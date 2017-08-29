Забыли помянуть?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:17

Евангелина Просмотров: 286 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 00:17 by

Начну с того, что до сих пор не знаю, что произошло в тот день и действительно ли тогда имела место мистика, или это было некое совпадение событий с бытовыми проблемами.13 декабря 2013 года был выходной день и проходил в нашей семье самым обычным образом. Наша семья - это я, мой муж Александр и двое наших детей, девочка и мальчик. Утром мы, позавтракав, начали заниматься своими делами, муж работал за компьютером, я готовила обед, старшая дочь делала уроки, младший играл. Ближе к полудню я стала замечать в квартире перепады напряжения. Свет становился то совсем тусклым, то более ярким. Сначала мы не обратили на это внимание, так как решили, что, возможно, это происходит во всем подъезде, может где-то ремонт идёт или какие- то проблемы с электрическими линиями. Дальше больше, через некоторое время сбои начали происходить в работающих телевизорах на кухне и в детской. Они сами выключались и через несколько минут включались, пока мы не ощутили резкий запах горелых проводов. В панике мы выключили всю аппаратуру, включая компьютер мужа. Свет продолжил мигать, и мы услышали крик дочери из кухни. Прибежав на ее зов, мы увидели, что посудомойка фактически горит, из неё валил чёрный дым с языками пламени. Хорошо, что муж не растерялся и вылил на посудомойку кувшин с водой, тем самым погасив ее. Запах стоял невообразимый. Не буду утомлять вас подробностями дальнейшей уборки, проветривания квартиры и успокаивания детей. Скажу только, что за 3 года проживания в нашей квартире ничего подобного никогда не происходило. К вечеру вроде все успокоились, мы убрались, электричество более менее пришло в норму. Телевизоры прекратили сами выключаться, перебои в электричестве прекратились. Запах прошёл. Я спустилась к консьержу, (мы живём в новостройке, дом новый, соответственно все атрибуты, такие как проводка и пр. тоже) узнать, не было ли сегодня каких- либо проблем с электричеством в доме или ремонта. Не было. Во всем подъезде, собственно как и во всем доме, никаких сбоев, перебоев, аварий не было. Озадаченные и обессилевшие случившимся, поздним вечером мы с мужем сидели на кухне, пили чай и вдруг он с ужасом посмотрел на календарь. В этот день 13 декабря ровно год назад ушла из жизни его мама. Она умерла 13 декабря 2012 года, а мы забыли про это. Всю предыдущую неделю помнили, собирались идти в церковь, заказывать необходимую службу, а утром в этот день проснулись и как из головы вылетело. Надо отметить, что мама растила сына одна и они были очень привязаны друг к другу. Но и характер имела довольно сложный, капризный, любила внимание, хотя была доброй женщиной. Не знаю, как так получилось, что мы забыли, очень было стыдно и неприятно. Видимо конец года, и на работе аврал, и праздники на носу. На следующей день, конечно и в церковь сходили, и на кладбище съездили.Вот такая история, то ли с проводкой что-то у нас случилось, то ли мама мужа на нас обиделась сильно, что забыли помянуть ее, и устроила нам разборку. До сих пор не знаем, что это было. Кстати, ремонтник, который нам потом посудомойку менял, сказал, что за 30 лет работы ничего подобного не видел, даже фотографировал её, чтобы знакомым показать. Надо сказать, что за прошедшее время больше ничего подобного у нас не происходило, только мы теперь ни одной даты наших ушедших близких родных не пропускаем, ходим в церковь.

Ключевые слова: Перепады напряжения забывчивость поминки церковь

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