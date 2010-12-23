Реальные истории (подборка). Часть 2 [Истории 25-53]

Летяга Просмотров: 94 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 21:55 by

25У нас был случай. На годовщину отца решили не звать никого, а скромно помянуть. Мать не хотела, чтобы поминки превратились в заурядную пьянку.Сидим за столом на кухне. Мать поставила фотографию отца на стол, причём, чтобы поднять её повыше, подложила под неё торчком записную книжку, прислонила к стене. Налили стопку с водкой, кусочек чёрного хлеба. Всё как положено. Разговариваем, вспоминаем.Уже вечер, решили уже всё прибирать. Я и говорю, что надо стопку отнести на тумбочку в отцову комнату, пусть там постоит, пока сама не испарится. Мать у меня очень рациональная, не очень верит во все эти обычаи. Говорит так легкомысленно: «Да зачем убирать, я сама сейчас и выпью».Только она это сказала, записная книжка вдруг ни с того ни с сего поползла краем по столу и опрокинула отцову стопку. Фотография упала, а водка вся вылилась до последней капли. (Надо сказать, что стопка круглая, как бочонок, и опрокинуть её почти невозможно).У вас когда-нибудь шевелились волосы на голове? Тогда я это впервые испытала. Мало того, всё тело было покрыто мурашками от ужаса. Я минут пять не могла ничего выговорить. Муж и мать тоже сидели в шоке. Как будто отец сказал с того света: «Вот на тебе! Выпьешь ты мою водку, как же!»Как после этого не верить в мистику!26Я вчера столкнулась с чем-то странным.Уже за полночь, сидим с моим дорогим, смотрим «Гардемаринов» и слышим, что во дворе кто-то качается на качелях.Третий этаж, окна выходят на площадку и, по случаю жары, открыты настежь. Качели наши скрипят омерзительно, звук этот знаком до слез — моя малая их обожает, а до механизма, чтоб смазать, не добраться.Через пару минут мне стало интересно: кто это у нас в детство впал — думается, детей в это время на улице не бывает.Подхожу к окну — качели пустые, но активно качаются. Зову своего, выходим на балкон, вся площадка отчетливо видна (небо ясное, луна - полная), качели пустые, но продолжают качаться, увеличивая амплитуду. Беру мощный фонарь, направляю луч на качели — еще несколько «вперед-назад», рывок как будто кто-то спрыгнул, и качели начинают останавливаться.Какого-то местного духа спугнула ;)27Вспомнилось. Когда то давно жили в тайге. И вот пришли в гости проходящие охотники. Мужики светскую беседу ведут, я на стол накрываю. Нас трое, их двое, а я накрываю стол на шестерых. Когда заметила, стала вслух удивляться, почему еще одного человека посчитала.И вот после этого охотники рассказали, что на лодке остановились в одном месте,— заинтересовала куча хвороста. Оказалось, что медведь задрал человека и завалил его валежником, из-под хвороста торчала нога в обгрызенном сапоге. Вот поэтому они и выезжали в город, прихватив сапог, — чтобы сообщить куда положено, заказать авиацию для вывоза трупа и собрать бригаду для отстрела медведя-людоеда.Вот вместе с сапогом, наверно, и неупокоенная душа увязалась.28Мы как-то снимали квартиру с мужем и трехлетней дочкой у мужчины. Все было нормально первые полгода. Жили себе спокойно. И как-то в один из зимних холодных вечеров посадила я дочь в ванную, дала ей игрушки детские, а сама по дому что-то делала, периодически за ней приглядывая. И тут она как вскрикнет. Я в ванную, она сидит, плачет, а по спинке кровь бежит. Посмотрела, ранка, как будто кто-то поцарапал. Спрашиваю, что случилось, а она пальцем в дверной проем показывает и говорит: «Эта тетя меня обидела». Естественно, тети никакой не было, мы были одни. Жутко стало, но я как-то об этом быстро забыла.Через два дня стою я в ванной, заходит дочь и спрашивает, указывая пальчиком в ванну: «Мама, кто эта тетя?» Я спрашиваю: «Какая тетя?». «Вот эта» — отвечает и смотрит в ванну. «Вот же она сидит, ты не видишь что ли?». У меня холодный пот, волосы дыбом, я готова была в чем была вылететь из квартиры и бежать! А дочь стоит и смотрит в ванну и как будто осмысленно на кого-то! Я со свечкой по всей квартире кинулась читать молитвы в каждом углу! Успокоилась, легли спать, а рано утром ребенок подходит в угол комнаты и предлагает какой-то тете конфетку!В этот день пришел хозяин квартиры за оплатой, я его спросила, кто здесь жил до этого? И он мне рассказал, что в этой квартире умерли его жена и мать с разницей в 2 года, и для обеих смертным одром была кровать, на которой спит моя дочь! Надо ли говорить, что мы вскоре съехали оттуда?29Моя знакомая живёт в доме дореволюционной постройки. Ещё прадед-купец его строил. Однажды вернулась из магазина, видит в комнате мужичка в тулупе. Он маленький, бородатый, кружится вокруг себя, словно танцует.Знакомая спросила его:— К худу или к добру?На что он пропел:— А ты ребёнка потеряешь, ты ребёнка потеряешь!!!И сразу исчез.Долгое время знакомая тревожилась за своих детей, встречала их со школы, не отпускала далеко от себя. Спустя год старший сын уехал жить в другой город, к своему отцу. Навещает мать крайне редко, так что можно сказать, ребёнка она потеряла.30Я долго не писала об этом, считала, что это моё личное. На днях подумала — я же вас читаю, вы же тоже делитесь.Маме 26 июня 2 года будет, как ее нет. Я вспоминаю, как за неделю до этого мы на пляж ездили (никто не болел и умирать вовсе не собирался). Я увидела золотые ниточки у мамы от головы прямо в небо. У меня глаза квадратные, я попятилась назад, села на покрывало. Глаз не оторвать. Я вижу, что мама смотрит на меня. Я единственное смогла сказать: НИ ФИГААА СЕЕБЕЕЕ! Мама спросила, что, я ей сказала не двигаться, я ещё посмотрю. Мама сказала: «Может, я скоро умру?». Мамочка, как же ты была праваМама первый раз в обморок упала на кресле, я скорую вызвала, не человеческим голосом орала. А мама с блаженным выражением лица повторяла: «Мама, мама, мама...», как будто и впрямь видит. Тогда я стала орать: «Баб, уходи от сюда, оставь её мне, уходииии!!!!» Скорая инсульт не распознала, мама пришла в себя при них. Вечером всё повторилось и уже навсегда.31Было много лет назад. Умерла моя 91— летняя бабушка. После кремации мы привезли урну с прахом домой и поставили ее в кладовку для дальнейшего захоронения в другом городе (это ее просьба была). Сразу отвезти не получилось, и она стояла там несколько дней.И в течение этого времени в доме произошло много чего-то необъяснимого... По ночам мама слышала какие-то стоны, всхлипы, вздохи, которых раньше никогда не было, я все время ощущала чей-то взгляд (укоряющий) днем. У нас все валилось из рук, и атмосфера в доме стала нервно-напряженная. Дошло до того, что мимо кладовки мы боялись пройти и ночью даже в туалет не ходили... Мы все понимали — душа неупокоенная мается и когда отец, наконец, урну увез и захоронил, все изменилось и у нас. Бабуля! Прости нас, наверно мы что-то сделали неправильно!32Мама рассказала три дня назад. У нас поздно ложатся, в том числе и дети-школьники. К полуночи лишь относительно тихо. И сама деревня тихая. Только сверчки сейчас, да редкая собака залает. Птицы ночные уже перестали петь, к осени готовятся. Дальше с маминых слов.— Проснулась от того, что кто-то стучал во вторую дверь коридора (первая у нас деревянная и на засов закрывается, вторая современная металлическая). Стук не был сильным, и стучали будто бы раскрытой ладонью. Подумала, что кто-то из старших детей выскочил без спроса на улицу, а дед после курения закрыл дверь на ключ. Но на часах было почти 2 ночи, в доме тишина — все спали. Спросила «кто там?». Стук на время прекратился. Потом детский голос произнес: «Это я... пустите». Дворовая собака и две комнатные собачки молчали. Еще раз спросила «кто там?». Стук прекратился совсем.У меня очень рациональная мама, видениями не страдает. Рассказывала весьма тревожно. Надо знать наше семейство, особенно маму — ни в кого/что не верит, никого не боится, поэтому обычной реакцией для нее было бы встать с кровати с вопросом «а это что за хрень?» и взять хороший дубец, но вот так. Говорит, что очень естественное и явное событие было. И не спала она.Такие дела.33Сижу вечером с ребенком годовалым, смотрю передачу про всякие перемещения в пространстве. Про себя хихикаю над тем, что люди верят во всякие там полеты предметов и людей.Перевожу взгляд на детскую книгу, лежащую на полу, и, сосредоточившись, приказываю ей перевернуться, совершенно не веря в удачный исход эксперимента. И в этот момент книга встает на корешок, постояв на нем несколько секунд, переворачивается на другую сторону.Сказать, что я испугалась — не сказать ничего, меня трясло от ужаса.34В моей жизни в этом году случилось две беды. Умерла бабушка, папина мама. Прошел месяц и умирает вторая бабушка, мамина мама. А ведь не прошло и сорока дней.У маминой бабушки был кот, кормить его никто не захотел и я забрала его к себе в город из деревни. Кот вел себя тихо и скромно. Ровно до того дня когда бабушка (мамина мама) пришла ко мне во сне и держала меня крепко за обе руки. Я очень сильно испугалась.Где-то дня через 2 просыпаюсь я среди ночи, открываю глаза и понимаю, что прямо надо мной что-то нависло. Оно напоминало белое облако и было очень близко ко мне, если б протянула руку достала бы. Я резко села, сон как рукой сняло, оцепенение какое-то. И будто увидев, что я проснулась, оно отскочило под потолок, немного замерло и медленно передвинулось в дальний угол комнаты. И с минуту где-то двигалось из угла в угол. И когда оно было над углом, где стоял аквариум с морской свинкой, свинка начинала бегать и свистеть.Я еле-еле дотянулась до телефона и посветила им, в свете ничего не было. А когда подсветка телефона выключилась, оно было на том самом месте. И в эту минуту в комнату на шум пришел тот самый бабушкин кот. И тогда это облако исчезло. Что это было, не знаю, и почему испугалось кота — тоже. Но вот теперь сплю ночами со светом и кота у себя в комнате запираю. Вот написала, и стало как-то легче, ведь рассказать никому не могу, скажут ведь, что сумасшедшая.35В начале 80-х умер дедушка, и бабушка решила продать дом и переселиться из Сибири в среднюю полосу России. Здесь у неё жил брат, да и папа с мамой тоже собирались вскоре переезжать сюда. Как только я закончу школу.Позади 9-й класс, начались каникулы. В том городе, из которого уехала бабуля, я проводила почти каждое лето. Вот и в то последнее лето детства решила побывать там несколько дней — благо, было где остановиться. Крёстные мои там остались, да и подружек — хоть отбавляй. Гостила у крёстного — они жили по соседству с нашим бывшим домом и уже успели сблизиться с новыми хозяевами. Повели меня туда на некогда родной дом посмотреть и с соседями познакомить.Пока все что-то на кухне суетились, я заглянула в «свою» комнату, подошла к окну и распахнула занавески. Вид из «моего» окна был на калитку, которая открылась, и в неё вошла... моя бабушка, живущая уже за 3,5 тысячи километров. В неизменном светлом платочке на голове, цветастом платьице, чуть согбенная (она ещё была относительно молодая, когда её скрутил радикулит — так и прожила с ним до 98-ми лет) — быстро засеменила к крыльцу своей суетливой лёгкой походкой.Не помню, что почувствовала, и что пронеслось в тот миг у меня в голове, но я на автопилоте рванула в сени и резко распахнула дверь. На крыльце никого не было. Как и в огороде, и на улице. За мной выскочили переполошённые хозяева и мой крёстный: что случилось? Как могла, сбивчиво и, волнуясь, рассказала им про увиденное. Не знаю — поверили они мне или нет, но почему-то не особо удивились.Предположили только, что я с кем-то перепутала свою бабушку. Пусть так, но тогда КУДА подевалась женщина, которая вошла в калитку? Её я видела ЯВНО. Выйти обратно она бы не успела физически — расстояние от комнаты, из окна которой я её увидела, до крыльца было гораздо меньшим, нежели от калитки — и через частокол я бы всё равно заметила чью-то фигуру. Да и бабушка это была — я 100% уверена! Ну, или её фантом.Так и осталась эта история для меня загадкой — более тридцати лет уже прошло.36У моего знакомого отец самоубился в сарае под собственной квартирой. И стал приходить. В окно стучал ночью, на стекле следы ладони, снег под окном — ровный совершенно... Ну, это-то я со слов его жены знаю.Однажды, чудным летним днем, зашла я к ней в гости. Сидим, общаемся, напротив нас — как раз дверь в маленькую комнату, что над их сарайкой. И вижу я — выходит оттуда мужчина, очень четко его разглядела. Вышел, подошел к жене, наклонился, в щеку её поцеловал. Она в это время замерла — просто разговор на полуслове прервала и словно окаменела. Смотрит вперед стеклянными глазами, не шевелится.А потом мужчина ко мне повернулся и в глаза посмотрел — я сразу все молитвы вспомнила, все приемы защиты... Волосы по всему телу от ужаса дыбом стали...Он отвернулся и опять в комнатку ушел, а жена его как ни в чем не бывало разговор продолжает...Как я из этой квартиры вылетела — сама не помню, и трясло полдня, хоть и жара на улице была. Потом стала парней расспрашивать, как выглядел тот мужчина — оказалось в точности так, как я его описывала, хоть и не видела его ни разу.Больше я туда в гости не ходила.37А у нас много в районе проклятых мест... Жуть, конечно, да верится с трудом... Есть такая у нас дорога — название у неё «дорога смерти»... Все аварии (в неделю аварий 10 точно!) всегда со смертельным исходом! И только бы это...Однажды едем с дядей по этой трассе ночью... уже от этого страшно... пробирает до костей... Туман еще был — жутко до безумия... И тут... идут по обочине мужчина и женщина и беседуют. Я дяде говорю — и как им ночью не страшно? далеко от ближайшей деревни ушли...А дядя в ответ: «а что им... они ж мертвые...»Я: «как — мертвые?»Дядя: "Ты что, не знаешь? Много такого было... вот обернись теперь... (мы их проехали).Оборачиваюсь... а сзади никого... я потом неделю не могла спокойно спать... те двое снились.38Муж моей сестры никогда не верил во всю эту мистику... Умерла у него бабушка, которая любила его больше всех внуков, и до 40 дней она к нему несколько раз приходила. Бабушка была очень толстая, и из-за этого страдала одышкой. И вот, после того, как она умерла, Сашка рассказывает: спим ночью, и вдруг на кресло, которое рядом с кроватью, как будто кто-то садится, и громко дышит, точь в точь как его бабушка... Он говорит, боялся встать и свет включить... А комната темная, хоть глаз выколи... Прижался к жене, спрятался с головой под одеяло и трусил там... Потом догадался, когда ложился спать, зажимал в руке пульт от телевизора, типа бабуля придет, я сразу телик включу, чтобы светло было! Жуть в общем... после 40 дней все кончилось.39Два года назад погиб один мой хороший друг. Получилось так, что разминулись, он уехал до конечной — проспал остановку (нужно было выходить на сл.). В нетрезвом состоянии пошел обратно домой по путям. Сбило его поездом. В два часа ночи у него в квартире раздался звонок, его бабушка пощла открывать, спросила «Кто?» — нет ответа, ещё раз спросила — молчание, открыла дверь — а там никого. Позже следствие установило, что в этот момент его и сбило поездом...40Звонила мне тетя, которую я не видела месяца три. Спрашивает, как дела, почему на похороны дяди не приехала. Я ей коротко объясняю и говорю, что сейчас разговаривать долго не могу, перезвоню на днях. Слышимость была отвратительная, в трубке ужасно шипело, голос тети был как бы издалека. Через неделю звоню ей, а мне племянница отвечает, что они тетю уж как месяц похоронили. Я — в шоке. Рассказываю про звонок... Племянница тактично молчит, я чувствую себя идиоткой(((.41Мне однажды девочка на остановке сказала, что ко мне придет чужая женщина и потребует деньги, а иначе она накликает несчастия... и девочка добавила — возьми веник и стукни им по голове старухе... Я посмеялась... через месяц звонок в дверь — стоит старуха в сером тулупе и говорит:— Дай бабушке монеточку — я тебе любовь подарю сказочную, а не дашь — проклятье обретешь...Я схватила зонтик под рукой и как по голове стукну. Бабушка зыркнула на меня, заворчала и дальше пошла. Там соседке не повезло — у неё квартира сгорела и дача тоже, говорит, что отдала деньги старухе... вот так42А мама подружки рассказала историю:15 лет назад, когда ее сестра была беременна, то они хоронили дедушку, на похороны сестру не взяли, а вот на 9 день она пошла на кладбище, и, проходя мимо одной из могил, прочитала имя: Дарика. И она решила, что если родится дочь, то обязательно назовет дочь таким именем. И все 9 месяцев ей снился сон, что она приходит в детский сад, и на шкафчике своей дочери читает имя Дарика, но фамилия другая. Потом были сны, когда эта Дарика водила ее в лес, где показывала захоронения.Когда родилась девочка, то ее назвали Лилией. В 5 лет Лиля угорела в доме у бабушки. И когда ее мать в очередной раз была на кладбище, она встретила женщину, с которой они вместе дошли до остановки, и та женщина сказала, что приходила к дочери, которая угорела в 5 лет, и девочку зовут Дарика. Получается, что, назвав не родившегося ребенка именем покойника, мать запрограммировала судьбу?43А мне соседка рассказывала — парня в деревне у них заживо похоронили. А он гармонистом был, так с гармошкой в гроб и положили. А он не умер, а летаргическим сном заснул. Сторожа на кладбище ночью слышат — музыка какая-то, и вроде из-под земли. Ближе подходят — из новой могилы. Хорошо, мужики не робкого десятка были — могилу раскопали, а он — жив. Проснулся от недостатка кислорода. Потом его мать два дня к «воскрешению» сына всей деревней готовили, прежде чем домой парень вернулся, а эти два дня он у сторожей в сторожке на кладбище жил.44Бабушка рассказывала... Хоронили ее внезапно умершую соседку. Опустили гроб, закопали. Вдруг слышат крики: «Выпустите, помогите». Бросились откапывать, но батюшка запретил, сказал, значит, Богу так было угодно.45Мне бабушка рассказывала такую историю. Она жила в городе Сурске, Пензенской области, и у них там в центре города было старое кладбище. И вот, очень умные власти решили его снести, и что-то там построить. Кладбище снесли, а на его месте возвели детский садик. Детки туда ходить боялись. Болели, плакали. Дочка бабушкиной знакомой плакала и жаловалась матери: «Мама, я туда не хочу. Там мальчик без ручки на качелях качается». Страшно, в общем. И власти — идиоты. Как можно что-то делать на крестах своих же предков?!46Когда моя подруга получила новую квартиру — совершенно новую, дом только-только сдали, и она заселилась одной из самых первых, то с ней был один любопытный случай.Подруга осталась ночевать одна в этой квартире, ремонт в ванной только-только доделали, и как раз повесили новое зеркало. Подруга на радостях решила помыться в свеженькой ванной. Лежит в теплой воде, и вдруг замечает, что край шторки начинает потихоньку отодвигаться, будто его тянут рукой...Подруга насторожилась, но особого значения не придала, задернула штору обратно, закончила мытье, стала причесываться у зеркала и в запотевшем стекле поймала взглядом отражение мужского лица, молодого, смуглого, с явно выраженными восточными чертами.И в обморок она не хлопнулась, и не завизжала, и не побежала молиться-креститься-поститься да освящать помещение, а громко и строго сказала:— Значит, так — квартира эта моя, я в ней хозяйка, и нечего меня пугать!