Реальные истории (подборка). Часть 1 [Истории 1-24]

Летяга Просмотров: 260 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 20:33 by

Мне было где-то 5-6 лет, приехала в гости к тетке в город погостить. Мы тогда часто с моей 2-ной сестрой играли в прятки, это она меня развлекала так, сама старше меня лет на 6 была. Или пугала часто, ляжет под кроватью и дожидается, пока я на кровать лягу. И снизу тянет свои руки и хватает меня за руки или ноги. Страшно!!!В тот раз тоже улеглась я на кроватку, рука моя свисает с нее. И вдруг кто-то хватается за мою руку. Ну, ясно дело кто это — сестра. Я еще разговариваю с ней о чем-то, а она молчит.Вдруг открывается межкомнатная дверь и входит моя сестра О_о После этого, хоть и прошло 30 лет, я боюсь свешивать руки и ноги с кровати по ночам. Вот что это было?В детстве я заболела корью и оказалась в больнице. Мне было около трех лет, поэтому лежала уже одна, без мамы.Прекрасно сохранились в памяти некоторые моменты больничной жизни, они как обрывки фильма всплывают перед глазами до сих пор, хотя мне уже 37 лет. Помню, что палата представляла собой узкую комнату-пенал с двумя кроватями, как в купе в поезде. А стены были стеклянные, и можно было смотреть вдаль через все палаты, сколько их там было.Тот случай, о котором я хочу рассказать, произошел днём. Помню, что я сидела в кровати и смотрела по сторонам, скучала. Спинка кровати была с металлическими прутьями, обычная больничная койка. Моё внимание привлекло шевеление края матраса в ногах. Что-то там мелькало, копошилось, как будто карабкалось, но я никак не могла рассмотреть, что же там такое. И вот оно показалось...Сквозь прутья пролезла маленькая старушонка, размером с небольшую куклу, сантиметров 15-20. И сразу побежала ко мне по одеялу. Я сидела, отпрянув назад, и с ужасом на неё таращилась. При этом старушонка звала кого-то по имени: «Алёнушка! где моя Алёнушка?» Я просто одеревенела от ужаса. И когда эта бабка подбежала ко мне вплотную, в панике крепко ухватила ее за голову. Состояние было почти истерическое, я вцепилась в нее изо всех сил! Несколько секунд держала мёртвой хваткой, потом резко отдёрнула руку. Старушонка завыла, завертелась на месте, держась за голову, и бегом убежала туда, откуда вылезла.Сколько раз я потом рассказывала маме про эту бабку, но она всегда убеждала меня, что этого не могло быть на самом деле. Списывала на температурный бред, сон, детский возраст, что всё мне приснилось или привиделось. Но переубедить меня так и не смогла — слишком уж явные ощущения были.Я в детстве со своей младшей сестрой спала в спальне, а мама в зале. Так вот она однажды встала ночью в туалет и видит, что я рядом с дверью туалета у стены стою и маме молча улыбаюсь. Мама удивленно спрашивает: почему, мол, ты не спишь? А комната наша просматривается и дверь в спальню как раз открыта. Мама посмотрела на мою кровать и видит, что я преспокойненько посапываю. Тут она не на шутку испугалась и начала читать все молитвы, какие знала, и все это вскоре исчезло.В детстве я дружила с девочкой Олей. Она жила в частном доме ниже нас на пару улиц. Я ходила к Оле в гости, мы играли во всех комнатах, во дворе, в палисаднике, но я всегда там чувствовала себя очень неуютно. Присутствовало какое-то ощущение опасности, тревоги. Я нечасто была в гостях у Оли, хотя она меня всегда очень звала.Однажды мы играли в комнате. Стоял пасмурный осенний день, игра как-то не клеилась, мы вяло переставляли какие-то фигурки на полу. Вдруг я услышала громкий шум над головой, как будто кто-то топал и шаркал ногами. Над нами был только чердак, поэтому я спросила у Оли, что это за звуки.Она ответила: «А, это тётя Эммочка!» И продолжила играть. Но я не могла успокоиться. Что тётя может делать на чердаке? Да и не видела я у них никакой тёти. Я стала расспрашивать Олю. И та спокойно мне объяснила, что у них на чердаке много лет назад повесилась мамина сестра Эмма, ей тогда было лет 17. Повесилась из-за того, что что-то украла, а милиция нашла её и хотела увезти в тюрьму. Но Эммочка спряталась на чердаке и повесилась, чтобы не даться милиции. Потом на чердаке нашли и то, что она украла. Это были разные вещи, одежда и обувь из чьей-то квартиры. А в краденых сапогах она повесилась.И сейчас иногда она приходит на чердак и что-то там ищет. Наверное, те самые вещи, которые она там спрятала. Оля рассказывала это спокойно, глядя на меня, а я всё слушала шум на чердаке, но не верила. Тогда Оля предложила подняться по лестнице на чердак и посмотреть. И мы, маленькие дурочки, полезли туда. К счастью, дверь чердака оказалась заперта снаружи на висячий замок. А звуки изнутри доносились ещё отчётливее. Потом нас охватил такой страх, что мы с визгом кубарем скатились на землю и помчались за калитку.Я больше не решалась ходить к Оле. А её ко мне не отпускали. Наша дружба скоро сошла на нет.Я была еще подростком, лежала на своей кровати, читала. Смотрю краем глаза, над кроватью в углу что-то черное. Пригляделась, похоже на паука, но во много раз больше. Глазею на это и понимаю, что оно сейчас прыгнет мне на лицо. Вскочила как ошпаренная и Это что-то буквально через секунду плюхается на мою подушку. Ну я, конечно, давай голосить.Прибежала мама, но пока ее звала, Это куда-то делось. Мы с ней всю постель перевернули, даже кровать отодвинули и матрац сняли — ничего не нашли. По сей день теряюсь в догадках, что же Это такое было. На паука не очень похоже, в принципе, ни на какое насекомое тоже, когда на подушке лежало, размером где-то с пол моего лица было, и формы определенной у него не было, так, непонятный комок интенсивного черного цвета.Мой папа умер очень рано, когда мне было 8 лет. Он умер в день Пасхи. Это было в воскресенье, а в субботу вечером он разговаривал с мамой о каких-то семейных делах, что надо купить в дом что-то и т.д. И вдруг, ни с того ни с сего, говорит — а я завтра умру. Мама подумала, что он шутит, а я сказала: «Папа, ты еще слишком молодой. Умирают только старики». Папа улыбнулся и больше ничего не сказал. А на следующий день действительно умер. При этом он ничем не болел, и у него не было никаких предпосылок к таким мыслям. У него оторвался тромб и закрыл клапан сердца. Мы с мамой до сих пор удивляемся, откуда он мог знать?Мне когда было 10 лет, у меня умер дядя. Мы проехали к мой бабушке в деревню. На 39 день со дня смерти произошел случай, от которого мне до сих пор не по себе. Я проснулась часов 5. Никого не было в доме. Со мной спал котенок. И тут я слышу стук в дверь (два удара). Я подходу к двери и спрашиваю кот там. В ответ тишина. А дверь у нас с большими щелями и я могла бы увидеть силуэт человека, но там никого не было. И котенок очень странно повел себя, стал рычать, вопить, набрасываться на дверь. На следующий день, т.е. на сороковой день со дня смерти дяди мой котенок немыслимым образом умер, просто споткнулся на пороге и умер. У меня вопрос, не взял ли на себя котенок мою смерть?Было мне лет 5. Пошла вместе с родителями воду набирать на родник. Приходим обратно домой с канистрами. А жили мы раньше в малосемейках (там такой коридор длинный, много дверей). Наша квартира находилась немного вглубь.Так вот. Выходим из лифта, идем в квартиру. А в другой стороне у окна мужик стоит. Я смотрю на него, оторваться не могу. Что-то в нем странное было. А родители в это время дверь открывали. И вижу, что пошел он в нашу сторону. Чувствую такой ужас и начинаю запихивать родителей быстрей домой. Как только вошли, сразу дверь закрыла. Смотрю в глазок: мужик стоит. У меня уже паника. Стою, держу дверь. Чувствую, что он ее толкать начинает! У меня такой ужас, что я даже сказать ничего не могла. Постоял он у двери еще минуту и побежал (я за ним в глазок так и наблюдала).А потом подхожу к маме, говорю, что мужик чуть за нами не вошел. Она не поверила. И до сих пор не верит. Говорит, я бы заметила. Но не приснилось же мне это!Мы с сестрой были маленькие. С нами жила еще бабушка, дедушка некоторое время назад умер. Мы жили в трехкомнатной квартире. История случилась в спальне, за большой комнатой. У нас там стояло три кровати, две больших, одна маленькая буквой П.Мы с сестрой сидели на большой, напротив входа, бабушка подальше на другой кровати. Родители были тоже дома, на кухне. Вдруг открылась дверь, и вошла женщина, по обличью как Снежная королева. Мы так испугались! (Пишу, у самой мороз продирает) Залезли под одеяло и орем что есть силы, визгом визжим. А женщина прошла к бабушке, села рядом с ней и беседуют.Потом бабушка говорит — вылезайте. Никого уже не было. Кстати, сестра добавляет подробности, хоть и младшая. Я не все помню. Спросили у бабушки, кто это. Отвечает — моя смерть приходила, только никому не говорите.А родители никого и не видели, там никто не проходил. Рассказали, когда уже взрослые были.10Я была мелкая, лет 7 наверное. Гостила у бабушки.У нее в подполе есть маленькая дырка, специально сделана для кошки, чтобы не открывать ей каждый раз дверь кошка через такое же маленькое отверстие пролазила на улице, проходила в подполе и выпрыгивала уже в доме.И вот как-то, уже утро. Все стали, бабушка с мамой кушать готовят, папа и дедушка смотрят телевизор, кот лежит возле печки. Я играла, и мне всегда было интересно, что это за дырка в полу, родители все шутили, что там другой мир. А я подойду и смотрю туда аккуратненько, но там темно и не видно ничего. И вот подошла и в этот раз, приближаюсь к отверстию, и в этот момент оттуда появляется рука и хватает мою руку, я стала кричать.Родители напугались, не поняли, что случилось, рука сразу отпустила и обратно в подпол. Ни кто из моих этого сделать не мог, во-первых потому что все были рядом, а во-вторых, чтобы залезть в подпол надо убрать половичок и поднять за кольцо дверцу. Т.е. по скорости это не могли быть мои близкие. Другого входа туда нет, кроме через дом.Я перестала даже смотреть туда, боялась, что рука снова покажется и даже сейчас, когда приезжаю, иногда с опаской прохожу, а то мало ли.11Все лето я проводила у бабушке в деревне. Много чего наслушалась, а вот увидеть довелось только однажды: стоим мы веселой компанией после закрытия клуба, болтаем, смеемся, дурачимся. Клуб закрывался в 23.30. Тут один парнишка и говорит: «Вы слыхали, Васёна помирать собралась, да никто к ней близко не подходит» (Васена считалась ведьмой, а лет уж ей было под 100). И только он это проговаривает, как под фонарем недалеко проходит голая молодая женщина. Ну для деревни это вообще нонсенс, мальчишки свистеть стали, кто смотреть побежал. Только эта женщина вблизи Васеной оказалась, старой и дряхлой, небрежно одетой, просила руку ей дать да до дому довести. Мы кто куда врассыпную, а она к нам ручищи тянет, поймать пытается. Дня через два умерла, бедолага, крышу прорубали.12Я когда только начинала жить со своим мужем, у меня произошел случай, после которого я даже сходила к психиатру...Жили тогда в доме мужа. В этом доме несколько лет до этого умерла его бабушка. И я всегда боялась там спать одна! И вот как-то проснулась ночью и вижу, что в комнате напротив (комнаты смежные) сидит муж и курит (имелась когда-то такая привычка). Вижу его очень отчетливо. Огонек от сигареты мигает, дымок...Ну, я посмотрела и решила на другой бок перевернуться... Переворачиваюсь, а там муж спит. Как я кричала! Потом долго не могла уснуть.13Странных явлений в жизни было множество (да что там, они меня постоянно сопровождали до определённого момента), но самый яркий случай произошёл в студенческие годы.Жил я тогда, как и многие иногородние, в общаге, в комнате на седьмом этаже, но всё свободное время проводил у друзей на четвёртом. У меня и ключ от их комнаты был. А тут, в самом начале моего пятого курса, попались они на пьянке и выселили их полным составом. А заодно и меня в другую комнату, и так перенаселённую, переместить попытались, и решил я тогда в знак солидарности (а также чтобы учебой, наконец, заняться: пятый курс всё-таки!) тоже на квартиру съехать. А на время поисков оной договорился с комендантом, что поживу один в опустевшей комнате моих друзей. На том и порешили.И вот, когда отведённые мне на поиск съёмного жилья две недели почти подошли к концу, а с квартирой всё никак не ладилось, проснулся я среди ночи от странного ощущения. А именно: на меня как будто камень положили, даже дышалось тяжело, как придавленному. Ну да ничего, полежал немного, отдышался, вроде полегче стало. И тут новая странность: явный скрип пружин слышу, от противоположной стены, где двухъярусная кровать без матрасов и одеял стояла. Как будто кто-то сел на неё и методично так раскачивается: скрип-скрип, скрип-скрип... И как-то жутковато мне стало, не по себе, а тут ещё телефон нажимаю время посмотреть, а там 3:31, самое, блин, подходящее для всяких страшилок.Спать сразу резко расхотелось. Поднимаюсь с кровати — скрипы утихли. Уже хорошо. Делать нечего: включил свет, нашёл какую-то книжку, сижу на кровати, читаю, лицом к окну повернувшись, и боковым зрением наблюдаю в оконном отражении, как за моей спиной бесшумно распахиваются дверцы шкафа... А не помню я, как у окна оказался, вот просто только что сидел, читал, а теперь стою у другой стены и на шкаф этот открытый пялюсь. Постоял-постоял, подумал, потом закрыл дверцы, включил тихонько радиоприёмник (всё веселей как-то) и решил себе кофе приготовить, раз уж всё равно не спать. Пошёл на кухню, набрал воды в чайник, зажёг газ... И тут из комнаты ЗАОРАЛА музыка... Когда вернулся, ручка громкости была выкручена на максимум.Не помню, как досидел до утра, а утром в институте рассказал о ночных приключениях одногруппникам. Они как-то сразу поверили, видимо, выражение морды лица соответствовало, и попросили пересказать историю преподавательнице, которая всякой мистикой как раз очень увлекалась. А она объяснила, что это, видимо, меня домовой выгонял. А когда узнала, что комната чужая, и вовсе уверенно заявила, что всё правильно — я чужое место занимаю, куда должны другие люди заселиться, вот он и недоволен. Так оно, наверное, и было, тем более что подходящая квартира нашлась практически в тот же день, а я в процессе переселения ещё пару раз ночевал в той комнате, и никакие невидимки меня больше не донимали.14Я сегодня страху натерпелась, жуть просто.Дети в садике, я поставила тефтели в духовку, а сама решила принять ванную. Поставила себе будильник на мобильном на 15-45, чтобы ужин не подгорел. А то я в ванной теряю счет времени, могу очень долго сидеть. Ну, значит, почти искупалась, намылилась гелем для душа... Вдруг слышу, как ручку в ванной кто-то повернуть пытается, как будто ребенок крутит, а открыть не может (у нас ручки крутящиеся такие, закрыться можно, нажав на кнопочку в центре круга) Я подумала, что на автомате закрыла на замок, хотя когда детей дома нет, так не делаю. Думаю, наверное, муж с работы пришел, чего это он так рано.Позвала мужа, в ответ естественно тишина... Тут как-то не по себе стало. И тут дверь открывается нараспашку и ударяется об стену! Такое ощущение, что ее кто-то дернул сильно.Я заверещала, выскочила из ванной, не успев смыть с себя пену. Обернулась в полотенец и пошла искать мужа. Думала, что он прикольнулся, хотя это и не в его духе. Прошла по комнатам и никого естественно не обнаружила. Входная дверь была закрыта на два оборота.Пошла на кухню, посмотрела время. 15-45. Думаю, почему же будильник не звенит. Оказывается, перепутала время и поставила его на 13-45.О том, как я смывала с себя гель, это отдельная история :) Было страшно в ванную зайти. Теперь точно когда одна дома буду, купаться никогда не стану. Во второй раз у меня просто сердце остановится.15Живу в городе. Город не совсем маленький (около 800 тыс. население). Квартира на 7 этаже 9-этажки. Это прелюдия. И небольшое пояснение: кошка у меня окотилась, 2 котенка. Через неделю раздавать собирались.Так вот сама история. Мама-кошка и 2 сыночка спят на диванчике. Муж собирает вещи и гостинцы (собрался проведать родителей в другой области живущих). Так получилось, что встряхнул полиэтиленовый пакет, в который собирался что-то упаковать. Мешок неожиданно громко зашуршал. Один из котят напугался чересчур сильно и ломанулся с диванчика в сторону прихожей и туалета. И исчез.Мы, занятые сбором мужа как-то отвлеклись на несколько минут. Потом я решила взять испуганного котенка на руки, успокоить, пожалеть. Но, ... Котика не было нигде. С учетом того, что мы были с мужем вдвоем (из людей), никто к нам не заходил и от нас не выходил (входная дверь и окна были закрыты, то котик выскочить из квартиры или вылететь в окно физически не мог).Мы обыскали всю квартиру, отодвинули всю мебель, холодильник, плиту, вытряхнули и перебрали все ящики и полки, в которые могло залезть животное. Просмотрели с фонарем под ванной, заглянули в каждую щель. Вытряхивали с полок и ящиков все белье, одежду и прочее. Квартира не большая, 1-комнатная. Мебели не много (только самое необходимое). И за батареями тоже. Не мяукал. Мы еще удивлялись — если котенок застрял где, то должен был пищать, скрежетать (производить звуки), пытаясь выбраться. Ничего... Тишина...Странно, что даже кошка-мама его почти не искала. Отдали новым хозяевам второго котика, так маманя вечером растревоженная ходила. Нервничала. А за несколько дней после исчезновения первого котика кошка ходила спокойная. Только иногда как-то странно всматривалась в пространство. И нам жутко становилось. До сих пор гадаем — куда мог исчезнуть котенок, которому 1 месяц и 10 дней от роду. Может, кто знает?16Мама рассказывала. Было это в послевоенное время. Её родители погибли еще в голодомор. Осталась она круглой сиротой. И вот после войны случайно нашелся её родной дядька. Поехала она к нему. У них с женой не было своих детей, воспитывали двух сирот. Обрадовались маме сильно, а дядька вообще плакал, что, мол, своя кровинка так настрадалась.Но тут совпало, что им нужно было ехать в соседнее село, то ли на свадьбу, то ли на крестины. Звали и маму с собой, но ей неудобно было ехать, и они пообещали утром вернуться.Когда настала ночь, мама потушила керосинку и легла на печи. Светила полная луна и вдруг по хате стал ходить огромный кот (не было котов у них). Смотрел на маму и скалился. Но дальше был настоящий ужас. Сама по себе отворилась дверь в сени, поперек двери была перекладина. На этой перекладине висела за шею странная кукла. Тяжело вздыхала, и глаза её открывались и закрывались в такт вздохов.Это было до тех пор, пока не закричали петухи. Вдруг все исчезло. Дверь в сени закрыта, никаких котов. Мама выбежала на улицу. Соседка выгоняла корову и по маминому виду сразу все поняла, ещё сказала: «Зря я тебя к себе на ночь не позвала».Утром приехали дядька с женой. Жена заходилась по хозяйству, стала готовить кушать, а дядька пошел в сарай что-то мастерить. Затем жена дяди попросила маму позвать его кушать. Мама зашла в сарай, на перекладине в петле висел дядя.Он был очень добрым, сердечным человеком, очень любил семью. Как такое могло произойти — объяснить не смог никто.17Мой муж вдовец. Жена умерла от рака. Один раз у нас зашел разговор о ней, он сказал, что жена ночью всегда держала рукой, а я никогда не дотрагиваюсь. В одну из ночей я проснулась ночью в туалет. Легла обратно, вспомнила про наш разговор и решила его обнять. Поворачиваюсь, вижу, его буквально обвила ногами и руками ОНА, это я сразу поняла.Она была вся чёрная, только глаза как у кошки, она смотрела мне прямо в глаза и говорила без слов примерно: «Не трогай его он мой, я его держу!»Мне странно стало, что она повторила его слово «держу». Я повернулась, прочитала про себя Отче наш и уснула. Утром я ему об этом рассказала. Он сказал, что это мои фантазии, а через месяц умер.18А я позавчера на ночь решила Библию почитать. Вообще крайне редко я это делаю, а тут надо было на очень важный для себя вопрос ответ найти... Стала зачитывать мужу вслух выдержки из Евангелия от Матфея. И вдруг... где-то в темном коридоре (уже полночь почти!) как польется вода! А потом шорох и возня. Даже мой муж, «горячий финский парень», встрепенулся и, запинаясь, говорит: «Ч-что это?!» Пошли вместе смотреть — может, соседи залили или что-то в этом роде. Абсолютно ничего. Вернулись в комнату, стали опять Библию читать. И опять то же самое. А потом сама по себе пару раз взвыла детская говорящая книжка, которая на шкафу лежала... Страшно... Кто это у меня в квартире так на Библию может реагировать?19Это произошло с моей мамой 38 лет назад. А рассказала она мне об этом 8 лет назад — боялась, что отправят лечиться, 30 лет молчала.Когда родители поженились, жили у родителей папы. Тогда только родился мой брат. Ночью мама встала кормить его, а когда хотела лечь обратно, ее место было занято папой, развалился на всю кровать. Мама попросила подвинуться, но отец дрых и не реагировал. Она стала толкать папу, а потом вслух ругнулась. Сказала: «Черт!». Говорит: «Сказала, и стало не по себе. Слишком много эмоций вложила».И тут же мама увидела, что возле закрытой двери стоит мужчина. Высокий, одет в черный костюм и белую рубашку с галстуком. Лицо симпатичное, но на голове рога, а вместо ног копыта. Он молча смотрел на маму, потом повернулся к ней спиной, внизу которой был длинный хвост, шагнул за печку и исчез.20Реальная история, произошедшая со мной. До сих пор не понимаю, что это было.Мы снимали дом у одной женщины. Мне сразу показалось странным ее поведение: она явно боялась оставаться одна в этом доме, даже на минуту, и это днем! Но жилищный вопрос перевесил все остальные, я решила не заморачиваться и осталась жить в этом доме. Странности начались где-то через 2 недели. Каждую ночь я слышала плач ребенка, хотя мой ребенок в это время спал!!!! Я убеждала себя, что это просто мои фантазии, мне кажется, я загоняюсь...Так прошло 3 месяца. Потом ситуация стала меняться. Мой малыш начал играть как бы с «лялечкой», все время показывал мне в пустоту «Мама, там лялька», причем было реальное ощущение, что он КОГО-ТО ВИДИТ. Я была в шоке, никогда не страдала верой в потустороннее, но тут, как говорится, против фактов не попрешь... Однажды, проснувшись ночью, я услышала из кухни детский смех и какую то мелодию. Я встала и пошла на звук.Прежде чем описать, что было дальше, я проинформирую — я абсолютно вменяема, не страдаю галлюцинациями и не принимаю наркотики. Итак, когда я вышла на кухню, то увидела там маленькую девочку лет двух-трех, в светлой ночной рубашке, со светлыми волосами до плеч. Я до сих пор не знаю, что побудило меня сделать то, что сделала. Я села на корточки возле двери, протянула руки к этой девочке и сказала: «Иди сюда, я тебя покачаю». В этот момент она исчезла.С той ночи странности прекратились, но все равно при первой же возможности я сняла другое жилье. Часто вспоминаю об этой истории, интересно, кто была эта девочка, чего она хотела, знала ли о ней хозяйка дома?.. У меня нет ответов на эти вопросы.21У знакомой был случай. После смерти отца она сделала в квартире ремонт. Причем особо долго возилась с потолком — смывала старую побелку, шпатлевала, выравнивала, белила заново. Получилось неплохо. Буквально через несколько дней на свежепобеленном ровном потолке появилась отчетливая кривоватая пятиконечная звезда. ПРОЦАРАПАННАЯ. Причем довольно большая и полосы широкие, около сантиметра шириной. А вся звезда примерно сантиметров 30.Живут они вдвоем с матерью. Обе в здравом уме и трезвой памяти. Царапать недавно побеленный потолок не будут. Никаких гостей после похорон и поминок не было. Звезду я видела своими глазами. До сих пор гадаем, что это было.22У нас соседний микрорайон построен лет 25-30 назад на старом деревенском кладбище. Когда-то там была деревня, при строительстве нового района ее снесли и на ее месте сейчас действующее кладбище. А на бывшем деревенском погосте стоят теперь жилые дома. Знакомые рассказывали — звуки, шорохи разные, шаги слышались в новой квартире с самого первого дня.Часто было не по себе, жутковато как-то. Старались не обращать внимания, позвали священника, освятили квартиру. Буквально через пару дней все началось снова. Но в один, далеко не прекрасный вечер, глава семьи Павел едва не поседел от ужаса. Жена, уложив трехлетнего сына спать, возилась на кухне. Паша смотрел в комнате телевизор. Боковым зрением заметил какое-то движение в углу, где недавно играл сынишка. От увиденного волосы встали дыбом — брошенные ребенком игрушки шевелились, перемещались по полу, будто продолжая прерванную игру...Квартиру они продали. Живут в соседнем районе, все замечательно, сын уже школу заканчивает. Вроде ни с чем потусторонним больше не сталкивались. Так что с энергетикой подобных мест не все так просто.23Мне подружка рассказывала, давно уже. Лет пятнадцать назад, в школе еще учились мы, шла она ночью в туалет через зал. А на пути в темноте папа ее сидит на корточках и пальцем ковер ковыряет. Она его спрашивает — пап, ты чего? Подошла, подергала его за плечо, а он молчит, не оборачивается и продолжает ковырять ковер. На обратном пути опять она мимо него прошла. Видимо, сонная была она, даже удивиться не подумала.Только утром вспомнила, что папа в ночную смену работал, и дома его не было. Как и других родственников мужского пола. У меня и тогда и сейчас мурашки от этой истории.24Жили мы со свекровью дружно. Она была врачом, очень хорошим. Как-то я долго одно время болела. Слабость, покашливание, температуры нет. Звонит свекровь, беседуем о детях наших. Я во время беседы прикашливаю. Она вдруг говорит — у тебя прикорневое воспаление легких. Я очень удивилась. Отвечаю, что температуры нет. Короче, она все бросает и через полчаса приходит к нам. Слушает меня через свою слушалку, стучит по спине и говорит: — Не спорь со мной. Одевайся, поехали на рентген.Сделали снимки. И правда, у меня пневмония. Именно такая, как она сказала. Заставила меня лечь в больницу, лично пролечила меня. И через непродолжительное время она сама скоропостижно умирает от инфаркта.Очень мы горевали по ней. И я почему-то все вспоминала, как она, незадолго до своей кончины, меня спросила:— Как ты думаешь? Есть что-то после смерти?Однажды после ванны захотелось мне прилечь. Легла, и вдруг приоткрылась балконная дверь. Я еще удивилась, она просто без усилия не открывается. Сквозняка не было точно. Я за этим следила, боясь снова заболеть. Потянуло сильной прохладой. Надо бы встать, прикрыть дверь, а не хочется. Не сплю, а вставать не хочется, устала на даче очень. Только что вылечилась, если не закрыть дверь, опять заболею.И вдруг подумала:-Интересно, а на самом деле есть тот свет или нет?И мысленно обратилась к умершей свекрови:— Мам, если ты меня слышишь, закрой дверь на балкон, а то меня продует. Тебя нет, лечить некому будет.И дверь тут же закрылась! Думаю, показалось что ли? Повторила:-Мам, если ты меня слышишь, открой дверь.Дверь открылась!Представляете?! Собрались на другой день, и в церковь. Свечи поставили за упокой.Автор подборки: Koldyr.

Ключевые слова: Больница дверь.ночь лунатизм смерть

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