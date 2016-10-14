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Истории из жизни / Криптозоология

Снежный человек

У нас на работе в курилке чего только не наслушаешься. Однажды от мужиков-охотников я услышала эту историю. Правда это или нет, я судить не берусь, решайте сами. Рассказывать буду от имени парня одного, звать его Сергей.

В прошлом году ездили мы с друзьями на охоту в Псковскую область. Возил нас туда один знакомый, у него под это дело избушка в глухомани выстроена, ну, и все там, как обычно, останавливаются. Поохотились мы тогда на славу, настреляли много чего, да и просто отдохнули. Была поздняя осень, самый конец ноября. Жили мы в той избушке что-то около недели, вроде ничего особенного не замечали. Но однажды ночью меня растолкал один из моих приятелей и сообщил, что он уже часа 1,5 лежит и слушает, как вокруг нашей избушки кто-то шарится. Поскольку окна у нас были заколочены и на улице темень, то посмотреть, что там происходит, не представлялось возможным.

И стали мы вместе прислушиваться да гадать, что там и как. На человека вроде не похоже... Да и кто в такую даль ночью попрется? Ясен перец, что зверь. А какой? Тут наши мнения стали расходиться. Мне сразу показалось, что это медведь. Но медведи же спать уже должны. Неужели шатун? Ну, тогда нам всем здесь трындец. Надо меры принимать. Мы всех компаньонов то своих поразбудили и стали вместе думать. А зверина-то не унимается. Шастает вокруг избушки, чем-то по ней стучит и валандается по стенам, не знаю, может, когтями своими?

Сидели мы так некоторое время и все думали да совещались. На всякий случай все ружья зарядили и ножи приготовили. Потом решили все же выйти и глянуть, кто там бродит. Не буду вдаваться в подробности, как мы планы разрабатывали и выйти из избенки готовились. Это хохма вообще. Но нам в тот момент было совсем не до смеха... Мы кинули жребий, и оказалось, что выходить из избушки и смотреть, кто там, придется мне. Остальные, если что, типа за меня отомстят... У нас был один большой фонарь - остальные остались в машинах. Вот с этим фонарем и ружьем в другой руке я и вылез на улицу...

И что вы думаете, я там увидел?.. Кинг-Конг жив, товарищи!

Его я увидел не сразу... Еще фонарем по окрестностям избушки поводить пришлось. Это было существо огромного роста, наверное, метра два с половиной, весь рыжий, волосатый. Он огромный! Я от неожиданности чуть в штаны не наделал, но сообразил моментально. Это чудище стояло метрах в 10 от меня и смотрело в мою сторону. Я дал залп сразу из двух стволов и увидел, как убоище это сперва присело, а потом быстро снялось и ломанулось в сторону леса. Мои приятели уже тоже все были на улице и тоже стали стрелять в воздух. Такой салют был! Это что-то... Этого урода у нас тогда видели все! Он существует! Короче, бежал он, похоже, от нас быстро, потому что кусты и деревья трещали очень сильно. Хотя, может, это мне тогда со страху показалось.

Ну, а дальше мы все ввалились обратно в избушку и хорошо забаррикадировались. Долго обсуждали случившееся и, понятно, что спать уже никому не хотелось. Это существо еще болталось поблизости, кусты трещали не хило. Мы все боялись, что оно до машин наших доберется и будет мстить. Одному парню у нас даже с сердцем плохо стало, откачивали его.

Но к утру все стихло, ушел, видать, чудик этот в свою берлогу или нору, где он там спит... Мы на улицу-то вышли, как рассвело, следов никаких на земле не было, земля замерзшая, но снега не было. Вокруг избушки кусты и деревья все поломаны, а сам домик весь в царапинах. Видать, эта махина к нам вовнутрь хотела.

В общем, оставаться мы там больше не стали, собрали манатки и поперлись к машинам. А до них еще дойти надо было... Повеселились мы тогда на славу. С транспортом нашим, к счастью, все хорошо было, и мы домой отправились. Лично я в те места больше ни ногой!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:51
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 12:50 by Баба КлаваПросмотров: 909Комментарии: 17
+29

Ключевые слова: Снежный человек страх ужас выстрел авторская история

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Комментарии

#1 написал: Snejnay
Сегодня, 13:15
+7
Группа: Посетители
Репутация: (1351|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 419
Откуда только что берётся? Странный этот зверь(или не зверь?) снежный человек. Его как бы нет - но все же он есть. Похоже из другого измерения приходит. Плюс
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#2 написал: Стигандр
Сегодня, 13:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 20
Странное дело, со мною случилось
В домике крепком своём пребывала
Вовсе не долго я там находилась
Солнце померкло, светить перестало,

Если касаюсь до тверди земной,
Чувствую сырость и ткань непонятную,
Голову высуну через проём свой,
Гниль невозможная, липкая, мятная...

Двигаться в доме своём не могу я,
Но он моя неприступная крепость,
Вот и сижу, сжавшись, слабо мозгуя,
Что же случилось, а в сердце свирепость…

Хочется наконец выйти от сюда,
Хочется есть, но что сделать не знаю,
Слизь не съедобное кажется блюдо,
Но ничего, как-нибудь разгадаю

Я эту свою непростую загадку,
Ещё посижу я в доме по куда,
Слизь, а то разъедает мне пятку
И пена во рту моём, как у верблюда.

Вот наконец то и солнце пробилось!
Я чуть не успела почувствовать страху
Скорее к воде, надо чтоб я умылась
А это удав отрыгнул черепаху…
Зарегистрирован: 31.10.2017
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:34
+4
Группа: Журналисты
Репутация: (201|0)
Публикаций: 180
Комментариев: 1 121
Вот баба Клава затейница! Такую историю забабахала! good good good
Эх.....пропала избушка на курьих ножках....досталась снежной махине! 407
Проведать бы не мешало, да пальнуть из двух стволов сразу! +++ cs
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 13:36
+7
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Репутация: (639|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 547
Везет же некоторым! и дичь и снежные люди) у меня муж тоже недавно ездил на охоту в такого же типа домик, так ни кабанов, ни лосей, ни уж тем более снежного чела. Спал в бане по причине (своего же)) храпа, так я пристала - может банника видел? ан нет, только говорит мышь приходила, шарилась и по голове скакала))) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#5 написал: Estellan
Сегодня, 13:52
+4
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Репутация: (451|0)
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Комментариев: 758
Плюс поставил, но как-то странно. На избушке следы есть, кусты поломаны а на земле следов нет. Ну не может быть такого чтобы охотник их не заметил. Оно летало?
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#6 написал: Баба Клава
Сегодня, 14:02
+5
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Репутация: (2271|-2)
Публикаций: 37
Комментариев: 1 720
Цитата: Estellan
Плюс поставил, но как-то странно. На избушке следы есть, кусты поломаны а на земле следов нет. Ну не может быть такого чтобы охотник их не заметил. Оно летало?

Про крылья мне ничего не известно. А чёткие оттиски следов на замёрзшей поверхности вероятно не получились.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:07
+6
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Комментариев: 1 464
А что же оно не догадалось авто повредить? Вот вам, никуда не поедете, со своей громовой палкой!
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#8 написал: Estellan
Сегодня, 14:08
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Комментариев: 758
Баба Клава
Верю, в охоте я все равно не разбираюсь)) Может охотники просто не задавались целью эти следы найти.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#9 написал: conjure one
Сегодня, 14:10
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Комментариев: 1 551
Снежный человек в Псковской области... Далековато он забрался от привычных мест обитания. А вообще, жаль его: гулял, никого вроде не трогал, а тут толпа мужиков с ружьями. Хотя, может, и лучше, что его прогнали, кто знает, что у снежных людей на уме. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#10 написал: Космонасть
Сегодня, 14:11
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Комментариев: 105
Наверное,все-таки,пить меньше надо) bita
Зарегистрирован: 2.11.2017
#11 написал: Red Scorpion
Сегодня, 15:07
+8
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Репутация: (2205|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 247
Баба Клава, , ой моя дорогая, нравятся мне твои истории, зачитываюсь с удовольствием!
А ежли это не снежный человек был, а Чубакка из "Звездных войн" своего товарища по приключениям Хана Соло искал, хотел наверное сказать .
что сам он не местный, отстал от космического кораБля, типа поможите , извините , что такой молодой к вам обращаюсь..
А Серега, не долго думая из двух стволов в него, да братва помогла, да и не деревья трещали , а скорее всего от испуга охотники воздух портили... laughing

И все таки , лови моя хорошая ПЛЮС!
Честь имею,
твой любящий внук- шотландский Скорпион,
да, Баба Клава, поклон и привет передавай подружайке своей))))
Зарегистрирован: 28.11.2012
#12 написал: kusi
Сегодня, 15:30
+5
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Публикаций: 334
Комментариев: 6 561
Порадовала бабуля , очень интересная история! +
Чудище- снежище пойди контакт наладить с людьми хотел, сначала скромно кружил вокруг избушки, а потом в двери скребстись стал.Не поняли его благих намерений люди ...
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#13 написал: Arhip
Сегодня, 16:22
+3
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Комментариев: 271
Может он погреться хотел или спросить дорогу в библиотеку. А они стрелять сразу
Зарегистрирован: 29.08.2017
#14 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 18:06
+6
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Комментариев: 794
Поохотились на славу
Много постреляв зверей
За такую бы забаву
Егерь дал б нам звиздюлей

Ночевали мы в избушке
Что в глуши лесной стоит.
Много нас и с нами пушки
И ни кто из нас не бздит

Как-то ночью, пред рассветом
Разбудил меня мой друг
Говорит, мол, у избушки
Кто-то шарится вокруг

Разбудили остальных мы
Стали мы совет держать
Что-же делать? Кинуть жребий!..
...Мне идти.... Твою же мать!!!

Взял ружьё, топор, берданку,
Две гранаты, мину, нож...
Жалко только что нет танка...
Всё, пора идти... Ну что-ж

Вышел тихо на крылечко
В темноту... Что за херня??!!!
Ёпть!!, Кинг-Конг, или Чубака
Тупо зырит на меня

Жахнул я из всех калибров
Что-б салют покруче был
Убежала хрень та быстро,
Хоть Кинг-Конг --- а не дебил!

В общем, после той охоты
В лес не буду я ходить
Лучше с шашкой динамитной
Рыбу на реке ловить....
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#15 написал: az.ecmb
Сегодня, 18:14
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 100
Бабуль, ты эти фотки покажи своему Сергею:

Это один и тот же человек, просто слева он в концертном гриме. Если опознает, пусть больше его не обижает и привет ему передаёт. Он вообще-то безобидный, песни петь любит. Просто может сушняк его ночью замучил - вот и рыскал в поисках минералки.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#16 написал: Lynx
Сегодня, 18:24
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Вот это да)) рыжий-рыжий Йети)))
За историю плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#17 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:33
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Комментариев: 1 720
Ой, ребятки, уморили бабулю! Ржу как лошадь. Всем спасибо огромное за оценки и комменты. Тебе Палыч отдельный респект, ты талантище. А за ентого рыжего страхолюдина я спрошу, Азенька, можбыть и он ето. Всем плюсы.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
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