Призрак гастарбайтера с тех пор больше ее не беспокоил. Почему гастарбайтера — а подруга предположила, что, наверное, во время стройки дома произошел несчастный случай с кем-то из рабочих, и его лицо она видела в зеркале.47Давно было. Мне 16 лет. Умерла бабушка. Сплю или не сплю, не могу понять. Открывается дверь в мою комнату (т.е. я слышу скрип) и тяжёлые шаги (бабушка была довольно грузной и всегда шаркала тапками). Подошла, стоит надо мной и говорит:— Леночка, я хочу тебе сказать...Я хотела перекреститься, но руки не поднимались, начала шептать молитвы через силу (даже язык не слушался). Ушла. Тяжёлыми, грузными шагами.А я разбудила весь дом, потому что ревела.48У меня племянницу, Улю, сбила машина. Насмерть. Через 5 месяцев моя мама моется в бане, и к ней приходит Уля. Говорит: «Бабушка, а ты помнишь, что завтра у меня день рождения?» Мама заплакала и ответила: «Конечно, помню, внученька». Уля: «Бабушка, у меня там-то, на полочке, лежат денежки, я накопила». Через 9 дней мама умирает от инсульта. Мы с братом приезжаем на похороны. После похорон я разбирала книги, думала, что взять на память о маме. Нашла целлофановый мешочек, а в нём 100 рублей десятками. Выхожу с ним к отцу и сестре с вопросом: «Что это?» Тут-то мне сестра и рассказала о встрече в бане... Мама тогда ни ей, ни отцу об этом не рассказала, а рассказала своей подруге. Вскоре с мамой случился инсульт, затем она умерла. И лишь тогда мамина подруга рассказала сестре об этой встрече в бане. Мешочек с деньгами нашла я. Что это было? Я полагаю, мама уже была «одной ногой на том свете», потому Уля и смогла к ней пробиться. Мне она за три года лишь раз приснилась, а сестре, своей матери, — ни разу.49У моей сестры умер муж, давно это было, в 2000 г. Они жили отдельно от нас, но в ночь похорон сестра осталась у нас ночевать. Утром мы увидели стоящее у полки с обувью большое настенное зеркало. Все прекрасно понимали, что никто его не снимал и на пол не ставил и слететь со стены и «встать» у полки само зеркало не могло. Решили, что это Влад приходил и тем самым обозначил, что он приходил к себе домой, но жены там не оказалось, и он пришел к нам.50У меня был дед, папин отец, умер, когда мне было 2 года. Сестру мою, рассказывали, любил больше всех на свете. И вот она вышла замуж, родила сына. А жили они в том доме, где жил и умер дед. Жили плохо, муж ее бил, гулял. И вот он рассказывал, что когда у них все хорошо, никто его не трогает, но когда ругаются... То в сиденье стула кто-то кулаком бьет снизу, когда он сидит, то проснется среди ночи от того, что кто-то ему подзатыльник отвесил. Сестра еще шутила, мол, дед меня в обиду не даст.И вот однажды просыпается муж сестры от толчка в спину. Говорит, смотрю, дверь в зал открыта, а по проходной комнате как бы над полом «идет» мужик. Я Ленку разбудил. (Сестра сразу деда узнала). Стоим, смотрим. Дед тем временем направляется в спальню, где на диване белье постиранное лежало, в том числе и свадебное платье сестры. Берет это белье и собирается уходить.Игорь рассказывал, такая ярость взяла, мало того, что бьет постоянно, так еще и ворует, и он на него матом, мол, куда белье-то потащил. Дед белье бросил, на Ленку обернулся, грустно посмотрел, и растворился в воздухе... Я тогда маленькая была, но помню, как они к нам под утро прибежали, перепуганные. Потом дом освятили, потише стало.51Напишу историю, которую рассказала наша бухгалтер. Она вдова, муж умер 6 лет назад, но когда она рассказывала, ее голос дрожал...Это случилось через несколько дней после похорон. Алла Ивановна была дома вместе со своей сестрой, ей нездоровилось — поднялось давление. Она пошла в спальню, и легла на кровать, предварительно сдвинув половину покрывала. Сестра села рядом мерить ей давление. Тут они обе почувствовали, что как будто кто-то мимо них прошел... Они переглянулись и вдруг на кровати, рядом с Аллой Ивановной образовалась вмятина как будто на кровать кто-то прилег... Они убежали оттуда и больше не заходили в комнату.