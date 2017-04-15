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Истории из жизни

Забирайте мои болезни

https://4stor.ru/user/%D8%E0%F5%E5%F0%E5%E7%E0%E4%E0/

В одном из комментов Шахерезада, посетитель данного сайта, сказала: ее бабушка говорила - когда отдаешь что-то, говори - "вместе с этим возьмите мои болезни."
Ну или как-то так.
Мне моя бабушка говорила что-то подобное.
И вот вспомнилась история.
Иду я поздно ночью домой. И тут " разбойники из леса вышли целою толпой" (КиШ).
Вышло три гопника. Ну, не было прелюдий типа - дай закурить, а от зажигалки не прикуриваем, спички давай. Сразу спросили: бабло есть?
- Есть.
- Давай сюда, - и мне в лицо нож нацеливается.
Я не мастер боевых искусств, что бы против троих драться, тем более у одного по крайней мере нож в руках, что у остальных, я не знаю. Проще для шкуры им деньги отдать.
Вытаскиваю из карманов что есть (тысячи три вроде) отдаю Главному Гопнику (который с ножом, остальные, видимо, на подхвате). И говорю при этом:
- Вместе с этим возьмите мои болезни.
Он забирает деньги и тут мне удар по лицу.
Блин, за что? Хотели денег - получили. За что бить-то? Такая ярость накатывает, бросаюсь с кулаками на Главного Гопника (хорошо он нож убрал) остальные двое стоят и смотрят, челюсти отвесив. Не знаю, чем бы все окончилось. Главный Гопник на секунду растерялся, но габаритами он меня очень сильно превосходил. Так что, думаю, я бы долго не продержался бы, но тут на дороге мигалки. Патруль. Увидели нас и тормознули. Гопники во дворы ломанулись. Меня ППС в машину посадили. Я там стал вопить, что меня ограбили и вот они во дворы убежали.
Поймали тех типов. Завели дело.
У меня то ли застужен локтевой нерв был, то ли защемление, но у меня периодически рука немела и два пальца на руке парализовало. А тут вдруг и пальцы разработались как-то быстро и рука неметь перестала. А потом я от следователя узнаю, что у Главного Гопника теперь и локоть болит, и рука немеет, и два пальца не двигаются почти.
Пропал хронический бронхит и "утренний кашель курильщика". И зуб, что периодически ныл, болеть перестал, зато у второго гопника обнаружили бронхопневмонию, и пару зубов надо удалять, так как лечению не поддаются.
Исчезла костная мозоль со сломанного ребра и перестали болеть перебитые суставы ног. Я даже хромать перестал. Но вот теперь третий гопник вообще на ноги подняться не может. Про состояние здоровья мне следователь рассказала, когда я в отделение приезжал.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:45
Сегодня, 08:45 by ArhipПросмотров: 681Комментарии: 11
+18

Ключевые слова: Гопники ограбление возьмите мои болезни

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Комментарии

#1 написал: Лешик
Сегодня, 09:38
+9
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 82
Это только на гопниках работает? Или можно так любому навесить проблем?
Скорее всего, что эта троица так хотела от Вас что либо получить, что получили даже больше, чем расчитывали.
Я бы, наверное, не сомгла всем подряд свои болячки спихивать, а гопники вполне для этого годятся... где найти гопников?
Зарегистрирован: 15.04.2017
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:57
+5
Онлайн
Группа: Посетители
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Публикаций: 50
Комментариев: 1 381
Что следователи прямо так и рассказывают? Свежо предание…
А скинуть можно попытаться не только на гопников. Есть, к примеру, люди, что других подсиживают. Да мало ли каких любителей до чужого, в том или ином виде
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#3 написал: Talisha
Сегодня, 10:32
+5
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Публикаций: 44
Комментариев: 2 279
Скидывать-то всем можно. Но если попытаешься скинуть на человека, который чище и добрее тебя - ещё и его проблемы себе заберешь.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#4 написал: Крокозябла
Сегодня, 10:41
+3
Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 227
Возможно, сказанные слова, да еще и подкрепленные яростью от незаслуженного удара, возымели свою силу. Поделом этим уродам!
Цитата: Talisha
Скидывать-то всем можно. Но если попытаешься скинуть на человека, который чище и добрее тебя - ещё и его проблемы себе заберешь.

А на чистого человека нормальный и скидывать нечего не захочет.
За историю плюс! Верю, что всякое случается.
Зарегистрирован: 26.07.2017
#5 написал: ПИК НИК
Сегодня, 11:10
+4
Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 251
А я все по старинке, все по врачам...
Плюсую.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 11:52
+3
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Репутация: (611|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 494
Цитата: ПИК НИК
А я все по старинке, все по врачам...
Плюсую.

Ага, я тоже, надо гопников поискать и держать на примете)) А что с деньгами, что у гопоты изъяли, Вам вернули?
Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#7 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 12:37
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 68
Получите, распишитесь. Хотели легкой наживы, получили. +
Зарегистрирован: 17.10.2017
#8 написал: ZelD
Сегодня, 12:44
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 67
Ну вот, теперь песня заела " Взять мерзавца... его свяжите... киньте в яму вместе с трупом! Хой!!!" yeeeah Плюс
Зарегистрирован: 17.02.2017
#9 написал: Ksenya078
Сегодня, 13:10
+1
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Репутация: (156|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 075
Вполне может быть, думаю, что если искренне в сердце пожелать - передается всякая байда рано или поздно обидчику(кам). Спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#10 написал: devilltotheday
Сегодня, 13:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (237|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 457
На всякую скороговорку у нас найдется блокировка!) Знаю я такую тему. Только она блокируется легко и может развернуться в трех кратном размере для заклинателя. Плюс.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#11 написал: Космонасть
Сегодня, 14:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 53
Плюсанула) только не нужно было в драку лезть, жизнь важнее денег.
Зарегистрирован: 2.11.2017
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