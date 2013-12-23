Беспокойный «сосед»

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 461 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 10:24 by

Меня зовут Ирина, я скептик по натуре, но описанные ниже события ничем иным, кроме мистики, объяснить не могу.Чертовщина началась с исчезновения любимой игрушки нашей собаки – кота-пищалки. Искали ее всей семьей, но она как сквозь землю провалилась. Особенного значения этому не придали, просто купили Гарику (наша собака) новую, такую же. То, что произошло несколько дней спустя, повергло нашу семью в шок.Утром, чистя зубы в ванной, я почувствовала какое то движение за спиной, обернувшись, с ужасом увидела, как тяжелое банное полотенце взмыло к потолку, и, через секунду, вернулось на свое место. Дома кроме меня и собаки никого не было, так что возможность розыгрыша была исключена.Рассказала о происшествии я только сестре. Посовещавшись, мы не придумали ничего лучше, как сходить в церковь, что и было сделано. В этот день я осталась ночевать у сестры. А утром меня ждал новый сюрприз.Вернувшись домой, я увидела насмерть перепуганную невестку и озадаченного сына. Оказывается, ночью кто-то сильно дергал ее за руку и кричал в ухо. При этом сын мирно спал и ничего не слышал. Гарик испуганно скулил и метался по квартире, было видно, что пес испуган.Услышав мою историю о летающем полотенце, сын с невесткой тоже сразу же отправились в церковь. Не помогло.В течение последующих двух недель то я, то невестка несколько раз просыпались от только нами слышимого душераздирающего крика. У всех на глазах сама по себе со стола упала и разбилась чашка. Собака пугалась кого-то или чего-то невидимого, взвизгивала, пряталась под диван. Пытались мы избавиться от этой напасти святой водой, окуривали дом свечками – все было бесполезно.Успокоить нашего «соседа» удалось лишь старым проверенным способом, подсказанным подругой. Сначала, по ее совету, я поставила на шкаф блюдечко с молоком и положила несколько конфет. Не тут-то было!В доме стало тихо только после того, как я в укромном месте, на шкафу, оставила рюмку водки и соленый огурчик. Через несколько дней нашлась давно утерянная пищалка-кот. Она просто лежала на диване, на самом видном месте. Но Гарик почему-то почти сразу изгрыз ее на клочки.Сейчас в доме все спокойно, никто не пугает собаку, никто не гремит посудой и не кричит в уши. Но в рюмку на шкафу я регулярно, по мере испарения, подливаю водку и меняю подсохший огурчик на свежий.И всегда, заходя в ванную, с опаской поглядываю на полотенце…

Ключевые слова: Мистические события невидимое рюмка водки и соленый огурчик

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