Комната стояла закрытой до 40 дней. Перед 40-ым днем в квартире была Алла Ивановна, ее дочь и сын. Больше дома никого не было. Все спали в гостиной, потому что были напуганы предыдущим случаем. Вдруг из закрытой комнаты раздались шаги, которые подходили к гостиной... Алла Ивановна думала, что ей слышится, но она повернула голову и увидела, что дочка и сын смотрят на нее с ужасом. Шаги прекратились прямо перед дверью в комнату. Все затаились и молча ждали. Через несколько секунд шаги стали удаляться, потом на кухне хлопнула дверца холодильника, и раздался звук открываемой форточки. Все стихло. После этого, подобных случаев больше не было.52У нас с моим МЧ пришла в голову мысль — снять дом. Было всего по девятнадцать лет, хотелось независимости. А в это время он подрабатывал ночным сторожем на автостоянке.Итак, первый день новом доме. И как раз в эту ночь Андрей уходит на работу. Остаюсь одна, сижу на кровати, не знаю, что поделать. А вокруг никого — в доме одна (здоровенный такой, шесть комнат было и кухня такая... внушительная), во дворе тоже никого нет, по соседству слева дом заброшенный, а справа живут алкоголики, которых очень часто нет дома. Я взяла книгу и прилегла на диван, чтобы почитать. Вдруг ночник выключился. Я, без всяких страхов сразу подумала — выключили свет. Лежу, темно — хоть глаз выколи, всматриваюсь, как дура, в темноту. И вдруг ТАКОЙ страх на меня напал! Верите — ни ногами, ни руками пошевелить не могу, в висках что-то стучит, а самое противное, что мне запомнилось, так это то, что у меня был нос заложен, а от страха я не могла открыть рот даже, чтобы подышать нормально. Слышу, значит, на чердаке топот. Вернее, не топот, а шаги, такое ощущение, будто кто-то в тяжелых сапогах расхаживает себе по чердаку, как у себя дома.Сначала подумала, что воры, специально свет отключили в щитке и пробрались сюда. Но когда на чердаке запел петух, ночью — у меня в прямом смысле слова пробежали мурашки. Страшно было до ужаса. После этого петуха меня страх отпустил. Ну, по крайней мере, шевелиться я уже могла. И тут снова — шаги, но только уже по коридору. Скрипнула туалетная дверь (только эта дверь скрипела во всем доме) и шаги направились в сторону моей комнаты. Через несколько секунд я уже чувствовала присутствие этого нечто прямо рядом со мной. Лежу, ничего поделать не могу, вспомнила одну примету и давай мысленно спрашивать: «К худу или добру?», бесполезно. Только звук дыхания. Вскоре я прямо физически начала ощущать его лицо рядом со своим. И вдруг резко это нечто как начнет бить по подушке возле моей головы, а я уже лежу и умираю от страха. Потом слышу, как шаги удаляются... заснула. Когда проснулась, сразу вспомнила про этот случай. Решила проверить светильник — лампочка наполовину была выкручена...На следующий день я вернулась в родительский дом.53Это 2 года назад было. Меня за неделю до родов положили в больницу, в этот же день умер мой папа (у него остановилось сердце, не выдержало многолетнего, ежедневного принятия алкоголя). Мой врач категорически запретил мужу и маме мне это сообщать (у меня давление очень сильно поднялось и, естественно, волноваться нельзя было). Мои родные решили, что скажут мне о смерти папы после того, как я рожу и выйду из больницы. Весь персонал родильного отделения был в курсе и следил за тем, что бы я ничего не узнала.На следующий день после родов (папе в этот день 9 дней было), я спала в палате одна, время было около 12 ночи. Проснулась от того, что кто-то ходит по палате. Вгляделась в темноту — никого. Потом голос папы услышала:— Дочка, я ведь умер, а ты и не знаешь.Вот так я о смерти отца узнала.

Ключевые слова: Похороны поминки призраки подборка

Другие, подобные истории: