Делать нечего в селе

изнасиловало

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Pluto_ Просмотров: 529 Комментарии: 9 +8 Сегодня, 08:25 by

История эта приключилась довольно давно, лет этак десять назад, потому-то некоторых деталей память моя могла и не сохранить. Но пусть останется так, как есть - ничего приукрашивать или досочинять не хочу принципиально.Итак, место действия - деревня Орловка Архангельского района Республики Башкортостан (знатное захолустье, друзья мои! Теперь туда, насколько мне известно, даже автобусы не ездят). Время действия, как я уже указывала, годы 2007-2008, ориентировочно.На дворе - лето, его разгар, вторая половина. Мы, деревенская шпана, естественно, шарахаемся "от заката до рассвета". Ну и пьём, не без того...Так было и в тот раз. Колдырили тогда по поводу дня рождения одной девчонки, Насти, фамилию уж не вспомню, не обессудьте. Так вот, именинница проставляется, самогон в глотки проливается, а по нашим весям уважением пользуется только он, родименький. Так что вечер обещал быть традиционно томным.Не знаю, не помню, в чей именно оплывший от многолетних возлияний мозжечок пришла эта "светлая" идея: "Ба! Да сегодня ж полнолуние! Народ, не, а давайте на кладбище сгоняем?" Ну остальные, естественно, поддержали - тем более сэм (самогон) уже на исходе, так отчего б и не сходить-то?! Потащились...Где-то через полчаса шатающаяся и заваливающаяся процессия, которая сама могла бы сделать честь любому зомби-апокалипсису, дошлёпала до окраины деревни. Тут возле дощатого забора последней избы желающих прошвырнуться "до предков" несколько поубавилось. В итоге ваша покорная слуга, именинница, и ещё несколько слабо идентифицируемых моим сознанием личностей остались в стороне от общей забавы. Не то чтобы так уж обуял страх, да и физическая возможность дойти всё ещё сохранялась, но какие-то слабые и мутные соображения вроде "низя так, бухими, нехорошо, там ведь прабабки, прадеды наши лежат, а мы..." и т.д. Родовая позвоночная память взыграла, короче говоря, ладно... А что делали другие, менее принципиальные особи хомо-орловикус? Да ничего особенного - походили, полили могилы оставшимся сэмычем. И вроде бы щедрые поминки, но так показалось не всем...Через день или два, вот убей - не помню, я выперлась повторно. И здесь нужно заострить внимание на нескольких фактах: первое - в тот день мы не пили. Вышли всего три или четыре девчонки - я, именинница, ещё одна Настя и, возможно, кто-то ещё, совершенно для этой истории не важный.В общем, сидим, время ранее, близко к полуночи, Луна шпарит. Дальше ещё одно уточнение: наша "зона рекреации" находилась рядом с сельским "клубом", в котором всё как у белых людей - неработающая библиотека, разграбленный красный уголок и проходящая каждую пятницу-субботу дискотека за-10-рупий-вход, которые никто, разумеется, не хотел платить.Напротив и чуть наискосок правее - три сосны, меж стволами которых была перекинута пара досок-скамеек. На них и сидели. И вокруг всего этого благолепия заборец примерно в метр-полтора вышиной. Так вот, сидим, болтаем, Луна шпарит. Даже лёгкий туман, вроде бы нарисовался. И тут со стороны деревни на нас летит нечто. Ну как летит... Говорить буду за себя: видеть ничего не видела, но слышала приближающийся к нам на довольно большой скорости писк/плач/визг, нечто среднее между всем этим; вот хоть режьте, но до сих пор не могу подобрать слова, чтобы адекватно описать этот звук, раздававшийся примерно на высоте половины человеческого роста.Первая реакция была совершенно определённой у всех - тикать, однозначно. В двух-трёх метрах вышеозначенный заборчик, и на данный момент я знала, если сейчас что-то увижу, я его перепрыгну. Без разбегу. Вот просто так с места я возьму эту высоту, хоть спортсменкой и никогда не была. В головах остальных, думаю, было примерно тоже самое, но мы ничего не увидели. Звук и его источник, практически налетев на нас, исчез в никуда...Мы ещё немного посидели, типа угорая, насколько каждая из нас за... ладно, не буду ругаться - всё-таки приличный сайт.Немного погодя подошли парни. Тоже абсолютно трезвые, что в наших широтах им несвойственно. Тогда высказывались разные гипотезы происхождения странного крика - от птицы до зайца (!). И ни одна из них, конечно же, не выглядела правдоподобной. Ну что ж, ещё немного посидели "насухую" и отправились по домам. Тут ещё немножко поселковой географии: мой дом от "клуба" был вторым, так что мне повезло - в своём дворе я оказалась практически сразу, а вот остальным ещё топать и топать, причём в сторону того самого кладбища. И надо добавить, что во дворе я немного задержалась. Потому и стала свидетельницей продолжения: вслед уходящим вдоль дороги рванулось тоже самое бесплотное нечто, продолжая отчаянно голосить.Тут я подорвалась в избу...Нет, никого оно не убило, и даже мало-мальски непокусало. Но неприятный осадочек всё же остался. Вот что или кто мог так орать? Что за птица-небылица? Ни до, ни после того раза ничего подобного мы не слышали. Поэтому до неловкости напрашивается единственно-рациональная трактовка: не любил кто-то из покойных "сэмыча", а может, наоборот, ох как любил, что даже из могилы пришёл за добавкой...***К слову, расскажу и вторую историю, произошедшую со мной. Сразу предупрежу, что, по-моему, она гораздо менее ценная, чем первая, т.к. свидетель ей я одна. Ну ладно.Как сейчас помню - 2011, конец января, я готовлюсь к последнему экзамену в универе - РНТ (русское народное творчество, если кому интересно). Так вот, как-никак пятый экзамен, первый курс, нервное напряжение, все дела, и, возможно, я несколько перезанималась в тот раз. Ну, сижу, читаю учебник, на дворе вечер, на столе принтер и вдруг слышу, как по ентому принтеру - скребут! По слуховым ощущениям когти, размером так и Фредди отдохнёт... Вот тут если бы я одна дома была - вышла бы к соседям напрямую через стенку, но кошак рядом лежит на одеяле, не шелохнется, значит, и опасности нет? В принципе, пронесло и в этот раз... Хотя, возможно, повторюсь, я и перезанималась. Экзамен, кстати, на отлично сдала.

Ключевые слова: Деревня ночь полнолуние странные звуки кладбище самогон авторская история

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