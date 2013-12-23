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Истории из жизни

Тайный шабаш в ночном лесу

Эта история про ведьм произошла в 80-х годах. Мы с подругой тогда учились на третьем курсе экономического университета. Это были времена атеизма. Мы не верили ни в Бога, ни в черта и уж тем более в сказки про ведьм.

История про ведьм: случай из жизни студентов

Поездка на картошку

Как часто бывало в те далекие времена, в самом начале учебного года нас, студентов третьего курса, отправили в колхоз на картошку. Разместили в здании бывшего пионерского лагеря.

Каждое утро за нами приходил автобус и отвозил на картофельное поле. Вечерами мы собирались у костра, пели песни под гитару, рассказывали анекдоты и страшные истории про ведьм. В общем, веселое тогда было время.

Однажды я проснулась в два часа ночи и решила выйти на улицу (там у нас располагался туалет). Только собралась выходить, как проснулась моя подруга Инна. В общем, было решено идти вместе. На улице ярко светила луна — было полнолуние, вокруг тишина, птицы поют…

Возвращаясь, остановились вымыть руки в уличном умывальнике, и тут Инна заметила отблеск света в ближнем лесу. Мы присмотрелись: там явно горел костер. Первым делом подумали на сокурсников — наверняка какая-нибудь влюбленная парочка решила уединиться под покровом ночи. Разумеется, нам стало безумно интересно!

Мы осторожно двинулись в сторону леса, по пути раздумывая, кто бы это мог быть. Вот мы подошли к поляне и спрятались за ближайшими кустами. Выглянув из укрытия, мы увидели совершенно не то, что ожидали…

Шабаш ведьм
В центре поляны пылал костер. Вокруг него, держась за руки, стояли совсем обнаженные девушки. Волосы у всех были длинные и распущенные, черные, рыжие или темно-русые, блондинок среди них не было. Голову каждой украшал венок. Это были ведьмы!

Недалеко от костра, образуя шалаш, стояли метелки. Каждая метла была перевязана зеленой лентой. У каждой девушки в руках были точно такие же ленточки. Внезапно одна из девушек вышла из круга и уставилась в нашу сторону.

— Что такое, Мара? — спросила одна из ведьм.

— Мне показалось, что кто-то наблюдает за нами, — ответила та.

Мы сидели как мыши, боясь пошевелиться. Мара вернулась в круг, после чего собравшиеся дружно подняли руки вверх и стали ходить вокруг костра, распевая песни на каком-то непонятном языке, похожем на старославянский.

Затем они расцепили руки, а ленточки повязали друг другу на запястья. Затем одна из девиц вскинула руку вверх над костром, пламя резко вспыхнуло, будто в него подлили бензина. Остальные повернулись в сторону леса и стали что-то шептать. Деревья закачались, будто подул сильный ветер.

Тут нам стало страшно и мы бросились бежать. Вернувшись в лагерь, уснуть уже не смогли — так и сидели до утра, дрожа от страха. Ведьминскиий шабаш не выходил из головы!

Утром мы пошли в деревню за покупками. У продавщицы в местном магазине мы как-бы невзначай поинтересовались, нет ли в поселке девушек с необычными именами и много ли здесь молодежи. Она, не раздумывая, ответила:

— Молодежь давно по городам разъехалась, а из девушек здесь только фельдшер.

Тьфу, ведьма проклятая!

Через два дня мы должны были уезжать. На остановке, в ожидании пассажиров, сидел и курил Василий Петрович — водитель автобуса. Оказалось, сам он родом из этого же колхоза.

Мы молча стояли и ждали, пока соберутся все наши однокурсники. В этот момент из магазина напротив вышла немолодая, но очень ухоженная и красивая женщина. У нее были длинные черные волосы, собранные в пучок, а на правом запястье повязана зеленая ленточка. Мы с Инной переглянулись. А Василий Петрович раскланялся:

— Доброе утро, Мара Владимировна.

Женщина окинула его высокомерным взглядом и молча прошла мимо.

— Тьфу, ведьма проклятая! — презрительно бросил ей в след мужчина.

— Она с вами даже не поздоровалась, — удивились мы.

— Да черт с ней, местные бабы говорят, что она ведьма.

Расспрашивать водителя мы не стали — студенты уже заняли свои места в автобусе, нужно было выезжать.

С тех пор прошло уже более тридцати лет. С Инной мы периодически видимся и часто вспоминаем эту историю: чего мы тогда испугались? Подумаешь, водили голые девчонки хоровод вокруг костра, ну, поднялся небольшой ветерок, разгорелся огонь сильнее.

