в сказки про ведьм.Как часто бывало в те далекие времена, в самом начале учебного года нас, студентов третьего курса, отправили в колхоз на картошку. Разместили в здании бывшего пионерского лагеря.Каждое утро за нами приходил автобус и отвозил на картофельное поле. Вечерами мы собирались у костра, пели песни под гитару, рассказывали анекдоты и страшные истории про ведьм. В общем, веселое тогда было время.Однажды я проснулась в два часа ночи и решила выйти на улицу (там у нас располагался туалет). Только собралась выходить, как проснулась моя подруга Инна. В общем, было решено идти вместе. На улице ярко светила луна — было полнолуние, вокруг тишина, птицы поют…Возвращаясь, остановились вымыть руки в уличном умывальнике, и тут Инна заметила отблеск света в ближнем лесу. Мы присмотрелись: там явно горел костер. Первым делом подумали на сокурсников — наверняка какая-нибудь влюбленная парочка решила уединиться под покровом ночи. Разумеется, нам стало безумно интересно!Мы осторожно двинулись в сторону леса, по пути раздумывая, кто бы это мог быть. Вот мы подошли к поляне и спрятались за ближайшими кустами. Выглянув из укрытия, мы увидели совершенно не то, что ожидали…В центре поляны пылал костер. Вокруг него, держась за руки, стояли совсем обнаженные девушки. Волосы у всех были длинные и распущенные, черные, рыжие или темно-русые, блондинок среди них не было. Голову каждой украшал венок. Это были ведьмы!Недалеко от костра, образуя шалаш, стояли метелки. Каждая метла была перевязана зеленой лентой. У каждой девушки в руках были точно такие же ленточки. Внезапно одна из девушек вышла из круга и уставилась в нашу сторону.— Что такое, Мара? — спросила одна из ведьм.— Мне показалось, что кто-то наблюдает за нами, — ответила та.Мы сидели как мыши, боясь пошевелиться. Мара вернулась в круг, после чего собравшиеся дружно подняли руки вверх и стали ходить вокруг костра, распевая песни на каком-то непонятном языке, похожем на старославянский.Затем они расцепили руки, а ленточки повязали друг другу на запястья. Затем одна из девиц вскинула руку вверх над костром, пламя резко вспыхнуло, будто в него подлили бензина. Остальные повернулись в сторону леса и стали что-то шептать. Деревья закачались, будто подул сильный ветер.Тут нам стало страшно и мы бросились бежать. Вернувшись в лагерь, уснуть уже не смогли — так и сидели до утра, дрожа от страха. Ведьминскиий шабаш не выходил из головы!Утром мы пошли в деревню за покупками. У продавщицы в местном магазине мы как-бы невзначай поинтересовались, нет ли в поселке девушек с необычными именами и много ли здесь молодежи. Она, не раздумывая, ответила:— Молодежь давно по городам разъехалась, а из девушек здесь только фельдшер.Через два дня мы должны были уезжать. На остановке, в ожидании пассажиров, сидел и курил Василий Петрович — водитель автобуса. Оказалось, сам он родом из этого же колхоза.Мы молча стояли и ждали, пока соберутся все наши однокурсники. В этот момент из магазина напротив вышла немолодая, но очень ухоженная и красивая женщина. У нее были длинные черные волосы, собранные в пучок, а на правом запястье повязана зеленая ленточка. Мы с Инной переглянулись. А Василий Петрович раскланялся:— Доброе утро, Мара Владимировна.Женщина окинула его высокомерным взглядом и молча прошла мимо.— Тьфу, ведьма проклятая! — презрительно бросил ей в след мужчина.— Она с вами даже не поздоровалась, — удивились мы.— Да черт с ней, местные бабы говорят, что она ведьма.Расспрашивать водителя мы не стали — студенты уже заняли свои места в автобусе, нужно было выезжать.С тех пор прошло уже более тридцати лет. С Инной мы периодически видимся и часто вспоминаем эту историю: чего мы тогда испугались? Подумаешь, водили голые девчонки хоровод вокруг костра, ну, поднялся небольшой ветерок, разгорелся огонь сильнее.Это все могло произойти по вполне естественным причинам. Да и все это происходило недалеко от деревни. Вряд ли бы настоящие ведьмы собирались на шабаш так близко от людей.Тем не менее эта история про ведьм, невольными свидетелями которой стали мы с подругой, запомнилась нам на всю жизнь. Позже мы узнали, что имя Мара у древних славян означало воплощение смерти, духа смерти — мора.Автор: Ерохина.

Ключевые слова: Поездка на картошку полнолуние ведьмы шабаш огонь Мара

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