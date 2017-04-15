Забирайте мои болезни

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:45

Arhip Просмотров: 681 Комментарии: 11 +18 Сегодня, 08:45 by

В одном из комментов Шахерезада, посетитель данного сайта, сказала: ее бабушка говорила - когда отдаешь что-то, говори - "вместе с этим возьмите мои болезни."Ну или как-то так.Мне моя бабушка говорила что-то подобное.И вот вспомнилась история.Иду я поздно ночью домой. И тут " разбойники из леса вышли целою толпой" (КиШ).Вышло три гопника. Ну, не было прелюдий типа - дай закурить, а от зажигалки не прикуриваем, спички давай. Сразу спросили: бабло есть?- Есть.- Давай сюда, - и мне в лицо нож нацеливается.Я не мастер боевых искусств, что бы против троих драться, тем более у одного по крайней мере нож в руках, что у остальных, я не знаю. Проще для шкуры им деньги отдать.Вытаскиваю из карманов что есть (тысячи три вроде) отдаю Главному Гопнику (который с ножом, остальные, видимо, на подхвате). И говорю при этом:- Вместе с этим возьмите мои болезни.Он забирает деньги и тут мне удар по лицу.Блин, за что? Хотели денег - получили. За что бить-то? Такая ярость накатывает, бросаюсь с кулаками на Главного Гопника (хорошо он нож убрал) остальные двое стоят и смотрят, челюсти отвесив. Не знаю, чем бы все окончилось. Главный Гопник на секунду растерялся, но габаритами он меня очень сильно превосходил. Так что, думаю, я бы долго не продержался бы, но тут на дороге мигалки. Патруль. Увидели нас и тормознули. Гопники во дворы ломанулись. Меня ППС в машину посадили. Я там стал вопить, что меня ограбили и вот они во дворы убежали.Поймали тех типов. Завели дело.У меня то ли застужен локтевой нерв был, то ли защемление, но у меня периодически рука немела и два пальца на руке парализовало. А тут вдруг и пальцы разработались как-то быстро и рука неметь перестала. А потом я от следователя узнаю, что у Главного Гопника теперь и локоть болит, и рука немеет, и два пальца не двигаются почти.Пропал хронический бронхит и "утренний кашель курильщика". И зуб, что периодически ныл, болеть перестал, зато у второго гопника обнаружили бронхопневмонию, и пару зубов надо удалять, так как лечению не поддаются.Исчезла костная мозоль со сломанного ребра и перестали болеть перебитые суставы ног. Я даже хромать перестал. Но вот теперь третий гопник вообще на ноги подняться не может. Про состояние здоровья мне следователь рассказала, когда я в отделение приезжал.

Ключевые слова: Гопники ограбление возьмите мои болезни

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