Это все могло произойти по вполне естественным причинам. Да и все это происходило недалеко от деревни. Вряд ли бы настоящие ведьмы собирались на шабаш так близко от людей.

Тем не менее эта история про ведьм, невольными свидетелями которой стали мы с подругой, запомнилась нам на всю жизнь. Позже мы узнали, что имя Мара у древних славян означало воплощение смерти, духа смерти — мора.

Тайный шабаш в ночном лесу

Автор: Ерохина.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:01 by Сделано_в_СССРПросмотров: 442Комментарии: 10
+4

Ключевые слова: Поездка на картошку полнолуние ведьмы шабаш огонь Мара

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (87|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 468
Вот поймали бы любопытных девчонок…
А ведьма, перед отъездом, просто обязана была показаться
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#2 написал: makunya
Сегодня, 06:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 50
Красиво пишите..вам нужно развивать это умение
Зарегистрирован: 10.02.2012
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (87|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 468
Цитата: makunya
Красиво пишите..вам нужно развивать это умение

Да, Ерохина писать умеет. Жаль, что она вас не услышит. Если вообще существует
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#4 написал: Летяга
Сегодня, 06:48
+3
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (8176|-3)
Публикаций: 241
Комментариев: 6 123
Журналисту я плюсанула, а теперь поясню, почему считаю Ерохину халтурщицей.
Эта история про ведьм произошла в 80-х годах. Мы с подругой тогда учились на третьем курсе экономического университета.

Не было экономических университетов. Экономические ВУЗы в то время назывались институтами. Я сама как раз в восьмидесятые высшее образование получала)
Разместили в здании бывшего пионерского лагеря.

"Бывшим" лагерь станет всё же позже, в девяностые.

На улице ярко светила луна — было полнолуние, вокруг тишина, птицы поют

Тут, как говорится, без комментариев))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#5 написал: Estellan
Сегодня, 06:51
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (453|0)
Публикаций: 89
Комментариев: 760
Цитата: Летяга

На улице ярко светила луна — было полнолуние, вокруг тишина, птицы поют…
Тут, как говорится, без комментариев))

Всякое бывает. У нас вон есть птичка которая в 3 часа ночи каждый божий день зимой чирикать начинает. Я уже не знаю что и думать, то ли у кого-то будильник такой, то ли сигналка какая.)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#6 написал: Летяга
Сегодня, 07:02
+3
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Репутация: (8176|-3)
Публикаций: 241
Комментариев: 6 123
Цитата: Estellan
Всякое бывает.

Летом - не вопрос. Чирикать они даже не прекращают (видимо, придерживаются графика).
Но к тому времени, когда студентов вывозили на картошку, все певчие птицы как правило уже отчаливали на юг.
Может, им сова пела?
А в квартире петь много кто может.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#7 написал: Estellan
Сегодня, 07:07
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (453|0)
Публикаций: 89
Комментариев: 760
Летяга
Под окнами, такое ощущение, и если у кого-то в квартире, то в соседних домах. Страшно представить как это нечто должно орать, чтобы была такая слышимость.

А по поводу автора я с вами соглашусь. Такое ощущение что склепано несколько идей, но не подогнаны друг под друга.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#8 написал: Летяга
Сегодня, 07:19
+3
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Репутация: (8176|-3)
Публикаций: 241
Комментариев: 6 123
Ночью слышимость хорошая. Но. может, и сигналка у какого-нибудь оригинала))
Когда-то давно, лет 20-30 назад, в доме у кого-то жила ворона. Ворона умела говорить, правда, только одно слово, "дурак". Но весьма отчетливо. Такое вот "Доброе утро" всему двору. Однажды к вороне прицепился пьяный. Это никаких комедий не надо. У них такой проникновенный диалог был)) Как он эту ворону материл! Как объяснял, почему пьяный, почему вообще пьёт. Доказывал ей, что он не дурак. Но последнее слово осталось за вороной. Понятно, какое. И, понятно, ворона была права))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#9 написал: Баба Клава
Сегодня, 08:20
+3
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Репутация: (2276|-2)
Публикаций: 37
Комментариев: 1 728
Однажды я проснулась в два часа ночи и решила выйти на улицу (там у нас располагался туалет).

Ну вот опять. Одно и то же в кажной истории. Учишь, учишь народ и все бесполезно.
А, да, я плюсанула.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#10 написал: Шахерезада
Сегодня, 09:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 274
Заинтриговало название, но прочитав историю разочаровалась - столько в ней вымысла. Без оценки.
Зарегистрирован: 24.05.2014
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