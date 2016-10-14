Снежный человек

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:51

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Баба Клава Просмотров: 909 Комментарии: 17 +29 Сегодня, 12:50 by

У нас на работе в курилке чего только не наслушаешься. Однажды от мужиков-охотников я услышала эту историю. Правда это или нет, я судить не берусь, решайте сами. Рассказывать буду от имени парня одного, звать его Сергей.В прошлом году ездили мы с друзьями на охоту в Псковскую область. Возил нас туда один знакомый, у него под это дело избушка в глухомани выстроена, ну, и все там, как обычно, останавливаются. Поохотились мы тогда на славу, настреляли много чего, да и просто отдохнули. Была поздняя осень, самый конец ноября. Жили мы в той избушке что-то около недели, вроде ничего особенного не замечали. Но однажды ночью меня растолкал один из моих приятелей и сообщил, что он уже часа 1,5 лежит и слушает, как вокруг нашей избушки кто-то шарится. Поскольку окна у нас были заколочены и на улице темень, то посмотреть, что там происходит, не представлялось возможным.И стали мы вместе прислушиваться да гадать, что там и как. На человека вроде не похоже... Да и кто в такую даль ночью попрется? Ясен перец, что зверь. А какой? Тут наши мнения стали расходиться. Мне сразу показалось, что это медведь. Но медведи же спать уже должны. Неужели шатун? Ну, тогда нам всем здесь трындец. Надо меры принимать. Мы всех компаньонов то своих поразбудили и стали вместе думать. А зверина-то не унимается. Шастает вокруг избушки, чем-то по ней стучит и валандается по стенам, не знаю, может, когтями своими?Сидели мы так некоторое время и все думали да совещались. На всякий случай все ружья зарядили и ножи приготовили. Потом решили все же выйти и глянуть, кто там бродит. Не буду вдаваться в подробности, как мы планы разрабатывали и выйти из избенки готовились. Это хохма вообще. Но нам в тот момент было совсем не до смеха... Мы кинули жребий, и оказалось, что выходить из избушки и смотреть, кто там, придется мне. Остальные, если что, типа за меня отомстят... У нас был один большой фонарь - остальные остались в машинах. Вот с этим фонарем и ружьем в другой руке я и вылез на улицу...И что вы думаете, я там увидел?.. Кинг-Конг жив, товарищи!Его я увидел не сразу... Еще фонарем по окрестностям избушки поводить пришлось. Это было существо огромного роста, наверное, метра два с половиной, весь рыжий, волосатый. Он огромный! Я от неожиданности чуть в штаны не наделал, но сообразил моментально. Это чудище стояло метрах в 10 от меня и смотрело в мою сторону. Я дал залп сразу из двух стволов и увидел, как убоище это сперва присело, а потом быстро снялось и ломанулось в сторону леса. Мои приятели уже тоже все были на улице и тоже стали стрелять в воздух. Такой салют был! Это что-то... Этого урода у нас тогда видели все! Он существует! Короче, бежал он, похоже, от нас быстро, потому что кусты и деревья трещали очень сильно. Хотя, может, это мне тогда со страху показалось.Ну, а дальше мы все ввалились обратно в избушку и хорошо забаррикадировались. Долго обсуждали случившееся и, понятно, что спать уже никому не хотелось. Это существо еще болталось поблизости, кусты трещали не хило. Мы все боялись, что оно до машин наших доберется и будет мстить. Одному парню у нас даже с сердцем плохо стало, откачивали его.Но к утру все стихло, ушел, видать, чудик этот в свою берлогу или нору, где он там спит... Мы на улицу-то вышли, как рассвело, следов никаких на земле не было, земля замерзшая, но снега не было. Вокруг избушки кусты и деревья все поломаны, а сам домик весь в царапинах. Видать, эта махина к нам вовнутрь хотела.В общем, оставаться мы там больше не стали, собрали манатки и поперлись к машинам. А до них еще дойти надо было... Повеселились мы тогда на славу. С транспортом нашим, к счастью, все хорошо было, и мы домой отправились. Лично я в те места больше ни ногой!

Ключевые слова: Снежный человек страх ужас выстрел авторская история

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