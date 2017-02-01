История о настоящей дружбе или Ангел-хранитель

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 76 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 08:41 by

Был в нашей компании один парень, звали его Пашкой. Работал он программистом и мог сутками сидеть за написанием программ. Мог за компьютером есть, курить и даже спать. Хорошо, хоть в туалет нужно было вставать, а то так бы, наверное, и прирос к своему рабочему месту. И он действительно любил свою работу, проводя за ней много времени.Вопреки же бытующему мнению о таких людях, что они, мол, нелюдимые, наш друг был очень общительным и открытым человеком. Если его удавалось куда-нибудь вытащить, он легко становился душой любой компании при том, что практически не пил.С ним было всегда весело — Пашуня знал кучу анекдотов и курьезов. А уж как он демотиваторы в лицах умел показывать! В этом ему не было равных.Вот только девушки у него не было, хоть парнем он был довольно симпатичным, добрым, умным и, опять же, непьющим. Любая, которая появлялась на горизонте его личной жизни, предпочитала поскорее уйти, узнав про его «тесную дружбу» с компьютером. Впрочем, его это не сильно и расстраивало.Вот так время и шло, пока однажды он не решил уехать из нашего Таганрога в другие края. О своем решении он молчал долго и никому ничего не говорил до самой прощальной вечеринки.Нам всем, конечно, было грустно, что наш друг уезжает. Тем не менее, мы искренне пожелали ему удачи.Переехал Павел в Калининград. Живя на новом месте, он перешел в социальную сеть ВКонтакте, но аккаунт в нашей таганрогской группе тоже не удалил и периодически выходил с нами пообщаться. Я просила его добавить меня в друзья ВКонтакте. Однако он отказался, объяснив это тем, что эта социальная сеть ему нужна только для работы.Для меня это было странным и непривычным — ну как вот общаться по работе через соцсеть? Хотя мало ли, может я чего-то не понимаю. Настаивать я не стала.Через некоторое время Пашка написал, что у него появилась девушка и у них все хорошо. Зовут ее Ирой. Только фотографий он не выкладывал — ни совместных, ни своих. Но не верить ему не было никаких причин. Так что мы только порадовались, что наконец-то он нашел свою судьбу, и выпили за их счастье.Прошло еще некоторое время. Жизнь текла своим чередом. У каждого из нас были свои радости и проблемы, работа. Когда собирались вместе, часто вспоминали Пашку. Один раз хотели позвонить, но выяснилось, что никто так и не удосужился записать номер его телефона.И вот однажды ночью меня разбудило сообщение из соц.сети от Паши, пришедшее на мобильный телефон. Я прочла его коротенькое «Как дела?» и уже хотела послать его из-за того, что так поздно решил пообщаться, как вдруг почувствовала неприятный запах.Как оказалось, я забыла выключить газ и посудина на плите уже начинала гореть. Ликвидировав опасность, я поблагодарила его, сказав, что он очень вовремя написал и спас меня от пожара. На что он ответил: «Обращайся!».Был и еще один случай. Наш общий друг Николай возвращался ночью домой и подошел уже к дорожному переходу. И вдруг ему пришло на мобильный сообщение: «Как ты?». Тот отошел от дороги, чтобы ответить.И в эту минуту на огромной скорости вылетает машина, переворачивается, встретившись с бордюром, и врезается в стену. Если бы Николай не отошел, его бы просто убило.Обсудив эти два случая при встрече, мы в шутку написали нашему Спасителю, не заделался ли он экстрасенсом или провидцем. Он ответил нам смеющимися смайликами.В том же году, когда все это случилось, у Степы из нашей компании была командировка в Калининград. Но встретиться с Павлом у него не получилось — тот был все время в офф-лайне, а найти так – не вышло.Подъезжая же на такси в Храброво, Степа увидел на столбе венки и дощечки. С одной из них на него смотрело улыбчивое лицо Пашки, а с другой — девушки по имени Ира.Как ему сказал таксист, несколько лет назад этот парень прилетел в Храброво. Выйдя из аэропорта, парень увидел, что к девушке пристает группа отморозков. Он заступился за нее, но силы были слишком неравными. Так Павел и встретил Ирину, с которой разделил вечность.Вот такая мистика, друзья. Эта невероятная история о настоящей дружбе еще раз доказывает, что еще не все загадки разгаданы, которые происходят в нашем мире.

Ключевые слова: Пашка соцсеть сообщение венки и дощечки мистика

Другие, подобные истории: